Huawei Mate 10 Serisi Türkiye Lansmanındaydık

Hauwei’nin Mate 10 Pro, Mate 10 Lite ve Mate 10 Pro Porsche Design ürünlerinin Türkiye lansmanını gerçekleştirdi.

Huawei’nin 2017 yılı tepe modeli olan Mate 10 serisi Türkiye pazarına giriyor. 4 Aralık’ta satışa çıkacak olan 4.399 TL fiyatıyla Mate 10 Pro ve 2.199 TL fiyatıyla Mate 10 Lite modellerini getiren Huawei Türkiye, Zorlu PSM Sky Lounge’da yaptığı özel bir lansman ile ürünlerini Türkiye pazarında tanıttı.

Huawei’nin 6 inç FHD+ ekran, Kirin 970 yonga seti, 20 MP + 12 MP arka ve 8 MP ön kamera, 6 GB bellek ve 128 GB depolama alanı ile 4.000 mAh bataryayı birleştiren Mate 10 Pro, kamera konusunda DxOMark’a göre dünyanın en iyi çift kameralı telefonu konumunda.

Mate 10 Lite ise Huawei tarafının ilk 4 kameralı telefonu olarak dikkat çekiyor. Ön tarafta 13 MP + 2 MP, arkada ise 16 MP + 2 MP kameralar ile donatılmış telefon, 5.9 inç ekranı, 3.340 mAh bataryası ve 4 GB bellek ile 64 GB depolama alanına sahip.