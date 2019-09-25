Huawei, EMUI 10 beta listesine sekiz cihaz daha ekledi!

Huawei geçtiğimiz yaz aylarında EMUI 10 arayüzünü tanıtmış ve güncellemenin ilk olarak P30 ailesine verileceğini söylemişti. Şimdi listeye sekiz yeni cihaz daha eklendi.

İlginizi çekebilir: Xiaomi Mi Mix Alpha: %180 ekran, 108 MP kamera!

Huawei EMUI 10 beta listesi

Çinli teknoloji devi yazın tanıttığı yeni arayüzü EMUI 10‘un beta listesine P30 ailesinin dışında sekiz yeni model daha eklediğini duyurdu. Bu telefonlar Mate 20 ve Honor 20 ailesinde yer alan; Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20 X, Mate 20 RS Porsche Design, Honor 20, Honor 20 Pro, Honor V20 ve Honor Magic 2 modelleri olacak.

EMUI 10 güncellemesi ilk olarak Çin’de piyasaya sürülen P30 serisine sunulacak. Global P30 modellerinin ise bundan birkaç gün sonra güncelleme almaları bekleniyor. Yeni arayüz kullanıcılara gizliliğin korunması, zararlı dosya paylaşımının engellenmesi konusundaki geliştirmeler ve karanlık mod özelliği getirilecek.