İngiliz Polisi, WhatsApp’ı kullanıcı mesajlarını paylaşmaya zorluyor!

İngiliz Polisi, sosyal medya platformları olan Amerika menşeili Facebook ve Whatsapp’tan mesajlaşma verilerini alma konusunda ısrarcı davranıyor. İki dev şirkettin İngiliz hükümetiyle uzlaşmaya varması gerekiyor.

İlginizi çekebilir: WhatsApp, bazı Android ve iPhone modellerinden desteğini çekiyor!

Sosyal medya platformları, kullanıcılar arası mesajlaşmaları şifreleyerek gerçekleştiriyorlar. Bu da kullanıcılara daha güvenli bir iletişim imkanı sunuyor. İngiliz Polisi ise bu mesajlaşlara direkt iletişim sağlamak için çeşitli yollar arıyor.

Konuyla ilgili şahısların aktardıkları doğrultusunda, içerisinde terörizm ve pedofilinin de dahil olduğu çeşitli cinayet araştırmalarına destek olması amacıyla, sosyal medya şirketlerini zorluyorlar. Anlaşmanın gelecek ay imzalanması bekleniyor.

İngiltere Genel Sekteri, Priti Patel Facebook’u uç uca şifreleme teknolojisinin, cinayetlerde kullanılabileceği konusunda daha önce uyardıklarını belirtti.

İngiltere ve Amerika Hükümetleri ise kriptolanmış mesajları, herhangi bir suça teşvik etmeyen vatandaşların aleyhine kullanmayacaklarını dile getiriyorlar. Amerika ise İngiliz firmalarından elde edilen ölüm cezası taşıyan hiçbir bilgiyi kullanmayacaklar.