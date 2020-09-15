Huawei, lazerle uzaktan şarj patentini aldı!

Huawei, son günlerde tanıttığı cihazlar ve işletim sistemiyle öne çıkarken sessiz denebilecek bir hamleyle fütürist bir teknolojinin patentini aldı. Çinli teknoloji devi, kullanıma geçmesi halinde hepimizin hayatını bir nebze daha kolay hale getirebilecek olan lazerle uzaktan şarj teknolojisinin patentini aldı.

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Huawei tarafından alınan patentin detayları

An itibariyle şirket içinde ya da tanıtım amaçlı bu teknolojiye bir isim verilmediğini görüyoruz. Ancak bu haliyle bile günümüzdeki birçok cihazın sorunu olan batarya ve şarj konusuna yenilikçi bir çözüm olarak göze çarpıyor.

Huawei ABD Youtube kanalı tarafından paylaşılan videoda da görüleceği üzere, herhangi bir köşede tüm odayı görebilecek avantajlı bir konuma yerleştirilen “şarj ünitesi” sayesinde odada bulunan tüm uyumlu cihazları aynı anda şarj edilebilecek. Bu teknoloji, uyumlu cihazlara örnek olarak akıllı telefonlar, dizüstü bilgisayarlar ve tabletleri düşünürsek günlük hayatımızda oldukça kullanışlı bir yere sahip olabilir. Huawei, bu yeni teknolojisiyle orta ve uzun mesafede enerji iletimine de yeni bir bakış açısı getirmiş olacak.

Günümüzde akıllı telefonlar ve barındırdıkları özellikler gün geçtikçe gelişse de batarya konusunda hala lityum iyon piller kullanıyoruz. Bu sebeple de iyi bir pil ömrüne sahip olmak zorlaşıyor. Bunu telafi etmek içinse yanımızda şarj aletleri, büyük ‘powerbank’ler ve kablolar taşımak zorunda kalıyoruz. Huawei, uzaktan lazer şarj desteğiyle tüm bu sorunlara yeni bir çözüm getireceğe benziyor.

Huawei’ye göre bu teknolojiyi geliştirirken yaşadıkları en büyük sorunlardan biri etrafta bulunan gözlerin güvenliğiydi. İnsanlarla dolu bir konferans odası veya kafede bu cihazın kullanılabileceğini düşünürsek göz sağlığı önemli bir konu. Şirket hala cihazın, lazerin yolundaki gözleri algılayarak o yönde lazer gitmemesi ve gözün korunması konusunda çalışıyor.

Şirket, piyasaya sürme ya da tanıtma konusunda herhangi bir tarih belirtmezken bu yenilikçi teknolojiyi heyecanla bekliyoruz.