Genel
Amazon Prime Video ve Prime Gaming muhteşem bir fiyat ile güncellendi!
Amazon’un, Netflix benzeri yayın platformu Prime Video ve Twitch bünyesinde yer alan Prime Gaming hizmetlerine ait ücret 7.90 TL olarak güncellendi. İlk ay ücretsiz olarak elde edebileceğimiz servisler, kalan aylarda sadece 7.90 TL gibi muhteşem bir fiyatla elde edelebiliyor. Ayrıca bu fırsatın göründüğü kadarıyla sadece Türkiye için geçerli olduğunu da ekleyelim.
Geçtiğimiz dakikalarda güncellenen ücretler kapsamında, birçok içeriği bünyesinde barındıran Prime Video ve özel ödülleriyle oyunculara kolaylık sağlayan Prime Gaming servisleri ciddi bir indirim aldı. The Boys, Carnival Row ve American Gods gibi sevilen dizilere ev sahipliği yapan Prime Video bu hamleyle birlikte ülkemiz sınırları içerisinde Netflix’e rakip olabilir gibi görünmekte. Ayrıca Twitch bünyesinde Prime Gaming ile her ay farklı oyunlar içerisinde ganimetler elde edebilirken, sevdiğimiz Twitch yayıncılarına da her ay bir defa abone olabiliyoruz.
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Amazon Prime nasıl elde edilir?
1) https://www.primevideo.com/ adresine ulaşıp “30 günlük ücretsiz deneme sürenizi başlatın” butonuna tıklayın
2) Amazon hesabınız varsa giriş yapın yoksa aynı bağlantı üzerinde oluşturun
3) Sizden kredi ya da banka kartı bilgilerinizi isteyecek bu aşamada gerekli kısımları doldurup devam edin.
4) İsim ve adres bilgilerinizi ekleyerek devam edin.
5) Ödeme yönetiminizi ekleyin
6) “30 gün ücretsiz denemenizi başlatın, daha sonra ödeyin” butonuna tıklayarak prime üyeliğinizi başlatın.
Twitch içerisinde Prime Gaming avantajları nasıl elde edilir?
1) Prime Video üyeliğinizi tamamladıktan sonra, Prime ile Twitch abonesi olmak için, Prime hesabınızı Twitch’e bağlamanız gerekiyor. Bunun için buradaki “Prime Gaming’i dene” butonuna tıklayın: https://www.twitch.tv/settings/prime
2) Açılan Sayfada “Prime Gaming’i Etkinleştir” butonuna tıklayın
3) Daha sonra gelen sayfada Prime Video hesabınız için kullandığınız Amazon hesabınızı bağlamak için “Onayla” butonunu dokunun.
Dikkat edilmesi gerekenler
Herhangi bir şekilde ön ödemeli kartlar kullanmanız veya sahte, yahut içerisinde bir miktar bakiye bulunmayan kartları kullanmanız halinde Amazon hesabınız kalıcı olarak kapatılabilir. Bu duruma maruz kalmamak adına dikkatli olmanız gerekmekte.
Genel
Avrupa satışlarında Huawei, Xiaomi’nin gerisinde kaldı!
Bildiğiniz gibi, geçtiğimiz günlerde Huawei Geliştiriciler Konferansı düzenlenmiş idi. Bu konferansta, geliştiricilerden beklentilerini de dile getiren Huawei yetkilileri; ne kadar süre boyunca akıllı telefon üretebileceği bilinmemesine rağmen, iş ortağı olarak gördüğü geliştiricilerden, Huawei cihazlar için yazılım geliştirmeye devam etmeleri yönünde bir beklentiye sahip olduklarını söyledi.
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Huawei, kendi yazılım ekosistemi ile yoluna nasıl devam edeceğinin planlarını yapıyor
Huawei, Google ile olan iş birliği sona erdiğinden beridir, yazılım geliştiricileri kendi ekosistemi için üretimde bulunmaya teşvik ediyor idi. Huawei Geliştiriciler Konferansı sırasında da bu konu üzerine değinen şirket yetkililerinden Zhang Ping An, konuyla ilgili olarak; “uygulamalar olmadan telefonlarımızı, “akıllı telefon” olarak adlandıramayız” diyerek, bu konuya bir kez daha vurgu yaptı.
Yazılım geliştiricileri, Huawei için yazılım üretmeye teşvik etmeye devam edeceklerini söyleyen Huawei yetkilileri; birçok bilinmeze rağmen yazılımcıların desteğini bünyesinde barındırmaya devam edebilmek istiyor. Bu noktadaki en büyük bilinmezlik durumu ise, uygulanan yaptırımlardan dolayı Huawei’nin cihaz üretmeye devam edebileceğinin henüz bir garantisinin olmaması. Hatırlarsanız, 2019 yılında başlayan ambargolardan sonra Huawei, eski iş ortakları Google ve Facebook’a daha fazla güvenemeyeceğinin ve bu şirketlere bağımlı kalamayacaklarının farkına varmıştı. Farklı şirketlere bağımlı kalmadan kendi ekosisteminde yoluna devam edebilmek adına o günden bugüne birçok adım atan Huawei, en çok da yazılım konusuna odaklanmış idi.
Şirket için durumlar, gelecek adına “optimistik” bir yöndeymiş gibi görünse de; gerçekler öyle olmayabilir
Yazılımcılar ve Huawei adına gelecekte olumlu gelişmeler yaşanabilmesi söz konusu gibi gözükse de; Geliştiriciler Konferansı sırasında tartışılmayan bir konu var: “15 Eylül tarihinde başlayacak olan yaptırımlar ile; Huawei’nin, bir daha Amerikan teknolojisine sahip işlemcileri, kendi cihazlarında kullanamayacak olması!” Bu durum, şirketin mevcut teknolojileri ile yeni bir akıllı telefon üretemeyecekleri anlamına da geliyor!
Canalys yetkililerinden Jia Mo’nun konu ile ilgili öngörülerine göre ise, Huawei zaman kazanmak adına üretim kapasitesini, hali hazırda mevcut olan koşullara göre yeniden biçimlendirecek. Fakat, 2021 yılının 2. yarısında, Huawei’nin ne iç pazarda ne de dış pazarda telefon satışı yapamayacak hale gelme riskiyle yüzleşmesi, hala muhtemel bir olasılık.
Fakat bildiğimiz üzere Huawei mühendisleri, yaptırımlara rağmen şirketin yoluna devam edebilmesi adına birçok çalışmada bulunuyor. Hatta Huawei, bu yönde en önemli gelişmelerden biri olarak görülen yeni işletim sistemi Harmony OS 2’yi de, Geliştiriciler Konferansı’nda duyurdu. Huawei yetkililerinin belirttiğine göre ise, Harmony OS 2, IoT yani nesnelerin interneti adı verilen ve gelecekte bizi bekleyen bu teknolojiye, en iyi uyum sağlayan işletim sistemi!
Huawei, başarıdan başarıya koştuğu günleri ne kadar devam ettirebilir?
Ambargo öncesi dönemde, çok hızlı bir büyüme yakalayan Huawei, 2018 yılında Apple’ı geride bırakarak en büyük 2. akıllı telefon üreticisi konumuna gelmişti. 2020 yılının ilk yarısında ise, Çin’de artan satışlarla beraber Huawei, neredeyse zirveyi ele geçiriyordu. Hatta, Covid-19 salgınının ilk zamanlarında Huawei, Çin’de aşırı yüksek bir tablet satışı gerçekleştirerek birçok mağazadaki stoğunu da tüketmişti. Bütün zorluklara rağmen başarılı geçen bu döneme rağmen, Huawei’nin tüketici elektroniği bölümü, çok ciddi bir tehlike ile karşı karşıya. Eğer önümüzdeki yıl Huawei’nin elindeki mevcut işlemci stoğu tükenirse; A.B.D. teknolojilerini kullanamayacak olan Huawei’nin, yoluna nasıl devam edebileceği bilinmiyor.
Google servislerinden men edilen Huawei, kendi yazılım ekosistemini oluşturmaya başlayarak; bu dezavantajı avantaja çevirebilmeyi başarmıştı. Bildiğiniz üzere, Çin’de Google servisleri hali hazırda kullanılamadığından dolayı, Çinli yazılımcılar zaten mobil yazılımlar üretebilmek konusunda deneyimliydiler. Haliyle, yeni bir yazılım ekosistemi oluşturmak Çinli mühendisler için çok da zor olmadı. Hatta Google Servisleri’nden Huawei Mobil Servisleri’ne geçilecek olması, Çinli yazılım geliştiriciler için iyi bir haber. Bu sayede Çin menşeili uygulamalar, global pazara açılma fırsatı da yakalayacak. Fakat iş, işlemci üretmek gibi zorlu donanım teknolojileri kısmına gelince, Huawei’yi çok daha zorlu bir sınav bekliyor. Diğer bir durum olarak da; AppinChina yetkililerinden Rich Bishop’a göre, Çin dışındaki geliştiriciler daha çok iOS ve Android için yazılım geliştirmeye odaklanmış durumda. Bu durum da; Harmony OS gibi bir işletim sistemine ve bu sistemin uygulama marketine, global anlamda sağlanacak katkının çok düşük olacağı anlamına geliyor.
Huawei için durumlar şimdilik iyi gibi gözükse de; önümüzdeki yıl Huawei’yi bekleyen büyük tehlikeye şirketin nasıl cevap verebileceğini ise; bekleyip görmemiz gerekiyor.
Ambargoların yanı sıra, sektörde artan rekabet de Huawei’yi zorluyor!
Huawei’de azalan cihaz üretimi, şimdiden dikkatleri çekmeye başlamış durumda. Canalys Araştırma Şirketi’nin tahminlerine göre, Huawei için, elde bulunan komponentler göze alındığında, satmaya değecek (satışının Huawei’ye yeteri kadar fayda sağlayabileceği) cihaz sayısı 70 ve 100 milyon adet civarında.
Sektörde rekabet kızışsa da; Huawei’nin rakipleri sektöre olan katkısından dolayı gizliden gizliye bile olsa; Huawei’ye olan saygısını da dile getiriyor. Fakat yaptırım korkularından dolayı hiçbir Çinli şirket, Huawei’ye olan saygısını açıktan dile getiremiyor.
Göze çarpan bir diğer durum da, Canalys raporlarına göre 2020 yılının 2. çeyreğinde Xiaomi’nin, Avrupa pazarında Huawei’yi geride bırakmış olması. Ayrıca Eylül ayında da Oppo, 2020 yılının 2. yarısı için satış hedeflerini %30 artırdı. Yine de, Huawei’nin rakibi konumuna gelebilecek bir şirket, henüz mevcut değil. Yine de, toplu olarak bakıldığında BBK Electronics, Oppo, realme, OnePlus, Vivo gibi markalar ile, Huawei’ye rakip olmaya en yakın aday konumunda.
Öte yandan, Huawei’nin bu bağımsızlık hamlesi, BBK Electronics gibi Çinli markalara da gelecek için çok faydalı olabilir. Çin içinde geliştirilecek yeni bir ekosistem, gelecekte bütün Çinli markaların Google’a ve A.B.D.’ye olan bağımlılığının sona ermesi anlamına gelebilir. Bu sayede, gelecekte A.B.D. yaptırımları ile yüzleşmeden yollarına devam edebilirler. Ayrıca, Huawei yetkililerinden Richard Yu, sadece Çinli elektronik şirketlerine destek vermekle kalmayıp; TikTok gibi yaptırım altında kalan markalara da yardımcı olabileceklerini de dile getirdi. Bizce, Çin’in mevcut yönetim yapısı da göz önüne alındığında, A.B.D.’deki mevcut yapıdan farklı olarak; Çinli şirketler arasında topyekün bir beraberlik ve iş birliği gelecekte söz konusu olabilir. Tabiki bu durumu bekleyip; zamanla göreceğiz.
Genel
Aston Martin, ARM-C01 yarış simülatörünü duyurdu!
İngiliz otomotiv şirketi Aston Martin, sene sonuna kadar e-spor müsabakaları için 150 adet lüks yarış simülatörü yapmayı planlıyor.
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Aston Martin’den ‘en lüks yarış simülatörü’
Pandemi sürecinde sosyal mesafe nedeniyle ağır darbe alan motor sporları yerini e-spor müsabakalarına bırakmıştı. Bu bağlamda e-spor müsabakalarında duyulan simülatör ihtiyacı, Aston Martin’i harekete geçirmişe benziyor. İngiliz otomotiv şirketi, klasik dizayn anlayışı ve otomotiv konusundaki deneyimleriyle ‘en lüks yarış simülatörünü’ üretmek için işe koyuldu. Ancak bu simülatörün pek de uygun fiyatlı olduğu söylenemez.
Klasik Aston Martin tasarım dilini benimsiyor
ARM-C01 adını taşıyan lüks simülatör, Aston Martin estetik anlayışıyla dizayn edilmiş. Karbon fiber çerçeve, Aston Martin stili ızgara, Valkyrie benzeri koltuğu ve oturma pozisyonuyla beraber simülatör oldukça şık bir görünüşe sahip. Simülasyon altyapısı için şirket, Curv Racing Simulators ile işbirliğine gitmiş.
Aston Martin’den Baş Kreatif Direktör Marek Reichman, “Simülatör bir araç olmasa da yarış otomobillerimizden ilham alınarak dizayn edildiği için bu tasarım ekibimiz adına bir zorluktu. Yarış geçmişine sahip herhangi bir Aston Martin’le aynı dinamik çizgiyi ve oranı taşıması gerekiyordu. ARM-C01’i kendi başına heykelsi bir sanat eseri olarak hayal edebiliyorum.” ifadesinde bulundu.
Simülatörden 150 adet üretilecek
Aston Martin çizgisi taşıyan bu simülatörün fiyatı da cep yakacak türden. İngiliz otomotiv firması, 150 adet üreteceği simülatörün her biri için 74.000 $ yani takriben 555 bin Türk Lirası ücret talep ediyor. Şirket bu sınırlı üretim politikası ile tamamen elektrikli otomobili Rapid-E projesi benzeri bir yaklaşım içerisinde. Ancak şirket, 155 adet üreteceği 604 HP gücündeki Rapid-E modelinden bu senenin başında vazgeçmişti. ARM-C01’in Rapid E ile aynı akıbeti paylaşıp paylaşmayacağı merak konusu.
Genel
EMUI 11 ile Huawei, erken deprem uyarı sistemi getirmeye hazırlanıyor!
Huawei Geliştiriciler Konferası’nda tanıtılan EMUI 11′le erken deprem uyarı sistemi geliyor. Şu anda test aşamasında olan yenilikleri Huawei, dünyaya açmayı planlıyor.
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EMUI 11 acil durumlar için hazırlanıyor
HDC 2020 ile beraber tanıtılan Huawei’nin özelleştirilmiş arayüzü EMUI 11, kullanıcılarına acil durumlarda da yardımcı olabilmek için geliştiriliyor. EMUI 11’de acil durum numaraları arandığında hattın desteklemesi durumunda görüntülü görüşme sağlanabilecek. Şu an için yalnızca Çin’in Guangdong eyaletinde kullanılabilen bu özellikle beraber acil polis hattının aranması durumunda görüntülü bağlantıyla beraber yaşanan olayın polis tarafından da görülebilmesi sağlanıyor.
Deprem erken uyarı sistemi de var
EMUI 11 ile beraber gelen belki de en önemli özelliklerden bir diğeri, olası deprem anında kullanıcıları pop-up bildirim ve sesli alarmla uyarmayı sağlayan erken deprem uyarı sistemi. Yalnızca depremden erken haberdar olmayı sağlamayan uygulamada, acil toplanma bölgeleri ve tıbbi yardım için bilgiler de yer alıyor. Ancak bu özellik sadece Çin’in büyük depremleriyle bilinen Sichuan eyaletinde kullanılabilir durumda.
Huawei özellikleri test etmeye devam ediyor
Huawei, cihazları ve yazılımlarıyla beraber geliştirmeye çalıştığı ekosistemi için testlerine hız kesmeden devam ediyor. HDC 2020’de tanıttığı Harmony OS 2.0 ve EMUI 11 ile cihazlardan çok sistemi ve insanları birbirine bağlamayı hedefleyen şirket, bu şekilde daha fazla kullanıcıya ulaşmayı hedefliyor. Çin’de denemelerini gerçekleştirdiği bu ve benzeri geliştirmeleri dünyanın geri kalanına sunmak isteyen Huawei, testlere ve çalışmalara devam ediyor.