Amazon Prime Video ve Prime Gaming muhteşem bir fiyat ile güncellendi!

Bildiğiniz gibi, geçtiğimiz günlerde Huawei Geliştiriciler Konferansı düzenlenmiş idi. Bu konferansta, geliştiricilerden beklentilerini de dile getiren Huawei yetkilileri; ne kadar süre boyunca akıllı telefon üretebileceği bilinmemesine rağmen, iş ortağı olarak gördüğü geliştiricilerden, Huawei cihazlar için yazılım geliştirmeye devam etmeleri yönünde bir beklentiye sahip olduklarını söyledi.

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Huawei, kendi yazılım ekosistemi ile yoluna nasıl devam edeceğinin planlarını yapıyor

Huawei, Google ile olan iş birliği sona erdiğinden beridir, yazılım geliştiricileri kendi ekosistemi için üretimde bulunmaya teşvik ediyor idi. Huawei Geliştiriciler Konferansı sırasında da bu konu üzerine değinen şirket yetkililerinden Zhang Ping An, konuyla ilgili olarak; “uygulamalar olmadan telefonlarımızı, “akıllı telefon” olarak adlandıramayız” diyerek, bu konuya bir kez daha vurgu yaptı.

Yazılım geliştiricileri, Huawei için yazılım üretmeye teşvik etmeye devam edeceklerini söyleyen Huawei yetkilileri; birçok bilinmeze rağmen yazılımcıların desteğini bünyesinde barındırmaya devam edebilmek istiyor. Bu noktadaki en büyük bilinmezlik durumu ise, uygulanan yaptırımlardan dolayı Huawei’nin cihaz üretmeye devam edebileceğinin henüz bir garantisinin olmaması. Hatırlarsanız, 2019 yılında başlayan ambargolardan sonra Huawei, eski iş ortakları Google ve Facebook’a daha fazla güvenemeyeceğinin ve bu şirketlere bağımlı kalamayacaklarının farkına varmıştı. Farklı şirketlere bağımlı kalmadan kendi ekosisteminde yoluna devam edebilmek adına o günden bugüne birçok adım atan Huawei, en çok da yazılım konusuna odaklanmış idi.

Şirket için durumlar, gelecek adına “optimistik” bir yöndeymiş gibi görünse de; gerçekler öyle olmayabilir

Yazılımcılar ve Huawei adına gelecekte olumlu gelişmeler yaşanabilmesi söz konusu gibi gözükse de; Geliştiriciler Konferansı sırasında tartışılmayan bir konu var: “15 Eylül tarihinde başlayacak olan yaptırımlar ile; Huawei’nin, bir daha Amerikan teknolojisine sahip işlemcileri, kendi cihazlarında kullanamayacak olması!” Bu durum, şirketin mevcut teknolojileri ile yeni bir akıllı telefon üretemeyecekleri anlamına da geliyor!

Canalys yetkililerinden Jia Mo’nun konu ile ilgili öngörülerine göre ise, Huawei zaman kazanmak adına üretim kapasitesini, hali hazırda mevcut olan koşullara göre yeniden biçimlendirecek. Fakat, 2021 yılının 2. yarısında, Huawei’nin ne iç pazarda ne de dış pazarda telefon satışı yapamayacak hale gelme riskiyle yüzleşmesi, hala muhtemel bir olasılık.

Fakat bildiğimiz üzere Huawei mühendisleri, yaptırımlara rağmen şirketin yoluna devam edebilmesi adına birçok çalışmada bulunuyor. Hatta Huawei, bu yönde en önemli gelişmelerden biri olarak görülen yeni işletim sistemi Harmony OS 2’yi de, Geliştiriciler Konferansı’nda duyurdu. Huawei yetkililerinin belirttiğine göre ise, Harmony OS 2, IoT yani nesnelerin interneti adı verilen ve gelecekte bizi bekleyen bu teknolojiye, en iyi uyum sağlayan işletim sistemi!

Huawei, başarıdan başarıya koştuğu günleri ne kadar devam ettirebilir?

Ambargo öncesi dönemde, çok hızlı bir büyüme yakalayan Huawei, 2018 yılında Apple’ı geride bırakarak en büyük 2. akıllı telefon üreticisi konumuna gelmişti. 2020 yılının ilk yarısında ise, Çin’de artan satışlarla beraber Huawei, neredeyse zirveyi ele geçiriyordu. Hatta, Covid-19 salgınının ilk zamanlarında Huawei, Çin’de aşırı yüksek bir tablet satışı gerçekleştirerek birçok mağazadaki stoğunu da tüketmişti. Bütün zorluklara rağmen başarılı geçen bu döneme rağmen, Huawei’nin tüketici elektroniği bölümü, çok ciddi bir tehlike ile karşı karşıya. Eğer önümüzdeki yıl Huawei’nin elindeki mevcut işlemci stoğu tükenirse; A.B.D. teknolojilerini kullanamayacak olan Huawei’nin, yoluna nasıl devam edebileceği bilinmiyor.

Google servislerinden men edilen Huawei, kendi yazılım ekosistemini oluşturmaya başlayarak; bu dezavantajı avantaja çevirebilmeyi başarmıştı. Bildiğiniz üzere, Çin’de Google servisleri hali hazırda kullanılamadığından dolayı, Çinli yazılımcılar zaten mobil yazılımlar üretebilmek konusunda deneyimliydiler. Haliyle, yeni bir yazılım ekosistemi oluşturmak Çinli mühendisler için çok da zor olmadı. Hatta Google Servisleri’nden Huawei Mobil Servisleri’ne geçilecek olması, Çinli yazılım geliştiriciler için iyi bir haber. Bu sayede Çin menşeili uygulamalar, global pazara açılma fırsatı da yakalayacak. Fakat iş, işlemci üretmek gibi zorlu donanım teknolojileri kısmına gelince, Huawei’yi çok daha zorlu bir sınav bekliyor. Diğer bir durum olarak da; AppinChina yetkililerinden Rich Bishop’a göre, Çin dışındaki geliştiriciler daha çok iOS ve Android için yazılım geliştirmeye odaklanmış durumda. Bu durum da; Harmony OS gibi bir işletim sistemine ve bu sistemin uygulama marketine, global anlamda sağlanacak katkının çok düşük olacağı anlamına geliyor.

Huawei için durumlar şimdilik iyi gibi gözükse de; önümüzdeki yıl Huawei’yi bekleyen büyük tehlikeye şirketin nasıl cevap verebileceğini ise; bekleyip görmemiz gerekiyor.

Ambargoların yanı sıra, sektörde artan rekabet de Huawei’yi zorluyor!

Huawei’de azalan cihaz üretimi, şimdiden dikkatleri çekmeye başlamış durumda. Canalys Araştırma Şirketi’nin tahminlerine göre, Huawei için, elde bulunan komponentler göze alındığında, satmaya değecek (satışının Huawei’ye yeteri kadar fayda sağlayabileceği) cihaz sayısı 70 ve 100 milyon adet civarında.

Sektörde rekabet kızışsa da; Huawei’nin rakipleri sektöre olan katkısından dolayı gizliden gizliye bile olsa; Huawei’ye olan saygısını da dile getiriyor. Fakat yaptırım korkularından dolayı hiçbir Çinli şirket, Huawei’ye olan saygısını açıktan dile getiremiyor.

Göze çarpan bir diğer durum da, Canalys raporlarına göre 2020 yılının 2. çeyreğinde Xiaomi’nin, Avrupa pazarında Huawei’yi geride bırakmış olması. Ayrıca Eylül ayında da Oppo, 2020 yılının 2. yarısı için satış hedeflerini %30 artırdı. Yine de, Huawei’nin rakibi konumuna gelebilecek bir şirket, henüz mevcut değil. Yine de, toplu olarak bakıldığında BBK Electronics, Oppo, realme, OnePlus, Vivo gibi markalar ile, Huawei’ye rakip olmaya en yakın aday konumunda.

Öte yandan, Huawei’nin bu bağımsızlık hamlesi, BBK Electronics gibi Çinli markalara da gelecek için çok faydalı olabilir. Çin içinde geliştirilecek yeni bir ekosistem, gelecekte bütün Çinli markaların Google’a ve A.B.D.’ye olan bağımlılığının sona ermesi anlamına gelebilir. Bu sayede, gelecekte A.B.D. yaptırımları ile yüzleşmeden yollarına devam edebilirler. Ayrıca, Huawei yetkililerinden Richard Yu, sadece Çinli elektronik şirketlerine destek vermekle kalmayıp; TikTok gibi yaptırım altında kalan markalara da yardımcı olabileceklerini de dile getirdi. Bizce, Çin’in mevcut yönetim yapısı da göz önüne alındığında, A.B.D.’deki mevcut yapıdan farklı olarak; Çinli şirketler arasında topyekün bir beraberlik ve iş birliği gelecekte söz konusu olabilir. Tabiki bu durumu bekleyip; zamanla göreceğiz.