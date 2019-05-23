Huawei kendi mobil ve masaüstü işletim sistemini tanıtabilir!

Çinli teknoloji devi Huawei, ABD baskısı nedeniyle Google ve Microsoft’un işletim sistemleri üzerinde bir yasaklanma yaşanması halinde kendi masaüstü ve mobil işletim sistemini tanıtacak.

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Mobil işletim sistemi hazır!

Şirketin Tüketici Bölüm Başkanı Richard Yu, CNBC’ye işletim sistemlerinin bu yılın dördüncü çeyreğinde Çin’de kullanıma hazır olabileceğini, uluslararası versiyonun ise 2020 yılının ilk veya ikinci çeyreğinde kullanılabileceğini söyledi. Yani Google tarafından gelen yasaklamalardan sonra mobil işletim sistemi en yakın zamanda tanıtılabilecek. Aynı zamanda Microsoft tarafından Windows işletim sistemlerinin Huawei’de kullanımı yasaklanırsa, 2019 yılı sonunda Çin’de bir işletim sistemi tanıtabilecekleri açıklandı. Ayrıca bu masaüstü işletim sistemi ve mobil işletim sisteminin global versiyonu 2020 yılında tanıtılabilecek.

Huawei’nin her zaman bir B planı olduğunu söyleyen Yu, bu tür şeyleri yapmak istemediklerini söylerken şunları dile getirdi; “Bunu yapmak istemiyoruz ama ABD hükümeti yüzünden yapmak zorundayız. Bu tür şeylerin sadece bizim için değil, ABD şirketleri için de kötü bir haber olacağını düşünüyorum, bu yüzden bunu kendi başımıza yapmak zorunda kalacağız. ” dedi.

ABD hükümetinin tanıdığı 90 günlük geçiş süresi tamamlandıktan sonra, Huawei Google, Intel ve Qualcomm üreticileri ile çalışamayacak. Ürettikleri işletim sistemleri ile bu şirketlere rakip olmayı düşünüyorlar.