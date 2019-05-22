Microsoft, Huawei laptopları mağazadan kaldırdı

Windows işletim sistemi sahibi Amerikalı şirket Microsoft, Trump’ın Huawei’ye karşı ticari kısıtlamalarından sonra Huawei laptoplarını çevrimiçi mağazasından kaldırdı.

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Çevrimiçi mağazada artık Matebook X Pro yok

Bilgisayar sektöründe %79 kullanım oranına sahip Windows işletim sistemi sahibi Microsoft, Amerika’nın en büyük şirketlerinden birisi. Google’ın Android lisans hakları kıstılamalarından sonra gözler dizüstü bilgisayarlarda lisans hak sahibi Microsoft’a çevrilmişti. Bu süreçte Microsoft, Windows işletim sistemine sahip olan cihazlarda işbirliği aksaklıklarına dair bir gelişme paylaşmamıştı.

Ancak haftasonu Microsoft’un çevrimiçi alışveriş sitesinde, Huawei’nin en güçlü bilgisayarlarından olan Matebook X Pro ‘yu satış listesinden kaldırdı. ABD’de en iyi bilgisayarlardan biri olan Matebook X Pro, Windows lisanslarına sahip olamazsa rakipleri Apple Macbook Pro ve HP Spectre x360’ün alternatifleri arasında olması zorlaşacak. Ayrıca Microsoft Matebook X Pro’yu çevrimiçi mağazasından kaldırmış olsada fiziksel mağazalarında cihazın satışını gerçekleştirmeye devam ediyor.

Olası Windows lisans hakkı kısıtlaması

Microsoft’un mağazasından Matebook X Pro‘yu kaldırması, Android’de olduğu gibi Windows’ta da lisans hakkı kısıtlamasının geleceği düşüncelerini uyandırdı. Olası Windows lisans kısıtlaması Huawei için, olası sunucu çözüm noktalarında sıkıntılar yaşamasına yol açacak. Huawei sunucu çözümlerinde karma olmakla beraber, Microsoft’un lisans hakkına sahip olduğu Microsoft Azure platformunu da kullanıyor. Microsoft ilerleyen süreçte böyle bir adıma başvurursa Huawei sunucu konusunda yeni işbirlikteliklerine imza atabilir.