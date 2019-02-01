Huawei katlanabilir telefonunu bu ay tanıtacak

Barselona’da gerçekleşecek olan Mobil Dünya Kongresi ile bir gelenek haline gelen yeni en yeni cihaz tanıtma geleneğini Huawei bu yıl yine devam ettirecek.

İlginizi çekebilir: Katlanabilir telefonlar tabletleri bitirecek mi?

Dünyanın ilk 5G katlanabilir telefonu olacak!

24 Şubat Pazar günü resmi açılış konuşması ile kongreyi başlatacak olan Çinli firma, planladığı katlanabilir telefonu ise bu başlangıçta ziyaretçilere gösterecek. Dünyanın ilk 5G bağlantı teknolojisine sahip katlanabilir telefonunu tanıtması beklenen Huawei bu alanda da bir ilke imza atmış olacak.

Birçok telefon üreticisi tarafından 5G bağlantı teknolojisine sahip telefonların bu kongrede tanıtılması beklenirken, bir yandan da katlanabilir telefonlarda bu kongrede ön planda olacak. Çinli şirket bu ikisini birleştirerek kongreye damgasını vurmak istiyor. Mobil Dünya Kongresi yaklaşmaya başladıkça haberler gelmeye devam ediyor.