Katlanabilir telefonlar tabletleri bitirecek mi?

Birçok marka tarafından katlanabilir telefonlar ortaya çıkması ile akıllara yeni soru daha gelmiş. Büyük boyutlu ekranlar barındıracak katlanabilir telefonlardan sonra tablet sektörü bitecek mi?

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Tablet sektörü bitebilir!

Yılda neredeyse bir ya da iki farklı heyecan verici tablet tanıtılırken, diğer teknoloji sektörlerine göre tabletler oldukça yavaş ilerliyor. Pek çok insan tablet kullanmak yerine ekran boyutları büyüyen akıllı telefonları kullanmayı tercih ediyor. Katlanabilir telefonlar piyasaya çıktıktan sonra akıllara gelen bu soru tablet sektörünün biteceğine işaret ediyor. Artık kullanıcılar boyutları 7 inçi bulan katlanabilir telefonlara yönelmeye başlayacak.

Tablet almayı düşünenler ise, telefon görevini görsün, daha yüksek işlemci barındırsın ve daha iyi kameraya sahip olsun diye katlanabilir telefon almayı seçebilirler. Bu seçimlerin ilerleyen yıllarda olacağı ve tablet sektörünün bu şekilde biteceği düşünülüyor. Lakin, katlanabilir telefonlar ulaşılabilecek fiyatlara geldiğinde ve tam olarak kullanılabilir bir hal aldığında bu olay gerçekleşecek.

Tablet sektörü için bitiş çanları çalmaya daha şimdiden başladı. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Tablet sektörü sizce de bitecek mi ya da katlanabilir telefonlar, tabletlerin yerinin alabilecek mi?