Genel
HUAWEI’de Teknik Servis Fırsatları
Kullanıcı taleplerini dikkate alarak verdiği tüketici hizmetleriyle HUAWEI, 1-28 Şubat arasında teknik servis kampanyası ile avantajlı fiyatlarla sizlerle.
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Huawei, teknik servisinde yaptığı indirimler ile kullanıcı dostu olmaya devam ediyor. 1-28 Şubat 2021 tarihleri arasında seçili akıllı telefon ürünlerinde LCD ekran değişiminde yüzde 50, arka kapak değişiminde yüzde 90’a varan indirimler olacak. Ücretli ekran veya anakart değişimi yapan kullanıcılara ise arka kapak değişim ücreti ise sadece 10TL.
LCD ekran değişiminde indirime uygun modeller HUAWEI P20 Pro, HUAWEI nova 5T, HUAWEI P40 Lite, HUAWEI P9 Lite, HUAWEI P20 Lite, HUAWEI P Smart, HUAWEI Y6 2018, HUAWEI P9 Lite 2017, HUAWEI P10 ve HUAWEI P10 Lite olarak belirtiliyor.
Ek olarak stoklarda olan istediğiniz renk arka kapağı seçeceğiniz modeller ise HUAWEI Mate20 Lite, HUAWEI P20 Lite, HUAWEI Mate 10 Lite, HUAWEI P Smart, HUAWEI Y6 2018, HUAWEI Y5 2019, HUAWEI P9 Lite 2017, HUAWEI Y7 2018, HUAWEI Y5 2018, HUAWEI P10 ve HUAWEI P10 Lite olarak belirtiliyor.
Özel ekran koruyucular ve kullanıcının tasarımını kendi seçeceği özel arka kapak koruyucular da kampanya süresince 100 TL yerine 50 TL’ye sunuluyor.
Onarımdan önce dezenfekte edilen cihazlar geri gönderilmeden önce de profesyonel şekilde temizlenip dezenfekte olacak. Ayrıca onarılan cihazlar, profesyonel steril ambalaj için darbeye dayanıklı anti statik poşete konarak muhafaza olacak.
Huawei’nin beraber daha iyiye teknik servis kampanyasına katılan yetkili servisleri ise İstanbul İstinyePark, İstanbul Canpark, İstanbul Kadıköy, İstanbul Şişli, Ankara Kızılay ve İzmir Mavibahçe.
Genel
TikTok TV uygulaması yayınladı
Son dönemlerin en popüler uygulaması TikTok, TV uygulamasını yayınladı. Uygulama Android mağazasındaki yerini sorunlarla beraber aldı.
Göz atmak isteyebilirsiniz: TikTok uygulamasını deneyimleyebileceğiniz televizyonları özellikle Hepsiburada üzerinden almak için tıklayınız.
Göz atmak isteyebilirsiniz: TikTok uygulamasını deneyimleyebileceğiniz televizyonları özellikle Trendyol üzerinden almak için tıklayınız.
Son yılların en popüler sosyal medya uygulaması TikTok, yaşadığı sıkıntılara rağmen büyümesine devam ediyor. Çinli şirket ByteDance’in sahibi olduğu şirket, akıllı telefon, bilgisayar, tablet derken şimdi de televizyonlarımızda yer edinmeye başladı. Kısa süre öncesinde Samsung Smart TV’ler için uygulama çıkaran Çinli şirket, şimdi de Android TV uygulamasını çıkardı. Ancak TikTok, TV uygulaması Play Store’da yerini almasına rağmen her bölgede düzgün çalışmıyor.
TikTok TV uygulaması
Android TV için yayınlanan TikTok TV uygulaması, özellikle Samsung Smart TV’ler için yayınlanan uygulama ile oldukça benzerlik gösteriyor. Ekranınızda dikey olarak gösterilen videolar, aşağı doğru kaydırılan bir zaman akışına sahip. Uygulama her bölge için indirilebilir olsa bile, pek çok bölgede indiren kullanıcıların sorun yaşadığı bildiriliyor. En yaygın hata ise uygulamaya giriş yapmak isteyen kullanıcıların aldığı, bölgenizde kullanılamıyor hatası. Konuyla ilgili sosyal medya devinden bir açıklama gelmezken, söz konusu hataların kısa süre içerisinde giderilmesi beklenmekte. Uygulamanın popülerliğini düşünürsek, her platforma çıkma stratejisi oldukça mantıklı gözüküyor. Sosyal medya platformu, çıktığı günden itibaren hep yukarı doğru bir ivme sergiledi. Yükselişin sorunlara rağmen devam etmesi bekleniyor.
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Hindistan sorunu
TikTok TV, ileriye doğru bir adım olsa bile, şirketin bazı sorunları var. Son olarak özellikle Hindistan’da tamamen yasaklanan sosyal medya uygulaması, bu bölgede kullanılamıyor. Yaklaşık 1.4 milyar nüfusu olan ülke TikTok için büyük bir potansiyele sahip. Söz konusu yasak Hindistan ve Çin arasındaki gerginlik sebebiyle çıktı. Hindistan yeni veri güvenliği yasasını bahane ederek aralarında WeChat ve TikTok’un bulunduğu 59 Çinli uygulamayı tamamen engelledi. Yasağın iki ülke arasındaki gerginlik bitmeden kaldırılması beklenmiyor. Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…
Genel
LG WING Kutu Açılışı | Kanatlı telefon mu olurmuş?
Daha öncesine mühendislik örneğini incelediğimiz LG WING, şimdi satın alınabilir olan versiyonuyla ofisimize geldi. Böylece biz de sevgili Dilşah ile beraber kutu açılışını yaptık. İlk izlenimlerimizi ve telefonun bizde oluşturduğu hissiyatı sizlere aktardık.
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LG WING ne sunuyor?
14.999TL‘lik fiyat etiketiyle satışa çıkan telefonun kutu açılışını gerçekleştirdik. İlk izlenim olarak bizde heyecan yarattığını söylemek yanlış olmaz. Ayrıca LG, WING ile beraber yanında ek olarak bir kılıf ve bir ekran koruyucu hediye ediyor. Son zamanlarda diğer telefon üreticilerinden görmediğimiz şık bir hareket. LG WING teknik özelliklerine bakacak olursak eğer:
Boyut: 169.5 x 74.5 x 10.9 mm
Ana ekran: 6.8″ POLED FHD + 2460×1080, 395 PPI
İkinci ekran: 3.9″ OLED 1240×1080, 419 PPI
Ana kamera: 64 MP standard kamera (pixel binning) (16MP, 1.6μm, F1.8 / 0.8μm, 78º)
Gimball kamera: 12 MP geniş açı lens, gimbal motion kamera (F2.2 / 1.4μm, 120º)
Geniş Açı Kamerası: 13 MP süper geniş açı lens (F1.9 / 1.0μm, 117º)
Ön Kamera: 32 MP pop-up kamera (pixel binning) (8MP, 1.6μm, F1.9 / 0.8μm 79.6º)
İşlemci: Qualcomm® Snapdragon™ 765G
Batarya: QC3.0 25W hızlı şarj destekli 4000mAh
Akıllı Telefonlar
Xiaomi 30 milyon dolarlık yatırımla Türkiye’de üretime başlıyor
Xiaomi, 30 milyon dolarlık yatırımla Avcılar’da açacağı fabrika markanın dünyada Türkiye ile birlikte üretime geçtiği dördüncü ülke olacak.
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Xiaomi Türkiye’de üretime başlıyor
Xiaomi, 2021 yılının ilk çeyreğinde Türkiye’de akıllı telefon üretimine başlayacak. Marka bu yatırımıyla mavi yaka vebeyaz yaka olarak yaklaşık 2000 kişiye de istihdam sağlayacak. Salcomp iş birliği ile hayata geçirilecek fabrika yıllık 5 milyon adet telefon üretim kapasitesine sahip olacak.
Konuyla ilgili Xiaomi Türkiye Ülke Müdürü Usher Liu: “Xiaomi ailesi olarak 2019 yılında Türkiye’de başlayan yolculuğumuzun bizi bu noktalara getirmesinden büyük gurur duyuyoruz. Bizi ilk günden bu yana kucaklayarak, Türkiye’nin bir numaralı akıllı telefon markası yapan ve en sevilen teknoloji markalarından biri olarak benimseyen Türk halkına teşekkür ederiz.” dedi.
Ayrıca Liu sözlerini, “Xiaomi olarak en önemli önceliğimiz bulunduğumuz her bölgede katma değer yaratarak o bölgenin yerel bir parçası haline gelmek. Bu sebeple Türkiye’nin üretim yapacağımız dördüncü ülke olmasından dolayı çok mutluyuz. Bizim için en değerli pazarlardan biri olan Türkiye’de yatırımlarımıza hız kesmeden devam ederek çalışmalarımızı her zaman bir adım öteye taşımayı arzu ediyoruz. Yaklaşık 14 bin metrekare arazi üzerine kurulu fabrikamızla Türkiye’de üretime başlayacak olmaktan duyduğumuz heyecanı paylaşmak isterim.” diyerek tamamladı.
Üretim ile ilgili Salcomp Avrupa Direktörü David Chang: “Türkiye’ye yeni teknolojiler kazandırmak ve Türk üreticisini pazarda bir adım daha öne taşımak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ülke ekonomisine katkı sağlamayı hedeflediğimiz bu yatırım hepimiz için bir başlangıç. Bu topraklarda daha büyük işlerin altına imza atacak olmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.
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