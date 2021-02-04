HUAWEI’de Teknik Servis Fırsatları

Son dönemlerin en popüler uygulaması TikTok, TV uygulamasını yayınladı. Uygulama Android mağazasındaki yerini sorunlarla beraber aldı.

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Son yılların en popüler sosyal medya uygulaması TikTok, yaşadığı sıkıntılara rağmen büyümesine devam ediyor. Çinli şirket ByteDance’in sahibi olduğu şirket, akıllı telefon, bilgisayar, tablet derken şimdi de televizyonlarımızda yer edinmeye başladı. Kısa süre öncesinde Samsung Smart TV’ler için uygulama çıkaran Çinli şirket, şimdi de Android TV uygulamasını çıkardı. Ancak TikTok, TV uygulaması Play Store’da yerini almasına rağmen her bölgede düzgün çalışmıyor.

TikTok TV uygulaması

Android TV için yayınlanan TikTok TV uygulaması, özellikle Samsung Smart TV’ler için yayınlanan uygulama ile oldukça benzerlik gösteriyor. Ekranınızda dikey olarak gösterilen videolar, aşağı doğru kaydırılan bir zaman akışına sahip. Uygulama her bölge için indirilebilir olsa bile, pek çok bölgede indiren kullanıcıların sorun yaşadığı bildiriliyor. En yaygın hata ise uygulamaya giriş yapmak isteyen kullanıcıların aldığı, bölgenizde kullanılamıyor hatası. Konuyla ilgili sosyal medya devinden bir açıklama gelmezken, söz konusu hataların kısa süre içerisinde giderilmesi beklenmekte. Uygulamanın popülerliğini düşünürsek, her platforma çıkma stratejisi oldukça mantıklı gözüküyor. Sosyal medya platformu, çıktığı günden itibaren hep yukarı doğru bir ivme sergiledi. Yükselişin sorunlara rağmen devam etmesi bekleniyor.

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Hindistan sorunu

TikTok TV, ileriye doğru bir adım olsa bile, şirketin bazı sorunları var. Son olarak özellikle Hindistan’da tamamen yasaklanan sosyal medya uygulaması, bu bölgede kullanılamıyor. Yaklaşık 1.4 milyar nüfusu olan ülke TikTok için büyük bir potansiyele sahip. Söz konusu yasak Hindistan ve Çin arasındaki gerginlik sebebiyle çıktı. Hindistan yeni veri güvenliği yasasını bahane ederek aralarında WeChat ve TikTok’un bulunduğu 59 Çinli uygulamayı tamamen engelledi. Yasağın iki ülke arasındaki gerginlik bitmeden kaldırılması beklenmiyor. Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…