Huawei 2019’dan bu yana ABD’nin ticaret yasağına tabi ve bunun sonuçları Çinli marka için yıkıcı oldu. Ticaret yasağı, şirketin Google desteğinin kesilmesinin yanı sıra üst düzey cihazlarda kullanılan Qualcomm markalı işlemcilerde de firmanın 5G desteğinden yararlanamamasına neden olmuş ve Huawei cihazlar bağlantılar konusunda sınıfta kalmıştı. ABD’nin son yasak kararı Huawei’yi fiilen yok etmeyi amaçlıyor.

Huawei Artık 4G Qualcomm Çiplerini Alamayacak!

Biden yönetiminin yeni kararı, Huawei’nin telefon işine ölümcül bir darbe indirmiş gibi görünüyor. Reuters, üç farklı kaynağa dayandırdığı haberinde Biden yönetiminin ABD’li şirketlere Huawei’ye çoğu ürünü ihraç etmeleri için ihracat lisansı vermeyi durdurduğunu bildiriyor.

Reuters’ın kaynakları, ABD’li yetkililerin “4G öğeleri, Wi-Fi 6 ve 7, yapay zeka, yüksek performanslı bilgi işlem ve bulut öğeleri dahil olmak üzere 5G seviyesinin altındaki öğelerin” ihracatını yasaklayacak bir kararı onayladığını belirtti.

Bir başka kaynak, Huawei’ye 4G çip ihracatına mevcut yaptırımlar kapsamında izin veren lisansların da artık geçerliliğini yitirdiğini ifade ediyor. Hatırlatmak gerekirse, Huawei cephesi Mate 50 serisi ve P50 serisi gibi en yeni ürünlerinde 4G bağlantısını destekleyen Qualcomm yonga setlerini kullanmıştı. Bu durum zaten başlı başına cihazların diğer amiral gemileriyle rekabetini zorlaştırıyordu.

Son karardan sonra, 4G destekli Qualcomm çipleri de Huawei’ye satılamayacak. Bunun firmayı hiç olmadığı kadar çok etkileyeceğini söylemek mümkün. Öyle ki, bu yasaklar kapsamında Huawei’nin kendi Kirin yonga setlerini üretmek için TSMC ve Samsung gibi yonga üretim tesislerin kullanması da ihtimal dahilinde değil.

Bu durum, Huawei’yi TSMC ve Samsung gibi güncel üretim süreçlerini kullanan çip üreticilerindense, ucuz ama güncelleğini yitirmiş üretim süreçlerini kullanan Çinli fabrikalarda çip üretimi yapmaya itiyor. Bu çiplerin de bir amiral gemisinde kullanılmasının imkansız olduğunu söylemek mümkün. Zira bu fabrikalarda üretimin verimi ve kalitesi düşük olacaktır.

Bu da Çinli markanın elinde amiral gemisi cihazlarına uygun bir yonga seti olmadığı anlamına geliyor. Huawei kendi Kirin işlemcilerini tasarlamaya devam etse bile üretim için standartları karşılayan bir tesis olmadığı sürece bu çabalar boşa olacak.

Huawei’nin bundan sonra ne yapacağı merak ediliyor. Teknoloji çevrelerinde Huawei’nin amiral gemisi akıllı telefon tanıtımlarını erteleyebileceği dahi konuşulmaya başlandı. Bizler de durumu yakından takip ediyoruz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Huawei bu darbeyi savuşturabilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!