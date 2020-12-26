İşletim Sistemleri
Huawei, HarmonyOS betasını OTA yoluyla geliştiricilere gönderdi
Huawei, HarmonyOS 2.0 işletim sisteminin beta sürümünü bugün itibarıyla Çin’de geliştiricilere OTA yoluyla dağıtmaya başladı. P40 ve Mate 30 serisi akıllı telefon sahiplerinin edinebileceği güncellemenin paket boyutunun yaklaşık 4.04 GB olduğu belirtiliyor.
İlginizi çekebilir: HarmonyOS tabanlı Huawei Vision S serisi TV’ler tanıtıldı
Çinli teknoloji şirketi Huawei, 16 Aralık 2020’de düzenlediği etkinlikte kendi işletim sistemi HarmonyOS’i beta olarak kullanıma sunmuştu. HarmonyOS 2.0 Geliştirici Beta sürümü olarak kullanıma açılan işletim sistemi, ilk etapta Huawei’nin P40 ve Mate 30 serisi telefonlarında destekleniyor.
Şimdilik sadece Çin’da erişime açılan HarmonyOS 2.0’ın beta sürümüne katılan geliştiricilerse, işletim sisteminin ilk halini telefonlarına güncelleme olarak almaya başladılar.
HarmonyOS 2.0 beta sürümünün paket boyutu 4.04 GB
Huawei, 16 Aralık’ta başlattığı beta programına katılan geliştiriciler için HarmonyOS 2.0 beta sürümünü bugün itibarıyla OTA yoluyla dağıtmaya başladı. Beta sürümünü alan geliştiriciler şimdiden güncelleme sayfasının ve sürüm notlarının olduğu ekran görüntülerini de paylaşmaya başladılar. Paylaşılan ekran resimlerinde, işletim sisteminin paket boyutunun 4.04GB olduğu ve paket adınınsa HarmonyOS 2.0 Developer Beta1 2.0.0.33 (SP2DEVC00E2R5P90) olduğu görülüyor.
HarmonyOS 2.0’ı yükleyen geliştiricilerin ifade ettiklerine göre, işletim sistemi henüz beta sürümünde olduğu için herhangi bir değişiklik bulunmuyor. Güncelleme notlarında da, sıradan bir Android sistem güncellemesi esnasında çıkan birtakım küçük uyarılar çıktığı da gelen bilgiler arasında yer alıyor.
HarmonyOS’la Android uygulamaları uyumlu olacak
Huawei’nin işletim sistemi HarmonyOS sadece Huawei kullanıcılarına değil, aynı zamanda Android kullanıcılarına da hitap ediyor. Zira gelen bilgilere göre Huawei, HarmonyOS kullanıcılarının telefonlarında Android uygulamalarını da istedikleri gibi çalıştırabilmelerine imkan verecek. Yani siz .apk formatındaki bir Android uygulamasını HarmonyOS’a rahatlıkla kurabileceksiniz.
Akıllı Telefonlar
Apple, yeni gizlilik uyarısının denemelerine başladı
Apple, biraz sessiz ve ani sayılabilecek bir şekilde, son zamanların oldukça tartışılan yeni özelliğinin denemelerine başladı.
İlginizi çekebilir: Microsoft Teams beklenen özelliği alıyor
Yakın zamanda duyurulan yeni özellikle birlikte iOS, farklı uygulamalara karşın kullanıcılara gizliliklerini daha kapsamlı bir şekilde korumalarına olanak sağlayacaktı. Bu karar, kullanıcının bunu istemediğini açıkça belirtmesi gerektiğini savunan Facebook ve başka şirketlerle arasında bazı gerginliklere sebep olmuş olsa da; bu konuda onay alınması gerektiğini savunan Apple planlarından geri adım atmamışa benziyor.
Farklı şirketler tarafından oldukça yaygın olarak kullanılan bu uygulama, kullanıcılar hakkında farklı kaynaklardan alınan bilgilerle birlikte onların detaylı profillerinin oluşturulmasına yardımcı oluyordu. Yeni gelen özellik ise iOS uygulamalarının, kullanıcıyı diğer uygulamalarda arayabilmek ve takip edebilmeleri için izin istemelerini gerektirecekti. Ancak bu yeni özelliğin ne zaman işleme sokulacağı tam olarak bilinmiyordu. Şimdiye kadar.
MacRumors tarafından gelen bilgilere göre Apple, bu işlevin denemelerine başladı. İlk gelen bildiriler ise özelliğin iOS 14.4 beta sürümünde denendiği yönünde. Bununla beraber bazı iOS 14.3 versiyonu kullanıcıları da böyle bir uyarı aldıklarını ve seçim yapabildiklerini bildiriyorlar.
Buradan görülebilecek en önemli şeylerden birisi Apple’ın bu uygulamaya hız vermiş olması. Böylelikle muhtemelen bir ay içerisinde iOS 14.4 çıkışı ile beraber bu işlevi görebiliriz. Ki hatırlanacağı üzere Apple, iOS 14.3 versiyonunda da uygulamaların kullanıcıların hangi bilgilerini kullanacağını göstermelerini zorunlu kılmıştı.
Apple firmasının aslında bu yeni güncellemeleriyle birlikte bilgi toplanmasını herhangi bir şekilde engellemek istemediğini söyleyebiliriz. Sadece bunun kullanıcıya bildirilmesi ve onlardan izin alınmasını savunup buna yönelik önlem alıyorlar. Bu önlemler dolayısıyla da kullanıcıların izin vermemesi durumunda şirketler bu uygulamalarına devam edemeyecekler gibi gözüküyor.
İşletim Sistemleri
HarmonyOS 2.0 arayüzü, betadan çıktığında çok farklı olacak
EMUI 11’e benzerliğiyle dikkat çeken HarmonyOS 2.0 işletim sisteminin, betadan çıkıp kararlı haliyle yayınlandığında baştan aşağı değişmiş yepyeni bir kullanıcı arayüzüne sahip olacağı ortaya çıktı. HarmonyOS’le gelecek ilk akıllı telefonun ise Huawei P50 serisi olacağı iddia ediliyor.
İlginizi çekebilir: HarmonyOS 2.0 beta, Huawei P40’ta çalışırken görüntülendi [Video]
HarmonyOS 2.0, kararlı haliyle yayınlandığı zaman çok daha farklı olacak
Huawei, 16 Aralık itibarıyla uzun süredir heyecanla beklenen mobil işletim sistemi HarmonyOS 2.0’ı beta olarak yayınlamıştı. Şimdilik yalnızca Çin’deki uygulama geliştiricilerinin kullanımına açık olan HarmonyOS 2.0, ilk etapta Huawei P40, Mate 30 ve MatePad Pro’ya yüklenebiliyor. 2021 yılındaysa daha fazla kullanıcı kitlesine açılacak olan HarmonyOS’le alakalı yeni bir bilgi daha ortaya çıktı.
HarmonyOS’in yayınlanmasının hemen ardından Çinli bir geliştirici, işletim sistemini kendi telefonuna yüklediğini söylemiş ve bununla alakalı olarak da video paylaşmıştı. Bizim de haberlerimize konuk ettiğimiz söz konusu videoda, HarmonyOS 2.0 işletim sisteminin Huawei’nin Android tabanlı EMUI 11 arayüzüne çok benzediği açıkça belli oluyordu. Bu sebeple de eleştiri oklarını üzerine çeken HarmonyOS 2.0’ın, betadan çıkıp kararlı haliyle kullanıma sunulduğunda arayüzünün daha farklı olacağı bildirildi.
Çin merkezli Sina Tech China’nın paylaştığı haberlere göre, HarmonyOS 2.0’ın yayınlanmakta olan beta sürümü yalnızca bir ön gösterim niteliği taşıyor. Yani Huawei, HarmonyOS’i ilk etapta sadece geliştiricilere açtığı için doğal olarak arayüz bakımından pek bir uğraş sergilememiş. Zira HarmonyOS daha çok yolun başında ve ilk etapta geliştiricilerin ortama ısınmaları için yayınlandığından dolayı, nihai arayüzüyle karşımızda değil. Fakat HarmonyOS 2.0 işletim sisteminin kararlı sürümü yayınlandığı zaman, EMUI 11’e kesinlikle benzemeyecek ve tepeden tırnağa yenilenmiş bambaşka bir kullanıcı arayüzüne sahip olacak.
HarmonyOS, Android uygulamalarını da destekliyor
Huawei’nin işletim sistemi HarmonyOS sadece Huawei kullanıcılarına değil, aynı zamanda Android kullanıcılarına da hitap ediyor. Zira gelen bilgilere göre Huawei, HarmonyOS kullanıcılarının telefonlarında Android uygulamalarını da istedikleri gibi çalıştırabilmelerine imkan verecek. Yani siz .apk formatındaki bir Android uygulamasını HarmonyOS’a rahatlıkla kurabileceksiniz.
Açıkçası, Huawei’nin HarmonyOS’te sisteminde Android uygulamalarının çalışmasına izin verecek olmasını çok mantıklı buluyorum. Zira Android’den HarmonyOS 2.0 işletim sistemli bir telefona geçen kullanıcı, günlük hayatının vazgeçilmezi olan uygulamaları telefonunda bulmakta zorlanacak, haliyle ister istemez eski telefonundaki konforunu arayacak. Android uyumluluğunun olması, işte bu gibi problemleri ortadan kaldırıyor.
Güncelleme
Windows 10 kilit ekranını değiştirebilir
Gelecek güncellemelerle birlikte Microsoft, Windows 10 için kilit ekranı ve kamera ayarlarına yeni eklemeler yapabilir.
İlginizi çekebilir: Windows 10’un komut satırı aracı, depolama takibi yapabilecek
Bu değişikliklerden bazıları işletim sisteminin mevcut ön izleme versiyonunda görülebiliyor. Özellikle Windows 10 kilit ekranına gelebilecek olan değişiklik kullanıcılar arasında fikir ayrılıklarına sebep olabilecek cinsten.
WindowsLatest tarafından tespit edildiğine göre; Windows 10’un mevcut 21277 build ön izleme versiyonunda olan özellik, deneysel bazı “flag” adreslerinin arkasında saklanmış durumda ve kilit ekranına üç boyuta benzer bir efekt getiriyor. İşlev, ekrana derinlik kazandırırken, ivmeölçer sahibi olan cihazlar için panoramik bir görüntü sunuyor. Yani özellikle tablet üzerinden Windows 10 kullanan kişiler, cihazlarını oynatmaları durumunda daha dinamik görsellerle karşılaşabilecekler. Bunun da alışılageldik kilit ekranının yanında nasıl bir reaksiyon alacağını ancak tahmin edebiliyoruz.
Özellik, kullanıcılar tarafından beğenilmemesi durumunda ise Ayarlar kısmından bu “parallax” işlevini kapatma seçeneği de mevcut olacak. Böylelikle de yine bilindik, sabit bir kilit ekranı kullanıcıları karşılayacak.
Üzerinde çalışılan diğer bir şey ise kameraya getirilmesi planlanan yeni ayarlamalar. Yine Ayarlar kısmından ulaşılabilecek seçenekler, parlaklık ve kontrast ayarlamalarının yanında kamera görüntüsünü ön izleme ve muhtemel teknik sorunları çözebilme imkanı sunacak.
WindowsLatest tarafından belirtildiğine göre; masaüstü ekran kağıdı olarak Bing’deki günün görüntüsünün kullanılmasını sağlayan Spotlight özelliği de yolda. Microsoft tarafından Windows 10’un ara yüzü için düşünülen diğer değişikliklerin içinde olan bu özelliğin ise, 2021 yılının ikinci büyük güncellemesi olacak olan Windows 10 H2 2021 ile gelmesi bekleniyor.
Forumdan Son Mesajlar
-
Canlı Kripto Para Fiyat Takibi
Yazan: bbozmen, 4 saat önce
-
Yazan: bbozmen, 4 saat önce
-
Okuma Önerisi: Kripto Para Birimlerinin Geçmiş Yıllara Dayanan Tarihi
Yazan: bbozmen, 4 saat önce
-
Yazan: eziodafirenze, 19 saat önce
-
Yazan: levent_orgun, 21 saat önce