HarmonyOS tabanlı Huawei Vision S serisi TV’ler tanıtıldı

Huawei, HarmonyOS işletim sistemiyle donattığı yeni Vision S serisi akıllı televizyonlarını tanıttı. Bugün itibarıyla tanıtılan yeni televizyonlar, 8 Ocak’tan itibaren Çin’de satışa sunulacak. Televizyonların global satışının ne zaman gerçekleşeceğiyse bilinmiyor.

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16 Aralık’ta HarmonyOS 2.0 işletim sisteminin beta versiyonunu kullanıma sunan Huawei, bugün de HarmonyOS destekli Huawei Vision S serisi yeni akıllı televizyonlarını tanıttı. Huawei’nin büyük ekranlı cihazlara özel olarak ürettiği Honghu yongasından gücünü alan seri 55, 65 ve 75 inç olmak üzere toplam üç farklı varyantıyla karşımıza çıkıyor. Ek olarak serinin 65 inç ve 75 inçlik modellerinin Pro versiyonları da bulunuyor.

Huawei Vision S serisi akıllı TV’ler

Huawei Smart Screen S 55″ 60Hz

Huawei Smart Screen S 55″

Huawei Smart Screen S 75″

Huawei Smart Screen S Pro 75″

Huawei Smart Screen S Pro 65″

Huawei’nin yeni Vision S serisinin tüm üyeleri, modelden bağımsız olarak DCI-P3 renk gamıyla desteklenen panelle donatılmış durumdalar. Çözünürlük bakımındansa yine aynı şekilde tüm modellerinde 4K desteği olan Huawei Vision S serisi, 120 Hz yenileme hızıyla da tadından yenmeyecek. Yalnız bu noktada Huawei’nin ikililik yaparak 120 Hz yenileme hızını yalnızca 55 inçten yukarı olan modellere koyduğunu belirtelim. 55 inçlik modeldeyse yenileme hızının 60 Hz olduğu belirtiliyor.

Huawei Vision S serisi, kullanıcılarını ses noktasında da oldukça memnun edecek. Zira serinin tüm üyeleri, bünyelerinde Huawei’nin geliştirdiği 4x10W çıkış gücüne sahip bir surround ses sistemi barındırıyor. Dolby Audio ve DTS HD teknolojilerinin kombinasyonundan oluşan bu ses sistemi sayesinde kullanıcılar, sinema deneyimini Huawei’nin yeni akıllı TV’leri sayesinde evlerinde yaşayabilecekler.

Huawei’nin yeni TV’lerinde 13 MP’lik kamera bulunuyor

Huawei Vision S serisinin en önemli özelliğiyse, bünyesinde barındırdığı 13 MP’lik kamerası. TV’nin iç kısmına yerleştirilen kamera, televizyon kapalıyken dikkat çekmemesi için sürekli görünür halde değil. Bunun yerine kullanıcılar yalnızca ihtiyaç duydukları zaman kamerayı çalıştırıyorlar ve bu şekilde istedikleri kadar görüntülü görüşme gibi işlemlerini gerçekleştirebiliyorlar. Ek olarak kameranın 1080P desteğine sahip olduğunu da küçük bir dipnot olarak eklemiş olalım.

Bu arada Huawei Smart Screen S serisi, Pro sürümünden bağımsız olarak 55, 65 ve 75 inç olmak üzere üç farklı varyantıyla satışta olacak. Televizyonların global satışının olup olmayacağı henüz bilinmediği için doğal olarak Dolar/Euro/TL cinslerinden de fiyatlarını bilemiyoruz. Ama Çin fiyatlarından yola çıkarak kısa bir tahmin yaptığımızda 55 inçlik baz modelin 3.299 yuan (3.867,25 Türk Lirası), en pahalı olan 75 inçlik Pro modelin ise 7.999 yuan (9.376,59 Türk Lirası) fiyata sahip olacağını söyleyebiliriz.