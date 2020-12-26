Huawei HarmonyOS 2.0 beta Android temeline dayanıyor

Huawei, bu ayın başında belli cihazlar için yeni yazılım versiyonu HarmonyOS 2.0 beta versiyonunu yayınlamıştı. Yeni sistemi daha detaylı incelemeye karar veren bir geliştirici ise ilginç bilgiler elde etti. Ulaştığı bilgilerden en öne çıkanlardan birisine göre de, Huawei’nin yeni işletim sistemi Android ile oldukça benzerlik gösteriyor.

İlginizi çekebilir: Windows 10 21H1 güncellemesi ve gelecek bir iyileştirme onaylandı

reklam

Huawei HarmonyOS 2.0 ve Android denemelerinde çıkan sonuçlar benzer

Öncelikle kendi oluşturduğu basit bir uygulamayı sistemlerde test etmek isteyen geliştirici; daha eski Android 4.4 KitKat sistemi için geliştirdiği “Hello world” uygulamasını, Android son sürüm ve HarmonyOS 2.0 beta çalıştıran sanal makinelerde denedi. Ve ilginç bir şekilde bu duruma karşılık iki sistemde de oldukça benzer bir mesaj ile karşılaştı. Mesajın içeriğinde oldukça benzerlik gösteren iki metin arasındaki tek fark birisinde “Android” yerine “HarmonyOS” kelimesinin geçmesi. Sistem bölmelerine de girmeyi başaran geliştirici, HarmonyOS işletim sisteminin Android tabanlı olduğu fikrinin daha da pekişmesini sağladı.

Ancak bu durumun şimdilik geçerli olma ihtimali de yüksek. Çünkü Huawei firmasının yaptığı sunuma göre AOSP (Android Open Source Project), HarmonyOS işletim sistemine başarmaya çalıştığı şeyler için oldukça büyük destek oluyor. Yani açık kaynaklı sunulan Android sistemi, şirketin mevcut sahip olduğu HarmonyOS 2.0 beta işletim sisteminin geliştirilmesine şu anlık olanak sağlarken; gelecekte Huawei, çok büyük ihtimalle kendi sisteminde kendi yapısını kullanmaya başlayacak.