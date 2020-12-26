Akıllı Telefonlar
Huawei HarmonyOS 2.0 beta Android temeline dayanıyor
Huawei, bu ayın başında belli cihazlar için yeni yazılım versiyonu HarmonyOS 2.0 beta versiyonunu yayınlamıştı. Yeni sistemi daha detaylı incelemeye karar veren bir geliştirici ise ilginç bilgiler elde etti. Ulaştığı bilgilerden en öne çıkanlardan birisine göre de, Huawei’nin yeni işletim sistemi Android ile oldukça benzerlik gösteriyor.
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Huawei HarmonyOS 2.0 ve Android denemelerinde çıkan sonuçlar benzer
Öncelikle kendi oluşturduğu basit bir uygulamayı sistemlerde test etmek isteyen geliştirici; daha eski Android 4.4 KitKat sistemi için geliştirdiği “Hello world” uygulamasını, Android son sürüm ve HarmonyOS 2.0 beta çalıştıran sanal makinelerde denedi. Ve ilginç bir şekilde bu duruma karşılık iki sistemde de oldukça benzer bir mesaj ile karşılaştı. Mesajın içeriğinde oldukça benzerlik gösteren iki metin arasındaki tek fark birisinde “Android” yerine “HarmonyOS” kelimesinin geçmesi. Sistem bölmelerine de girmeyi başaran geliştirici, HarmonyOS işletim sisteminin Android tabanlı olduğu fikrinin daha da pekişmesini sağladı.
Ancak bu durumun şimdilik geçerli olma ihtimali de yüksek. Çünkü Huawei firmasının yaptığı sunuma göre AOSP (Android Open Source Project), HarmonyOS işletim sistemine başarmaya çalıştığı şeyler için oldukça büyük destek oluyor. Yani açık kaynaklı sunulan Android sistemi, şirketin mevcut sahip olduğu HarmonyOS 2.0 beta işletim sisteminin geliştirilmesine şu anlık olanak sağlarken; gelecekte Huawei, çok büyük ihtimalle kendi sisteminde kendi yapısını kullanmaya başlayacak.
Akıllı Telefonlar
Vivo X60 Pro TENAA üzerinde görüntülendi!
Vivo X60 Pro ile alakalı yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Firmanın yeni amiral gemisi akıllı telefonu TENAA üzerinde görüntülendi.
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Vivo X60 Pro modelinin bazı teknik özellikleri ortaya çıktı!
Vivo akıllı telefon dünyasına yeni amiral gemileri ile önemli bir giriş yapmak istiyor. X60 serisini geliştiren akıllı telefon üreticisinin yeni modelleri her geçen gün yeni bilgiler ile bizleri karşılamaya devam ediyor. Serinin Pro modeli olan ve güçlü bir performans vadeden akıllı telefon geçtiğimiz günlerde TENAA üzerinde ortaya çıktı. Bazı teknik özellikleri de belli olan akıllı telefon gücünü Exynos 1080 işlemcisinden alacak. 8 GB RAM kapasitesine sahip olacak akıllı telefon kullanıcılarını 128 GB depolama alanı ile karşılayacak.
6.56 inçlik AMOLED ekran ile piyasaya çıkacak akıllı telefon, delikli ve kavisli ekran teknolojilerine sahip olacak. Ön tarafta 32 MP değerinde bir kamera bulunan akıllı telefon arka tarafta da üçlü kamera kurulumuna sahip olacak. Arka tarafta ana kameranın 48 MP olacağı öğrenilirken, onu henüz özellikleri bilinmeyen 13 MP ve 8 MP değerinde iki lens takip etmekte. Android 11 tabanlı OriginOS ile piyasaya çıkacak akıllı telefon 4130 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Öte yandan akıllı telefon kullanıcılarına 33W hızlı şarj desteği sunacak. Bakalım Vivo X60 Pro modeli amiral gemisi akıllı telefon dünyasında öne çıkmayı başarabilecek mi bekleyip göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 11 serisinin kutusu ortaya çıktı; şarj cihazı çıkmayacak!
Xiaomi Mi 11 serisinin, akıllara durgunluk veren ambalajı gün yüzüne çıktı. Dış görünüş bakımından iPhone 12 serisinin kutusuyla neredeyse birebir aynı olan ambalajın, bu benzerliği hasebiyle içerisinde şarj aleti olmadığı tahmin ediliyor. Eğer tahminler doğruysa Mi 11’le birlikte kullanıcılar maalesef bir de şarj cihazı arayışına girmek durumunda kalacaklar.
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Şimdiye kadar üretilmiş en pahalı akıllı telefon ekranına sahip olacağı söylenen Mi 11, 28 Aralık’ta Çin’de tanıtılacak. Çinli teknoloji devi Xiaomi tarafından düzenlenecek etkinlikte görücüye çıkacak olan telefonun, tanıtımı öncesinde ambalajı sızdırıldı. Ambalajın muhteviyatıyla ilgili iddialara göreyse, Mi 11’le beraber Xiaomi kullanıcılara şarj cihazı vermeyecek.
Xiaomi Mi 11 serisinin kutusu iPhone 12’nin kutusuna olan benzerliği sebebiyle tartışma yaratıyor
Daha önce yaptığı sızıntılarla tanınan DigitalChatStation adlı Weibo kullanıcısının paylaşımına göre, Xiaomi Mi 11 serisinin ambalajı ebat bakımından iPhone 12’nin ambalajına çok benziyor. Aslında bakacak olursanız iki kutunun birbirine benzemesinde problem yok; fakat problem şu ki, Xiaomi Mi 11’in kutusu iPhone 12’nin kutusuyla hemen hemen aynı olduğu için (iPhone 12’den şarj cihazı çıkmamıştı), kutuda şarj cihazına ayrılmış bir alan olmadığı düşünülüyor. Eğer Mi 11’in kutusunda şarj cihazı da olsaydı, kutunun çok daha büyük olması gerekiyordu. En azından iPhone 12’nin kutusuyla aynı olmaması gerekiyordu diyebiliriz.
Elbette ki bu tahminlerin sadece birer spekülasyondan ibaret olduklarını da unutmamak gerekiyor. Belki de Xiaomi, şarj aletini bir şekilde ince ve küçük tutmayı başarmıştır ve Mi 11 serisinin kutusunun iPhone 12’nin kutusuyla benzer olmasının yegâne sebebi de budur. Nihai sonuçları 28 Aralık’ta yapılacak olan Xiaomi etkinliğinde hep beraber göreceğiz.
Doğrusunu isterseniz Xiaomi’nin şarj aletini kaldırması pek de sürpriz olmaz. Zira Apple ile başlayan çevrecilik politikası, Samsung’a bile bir miktar sıçramıştı. Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerdeki haberlerimizin birinde Samsung’un da Galaxy S21 serisinden şarj aletini çıkarabileceğine dair sızıntıları sizlere aktarmıştık.
Resmi açıklama geldi: Mi 11’de şarj cihazı yok
Xiaomi, Weibo hesabından yaptığı açıklamada Mi 11’in kutusunda şarj cihazı olmayacağını resmen onayladı. Şirket tarafından yapılan paylaşımda, bu kararın çevreyi korumak adına alındığı ifade edildi.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy Z Fold 3 için ekran tasarımları ortaya çıktı!
Samsung‘un yeni katlanabilir telefon modeli Galaxy Z Fold 3 için iki farklı ekran tasarımı ortaya atıldı. Yeni Galaxy Z Fold 3’ün belirlenen iki farklı ekran tasarımından birine sahip olması bekleniyor.
Samsung, katlanabilir telefon modeli Galaxy Z Fold 2 ile 2020 yılı içerisinde büyük ilgi toplamıştı. Bu ilgiye karşılıksız kalmayan Samsung, yeni bir model ile 2021 yılında çıkış yapmayı planlıyor. Galaxy Z Fold 3 modeli ile katlanabilir telefon ailesine yeni bir üye eklemeyi planlayan şirket, bu telefon için iki farklı ekran tasarımı planlamış gibi gözüküyor. Ancak hangisini kullanacak şimdilik bilinmiyor.
Samsung’un patent bilgileri temel alınarak yapılan çalışmada Samsung’un muhtemelen Galaxy Z Fold 3 modelinde kullanacağı iki yeni tasarım ortaya çıktı. Çalışmayı yapan xleaks ve Pigtou, Samsung‘un bu model için iki farklı ekran tasarımı üzerinde çalıştığını belirledi. Bu ekranların birisi önceki modellerde olduğu gibi iki parçalı, diğeri ise üç parçalı olacak.
İki yeni katlanabilir ekran tasarımı!
Resimlere göz attığımızda Samsung, üç parçalı modeli ile hem daha kullanışlı hem de daha gösterişli bir tasarıma imza atacak gibi gözüküyor. Tasarıma baktığımızda ortada sabit bir ekran bulunurken, sağ ve soldaki ekranlar diğer ekranın üzerine kapanarak birleşiyor. Sağ taraftaki panelde ön kameralı harici bir ekran yer alırken, sol taraftaki panelde dörtlü arka kamera grubu yer alıyor. Cihazın hoparlör ve mikrofon bölümleri bu yan ekran panellerinde yer alıyor. Şarj girişi ise ana ekran panelinde bulunuyor.
Diğer iki parçalı modele baktığımızda ise burada daha bilindik bir tasarım görüyoruz. Çünkü bu tasarım hemen hemen Samsung‘un ilk katlanabilir telefon modelinin aynısı. Tabi Galaxy Z Fold 3 modelinde de kullanılabilir bir tasarım gibi duruyor. Bu tasarımda yine bir sabit ekran bulunurken, diğer ekran ana ekranın üzerine doğru kapanabiliyor.
Hatta çok dikkat çeken bir özellik yine bu tasarımda yer alıyor. Resme dikkatli baktığınızda ana ekran adeta bir akordiyon gibi bükülüyor. Bu da cihazın gerçek anlamda katlanabilir olduğunu gösteriyor. Aynı zamanda kırılmaya karşı daha dayanıklı bir tasarım olacağı da belli.
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Bu tasarımda ön kamera ana ekran üzerinde bulunuyor. Ancak dörtlü arka kamera grubu yan taraftaki katlanabilen panel üzerinde yer alıyor. Diğer modele göre bir diğer farkı ise bu tasarımda hoparlör ve şarj girişi ana ekran paneli üzerinde bulunuyor. Mikrofon ise katlanabilen ekran paneli üzerinde yerini alıyor.
Samsung’un önümüzdeki dönemde Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 2 modelleri ile katlanabilir telefon piyasasına tekrardan giriş yapacak. Bu iki ekran tasarımının bu cihazlarda kullanılacağı aşikar. Ancak hangi cihaz hangi tasarımı kullanacak belli değil. Bakalım Samsung, Galaxy Z Fold 3 modelinde hangi ekran tasarımını kullanacak?
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