Huawei akıllı telefon satışında yerini korudu

Huawei, ABD tarafından kısıtlanmasına rağmen Mayıs 2019’un küresel akıllı telefon satıcı listesindeki ikinci sırasını korumayı sürdürüyor. Gartner tarafından derlenen verilere göre Huawei, dünya çapında 2 numaralı akıllı telefon satıcısı olarak yerini korudu ve Samsung ile arasındaki farkı azalttı.

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Huawei, yılın ilk çeyreğinde % 15.7 pazar payı ve telefon satışlarında ise 58,4 milyon adet ile en yüksek büyüme oranını yakaladı. Samsung ise % 19.2 pazar payı ve 71.6 milyon adetle en üst sırada yer almaktadır.

Gartner’dan Anshul Gupta, “Huawei, telefon satışlarında % 69 ve % 33 arttığı Avrupa ve Çin’de iyi bir performans gösterdi. Huawei akıllı telefonlarda, Google uygulamalarının ve hizmetlerinin kullanılamaması dünya çapındaki akıllı telefon işini altüst eder” dedi.

Şirket, Huawei’in ve alt kuruluşu Honor‘un iç pazardaki hakimiyetini ve rakiplerine kıyasla sürekli olarak büyümeyi başaran tek firma olduğunu açıkladı. Ayrıca, bazı piyasa analistleri Huawei’nin ABD’nin yasağından çıkardığı mevcut sorunlar nedeniyle, önümüzdeki çeyrekte bir sevkiyat düşüşü gösterebilir. Bu durumun Samsung, Xiaomi, Apple ve diğer rakiplerine doğrudan fayda sağlayacağını tahmin ediyor.