Huawei genişletilebilir ekran patentleri aldı!

Huawei ürün portföyünde bulunan Mate X ve Mate Xs’in devamında esnek ekran teknolojisine genişletilebilir ekran patenleri ile yatırım yapmaya devam ediyor.

Son bilgilere göre Huawei, kaydırarak genişletilebilen 2 çeşit ekran patenti aldı. Söz konusu patentlerin bazı yapısal farklılıkları olsa da temel mantık olarak ihtiyaç anında büyüyebilen ekranlar söz konusu. Yeni konseptlerin firmanın daha önce tanıttığı modellerden farkı ise ekranların katlanmaya ek olarak cihazın arka tarafına gizlenmesi istenildiğinde daha da büyütülebilmesi olacak.

Huawei’nin aldığı Model A patentinde bir çeşit kaydırma mekanizması bulunuyor. Yalnızca patent görsellerine bakarak kesin bir kanıya varılmasa da, yüksek ihtimalle katlanmış haldeki ekran istenildiğinde kasa ile birlikte kayarak cihazın ön yüzünde bir düzlem haline gelecek ve genişleyecek.

Diğer bir konsept olan Model B’ye baktığımızda ise diğer konseptte olduğu gibi bir kaydırma mekanizması ile ekranı dışa doğru çekerek genişletebiliyoruz. Bu konseptte kasada bir genişleme olmayacak. Cihazın arka yüzünde bulunan ekran kayarak öne gelecek ve dışa doğru genişleyecek.

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Söz konusu konseptler önceki katlanabilir Huawei Mate X modellerinden farklı bir ekran deneyimi sunuyor. Fakat yorum yapmak için oldukça erken. Zira patentlenen çoğu konsept son kullanıcıya hazır bir ürüne dönüşemiyor. Haberimize konu olan ve önümüzdeki dönemlerde göreceğimiz yeni genişletilebilir ekranların ne gibi artı ve eksiler sunacağını her birlikte görüyor olacağız.

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