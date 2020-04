Huawei genişletilebilir ekran patentleri aldı!

Samsung, Android 10’u One UI 2.0 ile Samsung Galaxy Note 9 modeline getirdiğinde arayüzün son sürümü olan One UI 2.1 henüz kullanıma sunulmamıştı. Sonrasında söz konusu modelin bu güncellemeyi almayacağı haberleri geldi. Fakat bu haberlerin aksine, firmanın Galaxy Note 9 için One UI 2.1 testlerine başladığı doğrulandı.

Samsung Güney Kore topluluk forumundan bir moderatör kullanıcılara verdiği cevap postunda Samsung Galaxy Note 9 için One UI 2.1 testlerinin devam ettiğini iddia etti. Güncellemenin gecikme sebebi olarak tüm yeni yazılım özelliklerinin Note 9’un kararlılığını olumsuz yönde etkileyebileceğini belirtildi. Ayrıca moderatör mümkün olan tüm özelliklerin cihaz kararlılığını etkilemeden eklenmeye çalışıldığını söylüyor.

Samsung yazılım ekibinin 2018 Yılı’nın Galaxy Note modeline mümkün olan tüm One UI 2.1 özelliklerini eklemeye çalıştığını fakat tüm hataların giderilmesinin zaman alacağını belirtildi. Bu nedenle güncellemenin gecikebileceğini söylemek mümkün. Her ne kadar beklemek kullanıcıların hoşuna gitmese de güncellemenin söz konusu modele gelecek olması iyi haber.

