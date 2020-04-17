Akıllı Telefonlar
Huawei genişletilebilir ekran patentleri aldı!
Huawei ürün portföyünde bulunan Mate X ve Mate Xs’in devamında esnek ekran teknolojisine genişletilebilir ekran patenleri ile yatırım yapmaya devam ediyor.
Son bilgilere göre Huawei, kaydırarak genişletilebilen 2 çeşit ekran patenti aldı. Söz konusu patentlerin bazı yapısal farklılıkları olsa da temel mantık olarak ihtiyaç anında büyüyebilen ekranlar söz konusu. Yeni konseptlerin firmanın daha önce tanıttığı modellerden farkı ise ekranların katlanmaya ek olarak cihazın arka tarafına gizlenmesi istenildiğinde daha da büyütülebilmesi olacak.
Huawei’nin aldığı Model A patentinde bir çeşit kaydırma mekanizması bulunuyor. Yalnızca patent görsellerine bakarak kesin bir kanıya varılmasa da, yüksek ihtimalle katlanmış haldeki ekran istenildiğinde kasa ile birlikte kayarak cihazın ön yüzünde bir düzlem haline gelecek ve genişleyecek.
Diğer bir konsept olan Model B’ye baktığımızda ise diğer konseptte olduğu gibi bir kaydırma mekanizması ile ekranı dışa doğru çekerek genişletebiliyoruz. Bu konseptte kasada bir genişleme olmayacak. Cihazın arka yüzünde bulunan ekran kayarak öne gelecek ve dışa doğru genişleyecek.
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Söz konusu konseptler önceki katlanabilir Huawei Mate X modellerinden farklı bir ekran deneyimi sunuyor. Fakat yorum yapmak için oldukça erken. Zira patentlenen çoğu konsept son kullanıcıya hazır bir ürüne dönüşemiyor. Haberimize konu olan ve önümüzdeki dönemlerde göreceğimiz yeni genişletilebilir ekranların ne gibi artı ve eksiler sunacağını her birlikte görüyor olacağız.
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Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy Note 9 için One UI 2.1 test ediliyor!
Samsung, Android 10’u One UI 2.0 ile Samsung Galaxy Note 9 modeline getirdiğinde arayüzün son sürümü olan One UI 2.1 henüz kullanıma sunulmamıştı. Sonrasında söz konusu modelin bu güncellemeyi almayacağı haberleri geldi. Fakat bu haberlerin aksine, firmanın Galaxy Note 9 için One UI 2.1 testlerine başladığı doğrulandı.
Samsung Güney Kore topluluk forumundan bir moderatör kullanıcılara verdiği cevap postunda Samsung Galaxy Note 9 için One UI 2.1 testlerinin devam ettiğini iddia etti. Güncellemenin gecikme sebebi olarak tüm yeni yazılım özelliklerinin Note 9’un kararlılığını olumsuz yönde etkileyebileceğini belirtildi. Ayrıca moderatör mümkün olan tüm özelliklerin cihaz kararlılığını etkilemeden eklenmeye çalışıldığını söylüyor.
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Samsung yazılım ekibinin 2018 Yılı’nın Galaxy Note modeline mümkün olan tüm One UI 2.1 özelliklerini eklemeye çalıştığını fakat tüm hataların giderilmesinin zaman alacağını belirtildi. Bu nedenle güncellemenin gecikebileceğini söylemek mümkün. Her ne kadar beklemek kullanıcıların hoşuna gitmese de güncellemenin söz konusu modele gelecek olması iyi haber.
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Akıllı Telefonlar
iPhone SE RAM ve batarya değerleri ortaya çıktı!
Apple, geçtiğimiz günler de çok beklenen iPhone SE cihazını tanıttı. Uygun fiyatlı olmasıyla ön plana çıkan cihazın bazı özellikleri de ortaya çıktı.
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RAM ve batarya kapasiteleri belli oldu!
iPhone SE, Apple‘ın son yıllarda çok beklenen telefonu olarak karşımıza çıkıyor. Gerek son yıllarda artan telefon fiyatları gerekse Apple‘ın iPhone tasarımında değişikliğe gitmesi, cihazı çok değerli yapmıştı. İşte bu ortamda tanıtımı yapılan cihaz, pek çok Apple hayranını memnun etti. Tasarım olarak iPhone 8‘in neredeyse aynısı olan cihaz donanım olarak oldukça kuvvetli. Tanıtım videosunda işlemcisi hakkında bizlere bilgiler veren cihazın RAM ve batarya kapasiteleri de MacRumors isimli internet sitesinde yer alan habere göre Çinli telekom firmalarının sayfalarında listelendi. Ortaya çıkan tablo da Apple iPhone SE cihazının bataryasını doğrudan iPhone 8 ile aynı yapmaya karar vermiş. RAM kısmında ise cihaz iPhone 11 gibi 4 GB RAM ile gelmese de 3 GB RAM seçeneği ile karşımıza çıkıyor. 3 GB RAM seçeneği de günümüz şartlarında oldukça yeterli duruyor.
2020 standartlarına göre düşük bir batarya kapasitesi ile gelecek cihaz, hayranlarını ileride memnun edemeyebilir. Zira cihaz iPhone 8‘de ki gibi sadece 1,821 mAh‘lik bir batarya ile karşımıza çıkıyor. Bu denli düşük bir bataryanın nasıl bir performans çıkaracağı ise merak konusu. Ancak Apple her ne olursa olsun getirdiği küçük ekranlı, uygun fiyatlı, performanslı ve Touch ID‘li cihazı ile övgüleri üzerine toplamayı başarmış gözüküyor.
Akıllı Telefonlar
Realme X50 Youth, 3C testinde görüldü!
Aralık ayında taban model Realme X50 5G‘nin daha uygun fiyatlı bir versiyonu olacak olan Realme X50 Youth, Geekbench testinde görüntülenmişti. Şimdi ise RMX2052 model numarasıyla aynı telefon, Çin‘in 3C ajansının veritabanında görüldü. Paylaşılan bilgilere göre tıpkı standart Realme X50 5G gibi 5G bağlantı özelliğine sahip olacak. Ayrıca 30W hızlı şarj ile birlikte gelecek.
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Realme X50 Youth hakkında neler biliyoruz?
Realme X50 Youth, geçtiğimiz aylarda öğrendiğimiz Geekbench testi sonuçlarına göre Realme X2‘den daha iyi bir sonuç aldı. Cihazın Snapdragon 730G‘den daha iyi bir işlemciye sahip olması bekleniyor. Ayrıca telefonda 8 GB RAM miktarı bulunacak. Fakat farklı miktarlarda RAM çeşitliliği görmeyi bekliyoruz. Bunun haricinde Geekbench testinde standart sürüme yakın çekirdek skorları aldı. Ayrıca cihazın kutudan Android 10 ile çıkacağını da biliyoruz.
Bugün öğrendiklerimize gelirsek X50 Youth, test sonuçlarına göre 5G destekli olacak. Ayrıca ortaya çıkan bir başka bilgi ise 30W değerinde hızlı şarja sahip olacak olması. Bunların haricinde cihazın üçlü bir kamera kurulumu ve 6.57 inçlik IPS bir ekrana sahip olması bekleniyor. Ön tarafta ise artık çokça gördüğümüz sağ veya sol tarafta bulunacak olan nokta delik tasarımı tercih edilecek. Realme genel olarak maliyetleri düşürmek için cihazda bazı kısıntılara gidecektir. Yakın zamanda cihaz hakkında daha fazla bilgi almayı umuyoruz.