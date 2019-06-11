Huawei geliştiricileri kendi uygulama mağazasında istiyor!

Huawei son yılların belki de en büyük krizini yaşıyor. Bu süreci aşmak için de çeşitli adımlar atmaya devam edecek gibi gözüküyor.

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ABD Hükümeti‘nin onayı olmadan şirketlerden teknoloji satın alması engellenen Çinli Dev, ilk yasağını Google‘ın mensubu olduğu Alphabet Şirketler Grubu‘ndan almıştı. Huawei, Android‘e alternatif işletim sistemi ve uygulama mağazasına dair çalışmaları daha da hızlandırmaya başladı.

Kendi mağazasına özel uygulama geliştirmeyi hedefleyen firma, popüler Android geliştiricilerini hazırladıkları yazılımları AppGallery üzerinde yayınlamaları halinde daha ön planda gösterileceğini vadediyor.

Xda‘de ismini vermek istemeyen bir geliştiricinin, ortaya çıkarttığı mektubu aşağıdan okuyabilirsiniz:

Konu: [Resmî] Huawei AppGallery‘e katılma davetiyesi X takımı Son 2 yılda, Huawei yarısı batı pazarında olmak üzere üç yüz elli milyondan fazla telefon üretti. Tüm Huawei telefonlarda hali hazırda gelen AppGallery uygulaması, aylık olarak global pazarda iki yüz yetmiş milyon aktif kullanıcıya sahip oldu. Harika!, Android mağazasında yayınlamış olduğunuz uygulamanızı AppGallery üzerinde olmadığını fark ettik. Uygulamanızın kullanıcılarımız için sorunsuz bir şekilde kullanılmasını garanti altına almak adına Huawei, uygulamanızın AppGallery üzerinde yayınlanma sürecinde destekte bulunacağımızı garanti ederiz. Bu nedenle sizi Huawei Geliştirici portalımızdaki beş yüz altmış bin geliştiricinin bulunduğu topluluğumuza ücretsiz katılmaya davet ediyoruz.

Mevcut durumla şirket, şu anda Samsung tarafından tutulan bir konum olan dünyanın en büyük akıllı telefon üreticisi olma hedefini yeniden gelecek planlarında görmek istiyor. Reuters‘in raporuna göre, şirketin genel strateji sorumlusu “Huawei’nin bu yılın dördüncü çeyreğinde, en büyük telefon üreticisi olacaktık ancak bu sürecin şu an itibariyle daha uzun sürebileceğini düşünüyoruz” dedi.

İşler daha da sarpa sarmışken, Android Devi’nin doğru hamlelerle bu süreci iyi yönetmesi gerekiyor. Önümüzdeki iki ay içerisinde Amerikan Hükümetiyle anlaşma sağlanamazsa, pazar payının büyük bir kısmını kaybedeceği aşikar.