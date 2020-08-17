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Huawei FreeLace Pro, canlı olarak görüntülendi!
Çinli teknoloji devi Huawei, son zamanlarda pek çok yeni ürün üzerinde çalışıyor. Bu ürünlerden Huawei FreeLace Pro görüntülendi. Son raporlara göre şirket, “Free” serisini genişletmek istiyor. Huawei FreeBuds, FreeLace ve geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan FreeGO bu ürünler arasında yer alıyor.
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Huawei FreeLace Pro kim tarafından sızdırıldı?
Huawei FreeLace Pro, popüler bir sızıntıcı tarafından Weibo üzerinden yapılan bir paylaşım ile sızdırıldı. Paylaşımda FreeLace Pro, ambalajlı kutusunda resmiyle birlikte görüntülendi. Kutunun üzerinde cihaz hakkıdaki bazı teknik detaylar da bulunuyor. Kablosuz kulaklıkların her ikisi de aktif gürültü azaltmayı destekliyor. Ayrıca cihazın Type-C üzerinden hızlı şarja sahip olduğu da belirtilmiş. Kablosuz kulaklık, 24 saat boyunca kullanılabilen uzun bir pil ömrü ile kullanıcılara sunulacak. Cihaz, 799 Yuan(115$) fiyat etiketi ile satışa çıkacak.
FreeLace Pro, çift mikrofonu destekleyecek ve çevresel gürültüyü ortadan kaldıran bir teknolojiye sahip olacak. Cihazın hızlı eşletirme özelliği ve hızlı şarj için Type-C bağlantı noktası bulunuyor. Mevcut bilgilere göre kablosuz kulaklık, 5 dakikalık bir şarj ile 5 saat boyunca kullanılabilecek. Bu, bir kablosuz kulaklık için oldukça iyi bir değer. FreeLace Pro, 14.2 mm çapında sürücülere sahip ve bu sürücüler ile oldukça kaliteli bir ses deneyimi yaşatacak. Cihazda gürültü azaltma için 3 mikrofon kullanılacak ve bu mikrofonlar dış sesleri en aza indirgeyecek. Kulaklığın çıkış tarihi hakkında ise henüz net bir bilgi bulunmuyor.
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Huawei FreeGO, yakında piyasaya çıkacak!
Çinli teknoloji devi Huawei, pazarda yerini korumak ve yasaklara karşı durabilmek için pek çok yeni ürün ile karşımıza çıkıyor. Son haberlere göre şirket “Free” serisini yeni Huawei FreeGO bluetooth hoparlör ile genişletecek. Free serisinde şimdilik sadece Huawei FreeBuds ve FreeLace bulunuyor.
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Huawei FreeGO hakkında neler biliniyor?
Popüler bir sızıntıcının Twitter üzerinden paylaştığı raporda, Huawei‘nin yeni taşınabilir Bluetooth hoparlörünün yakın zamanda çıkacağı belirtiliyor. Sızıntıya göre, Huawei FreeGO taşınabilir Bluetooth hoparlör önceki nesilden çok daha iyi bir ses deneyimi sunacak. Bu cihaz Type-C üzerinden şarj olacak ve cep boyutuna uygun olarak dizayn edilecek. Hoparlörün tasarımına baktığımızda yan tarafında çok amaçlı bir düğme görülüyor. Bu düğme ile ses ayarı yapabilecek, çağrıları red veya kabul edebileceksiniz. Ayrıca bu düğme ile sesli asistan da aktif edilebilecek. Bunun haricinde mikrofon ayarı ve müziği durdurup başlatmak da bu düğmenin görevleri arasında yer alıyor.
Huawei‘ye göre bu cihaz, DRC algoritması ve vokal EQ ayarı ile gelecek. Bu özellikler sayesinde cihazdan pürüzsüz ve net bir ses çıkacak. Cihazın dikkat çeken bir diğer özelliği ise NFC ile aktifleşebilmesi. Tek dokunuş ile NFC desteğinden yararlanılabiliyor. FreeGO, 360 derecelik çift mikrofonu destekliyor ve 3 metrelik menzili bulunuyor. Ayrıca cihazın çağrı kalitesini arttırabilmek için yankı bastırma algoritması kullanılıyor. Batarya tarafında ise 15 dakikalık bir şarj ile 2 saat boyunca kullanılabildiği iddia ediliyor.
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Huawei Watch Fit teknik özellikleri belli oldu!
Huawei Watch Fit hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Akıllı saatin teknik özellikleri, ilk görselleri ve fiyat detayları belli oldu.
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Huawei Watch Fit tasarım detayları ve fiyatı belli oldu!
Akıllı saat piyasası gün geçtikçe büyümeye devam ediyor. Çoğu akıllı telefon üreticisinin dahil olduğu bu yarış, hız kesmeden devam ediyor. Bu rekabette önemli bir yere sahip olmak isteyen Huawei firması da, yeni saati Watch Fit için çalışmalarını sürdürüyor. Daha önceden Stia kod adı ile geliştirilen akıllı saatin teknik özellikleri, tasarım detayları ve fiyatı belli oldu. 1.64 inç boyutunda dikdörtgen AMOLED ekrana sahip olacağı öğrenilen akıllı saat, 456×280 piksellik çözünürlüğe sahip. Ayrıca ekranda ışığa duyarlı olarak ekran parlaklığını otomatik değiştirebilen bir adet de sensör bulunmakta.
Açık yeşil, siyah, turuncu ve pembe renklere sahip olacağı öğrenilen akıllı saat, 5 ATM‘lik su basıncına karşı dayanıklılık sunuyor. Ayrıca firmanın iddiasına göre bataryanın 10 günü çıkarabildiği öğrenildi. Çoğu akılı saatte gördüğümüz uyku ve spor takip sistemi bulunan saatin, EKG özelliğinin olup olmadığı henüz bilinmiyor. Ayrıca ortaya çıkan görsellere göre cihazın bir adet de mikrofonun olabileceği düşünülüyor. Fiyatının 119 euro olacağı öğrenilen akıllı saatin, IFA Berlin 2020 etkinliğinde tanıtılması bekleniyor. Bakalım firma yeni akıllı saati ile birlikte beklentileri karşılayabilecek mi bekleyip göreceğiz.
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Yeni Oppo Watch ve Enco W51 Türkiye’ye geliyor!
İlk kablosuz kulaklık modelleri Enco W31 ve W11 modelleri ile güzel satış rakamları yakalamayı başaran Oppo, yeni Enco W51 TWS kulaklık ve Oppo Watch akıllı saat modelini de ülkemizde satışa sunacak!
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Oppo Enco W51 ile ilgili neler biliyoruz
Akıllı telefon sektöründe ülkemize kısa süre önce giriş yapmasına rağmen ciddi satış rakamları yakalama başarısına ulaşan Oppo, diğer aksesuarları ile de çok tercih edilen markalardan biri olmuştu. İlk olarak Oppo Enco W31 ve Oppo Enco W11 modelleri ile Türkiye’de de TWS kulaklık pazarına giriş yapan Oppo, şimdilerde ise Enco W51 modelini de Türkiye’de satışa sunabilmek için çalışmalara başladı. İlerleyen zamanlarda da, Enco W51’i raflarda görebilmemiz mümkün. Enco W51’in dikkat çeken özellikleri ise, aktif gürültü engelleyici ve kablosuz şarj özelliği olarak göze çarpıyor. Ayrıca, artık bizce günümüz üst segment kablosuz kulaklıklarda mutlaka bulunması gereken bir özellik olarak Bluetooth 5.0 sürümü de W51’de mevcut.
Oppo’nun iddiasına göre, W51 modelinde 15 dakikalık hızlı şarj ile kulaklığınızı 9 saat boyunca kullanabilmeniz mümkün. Kulaklığın tam şarjda toplam kullanım süresi ise, şarj kutusu ile beraber 24 saat olarak belirtiliyor. Cihaz, IP54 suya ve toza dayanıklılık sertifikasına da sahip. Kulaklığın, lacivert ve beyaz olmak üzere 2 farklı renk seçeneği ile satışa sunulması bekleniyor.
Oppo Watch Eylül ayında raflarda!
Yeni akıllı saatini de ülkemize getirmek için girişimlerini tamamlayan Oppo, yeni Watch modelini Eylül ayında müşterilerinin beğenisine sunacak. 46 mm ve 41 mm olmak üzere iki farklı ekran boyutuna sahip olacak olan cihaz, 46 mm’lik versiyonu ile aynı zamanda dünyanın ilk kavisli ekrana sahip akıllı saati olma özelliğini de taşıyor. VOOC hızlı şarj teknolojisine sahip her iki modelde de, saatlerin sıfırdan tam şarja ulaşması 75 dakika sürüyor. Peki ya siz yeni Oppo Enco W51 ve Oppo Watch modelleri ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!