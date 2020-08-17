Huawei FreeLace Pro, canlı olarak görüntülendi!

Çinli teknoloji devi Huawei, son zamanlarda pek çok yeni ürün üzerinde çalışıyor. Bu ürünlerden Huawei FreeLace Pro görüntülendi. Son raporlara göre şirket, “Free” serisini genişletmek istiyor. Huawei FreeBuds, FreeLace ve geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan FreeGO bu ürünler arasında yer alıyor.

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Huawei FreeLace Pro kim tarafından sızdırıldı?

Huawei FreeLace Pro, popüler bir sızıntıcı tarafından Weibo üzerinden yapılan bir paylaşım ile sızdırıldı. Paylaşımda FreeLace Pro, ambalajlı kutusunda resmiyle birlikte görüntülendi. Kutunun üzerinde cihaz hakkıdaki bazı teknik detaylar da bulunuyor. Kablosuz kulaklıkların her ikisi de aktif gürültü azaltmayı destekliyor. Ayrıca cihazın Type-C üzerinden hızlı şarja sahip olduğu da belirtilmiş. Kablosuz kulaklık, 24 saat boyunca kullanılabilen uzun bir pil ömrü ile kullanıcılara sunulacak. Cihaz, 799 Yuan(115$) fiyat etiketi ile satışa çıkacak.

FreeLace Pro, çift mikrofonu destekleyecek ve çevresel gürültüyü ortadan kaldıran bir teknolojiye sahip olacak. Cihazın hızlı eşletirme özelliği ve hızlı şarj için Type-C bağlantı noktası bulunuyor. Mevcut bilgilere göre kablosuz kulaklık, 5 dakikalık bir şarj ile 5 saat boyunca kullanılabilecek. Bu, bir kablosuz kulaklık için oldukça iyi bir değer. FreeLace Pro, 14.2 mm çapında sürücülere sahip ve bu sürücüler ile oldukça kaliteli bir ses deneyimi yaşatacak. Cihazda gürültü azaltma için 3 mikrofon kullanılacak ve bu mikrofonlar dış sesleri en aza indirgeyecek. Kulaklığın çıkış tarihi hakkında ise henüz net bir bilgi bulunmuyor.