Huawei FreeGO, yakında piyasaya çıkacak!

Çinli teknoloji devi Huawei, pazarda yerini korumak ve yasaklara karşı durabilmek için pek çok yeni ürün ile karşımıza çıkıyor. Son haberlere göre şirket “Free” serisini yeni Huawei FreeGO bluetooth hoparlör ile genişletecek. Free serisinde şimdilik sadece Huawei FreeBuds ve FreeLace bulunuyor.

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Huawei FreeGO hakkında neler biliniyor?

Popüler bir sızıntıcının Twitter üzerinden paylaştığı raporda, Huawei‘nin yeni taşınabilir Bluetooth hoparlörünün yakın zamanda çıkacağı belirtiliyor. Sızıntıya göre, Huawei FreeGO taşınabilir Bluetooth hoparlör önceki nesilden çok daha iyi bir ses deneyimi sunacak. Bu cihaz Type-C üzerinden şarj olacak ve cep boyutuna uygun olarak dizayn edilecek. Hoparlörün tasarımına baktığımızda yan tarafında çok amaçlı bir düğme görülüyor. Bu düğme ile ses ayarı yapabilecek, çağrıları red veya kabul edebileceksiniz. Ayrıca bu düğme ile sesli asistan da aktif edilebilecek. Bunun haricinde mikrofon ayarı ve müziği durdurup başlatmak da bu düğmenin görevleri arasında yer alıyor.

Huawei‘ye göre bu cihaz, DRC algoritması ve vokal EQ ayarı ile gelecek. Bu özellikler sayesinde cihazdan pürüzsüz ve net bir ses çıkacak. Cihazın dikkat çeken bir diğer özelliği ise NFC ile aktifleşebilmesi. Tek dokunuş ile NFC desteğinden yararlanılabiliyor. FreeGO, 360 derecelik çift mikrofonu destekliyor ve 3 metrelik menzili bulunuyor. Ayrıca cihazın çağrı kalitesini arttırabilmek için yankı bastırma algoritması kullanılıyor. Batarya tarafında ise 15 dakikalık bir şarj ile 2 saat boyunca kullanılabildiği iddia ediliyor.