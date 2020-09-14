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Huawei FreeGo, resmi satışlara başlıyor!
Huawei, ABD Hükümeti tarafından kendisine uygulanan ambargoya rağmen farklı pazarlara yönelik yeni ürünler üretmeye devam ediyor. 10-12 Eylül tarihlerinde gerçekleşen HDC 2020‘nin ardından şirket, bugün Huawei FreeGo Bluetooth hoparlörlerini piyasaya sürdü. Tek dokunuşla cihazlar arası iletimi sağlayan bu hoparlör, 899 Yuan(132$) fiyat etiketiyle piyasaya çıktı.
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Huawei FreeGo hangi teknik özelliklere sahip?
Huawei FreeGo taşınabilir Bluetooth hoparlör, 120×31 mm boyutlarında ve taşıması kolay bir yapıya sahip. Cihazın obsidyen siyahı ve parlak ay gümüşü olmak üzere iki farklı renk seçeneği bulunuyor. FreeGo, benzersiz bir frekans bölme tasarımı ile geliyor. Hoparlörün her iki bölmesi de yüksek kaliteli kalıcı mıknatıslı malzemeden üretiliyor. Cihazın düşük frekanslı ünitesi, alüminyum alaşım kullanıyor ve oldukça iyi bir ses performansı sunuyor. FreeGo, dinamik sıkıştırma algoritması ve vokal EQ ayarı ile kullanım açısından özgünlük sağlıyor.
Yukarıda belirtilen tüm özelliklerin yanı sıra FreeGo, hızlı Bluetooth eşleştirmesi için NFC’yi destekliyor. Bu sayede daha kolay ve rahat bir bağlantı gerçekleşiyor. Cihaz tek dokunuşta bağlantı özelliğini desteklediği için herhangi bir şarkı, film veya arama hoparlöre kolayca yönlendirilebiliyor. Hoparlör, 360 derece çok yönlü ses alımını da destekliyor. FreeGo, tam şarjda 10 saate kadar pil ömrü sunuyor. Ayrıca cihazın hızlı şarj desteği de bulunuyor. Yani yaklaşık olarak 15 dakikalık bir şarj ile 2 saat kullanılabiliyor.
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HarmonyOS 2.0 çalıştıran Huawei saat görüntülendi!
Huawei, dün düzenlediği etkinliklerde FreeBuds Pro, Watch GT 2 Pro ile Watch Fit ve Matebook X ile Matebook 14 ürünlerini tanıtırken yazılım tarafında HarmonyOS 2.0 ile tüm gözleri üzerine çekti. Bugün ise HarmonyOS çalıştıran bir Huawei saatin demo görüntüleri ortaya çıktı.
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Çin’in en popüler sitelerinden biri olan Weibo’daki bir kullanıcıya göre arayüz hala geliştirme aşamasında. Ancak AR-GE takımı Huawei’nin kendi işletim sistemi HarmonyOS 2.0 çalıştıran bir saati geliştirme tahtasına bağlı bir şekilde çalıştırdılar.
Videoda saatin ve işletim sisteminin bazı yeteneklerini görebiliyoruz. Bunların arasında kandaki oksijen düzeyini (SpO2) ölçme, kalp hızı ölçme, bazı aktivitelerin takibi ve jest hareketleriyle arayüzde gezme gibi özellikler bulunuyor. Videoyu paylaşan kullanıcının ifade ettiğine göre çoğu özellik gizlilik gereklilikleri yüzünden gösterilemedi.
Huawei’nin geliştirici konferasında da duyurduğu üzere HarmonyOS 2.0, dünden itibaren akıllı saat ve televizyonlar için geliştiricilerin kullanması üzerine beta programına açıldı. Amerika’nın Çin’e uyguladığı yaptırımlardan sonra Google servisleri Huawei cihazlarda etkisiz hale gelmişti. Şirket bu sebeple Android yerine geçebilecek bu işletim sistemi üzerindeki çalışmaları hızlandırmıştı. Mr. Yu’ya göre, Android işletim sisteminin yapabildiği işlerin çoğunu yapabilen bu sistem, Huawei’nin laptop ve akıllı saat gibi diğer cihazlarıyla da iş birliği içinde çalışacak. HarmonyOS ile çalışan bir akıllı telefon görmek için en erken 2021’i beklemek zorunda kalacağız.
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Uygun fiyatlı Apple Watch gelebilir!
Apple, 15 Eylül’de yeni cihazlarını duyurucağı online bir etkinlik düzenleyecek. Bu cihazlardan birisinin de uygun fiyatlı Apple Watch olacağı söyleniyor. Saat, şu anki Apple Apple Watch Series 3’ün yerini alacak.
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Uygun fiyatlı Apple Watch hakkındaki bilgiler
Apple, sporcuları hedefleyen ve uygun fiyatlı diğer saat ve bilekliklerle rekabet etmek için uygun fiyatlı Apple Watch üzerinde çalışıyor. Yeni saat, Apple Watch Series 4 ile benzer bir tasarımla gelmesi beklenen saat 40 milimetre ve 44 milimetre olmak üzere iki farklı boyutta karşımıza çıkacak. Saatin, üst modele göre bazı eksikliklerle geleceği söyleniyor. Bu eksikliklerden dikkat çekenleri, EKG ölçümü ve always-on (daima açık) ekran olmayışı. Aynı zamanda iPhone 6s, ilk iPhone SE ve 5. nesil iPad’de kullanılan oldukça eski M9 hareket çipiyle birlikte gelmesi bekleniyor.
Apple Watch “SE?” (more affordable Apple Watch.)
Codename: N140S
GPS 40mm
Codename: N140B
Cellular 40mm
Codename: N142S
GPS 42mm
Codename: N142B
Cellular 42mm
– Series 4 design
– No always-on display
– No ECG
– M9 chip
Coming at the September 15th “Time Flies” Event.
— Jon Prosser (@jon_prosser) September 11, 2020
Etkinlikte iki farklı saatin duyurulması beklenirken düşük fiyatlı model alıştığımız Apple Watch isimlendirmesine sahip olacak. Apple Watch Series 5’in yerini alacak modelin ise değişiklik yapılarak Apple Watch Pro olarak adlandırılacağı söyleniyor. Apple ucuz saat algısını kırmak için pazarlama adına böyle bir hamle yapmış gibi görünüyor. Benzeri bir yaklaşım iPhone 11’de de karşımıza çıkmıştı. Saatin geleceğine dair bir diğer delil olarak Apple’ın, geçtiğimiz günlerde Avrupa Ekonomi Komisyonu’na 8 farklı Apple Watch modelinin kaydını yaptırması gösteriliyor.
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Amazfit Neo tanıtıldı!
Özellikle giyilebilir teknoloji alanında ürünler üreten Huami firmasının altında çalışmalar yapan Amazfit, uygun fiyatlı ve dijital görünümlü yeni saati Amazfit Neo ile karşımıza çıkıyor.
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Amazfit Neo özellikleri neler?
Huami, ABD sermaye piyasalarına giren ilk Çinli akıllı donanım şirketi olarak dikkat çekiyor. Şirketin yeni tanıttığı Amazfit Neo saati ise retro dizaynı ve çağdaş özellikleriyle adeta geçmiş ve günümüzü birleştiriyor. 1.2 inçlik kare ve siyah-beyaz bir ekranla gelen akıllı saatin belki de en dikkat çeken özelliği ise tipik bir kullanımda 28, basit kullanımda ise 37 güne kadar dayanabilen pil ömrü. Bu etkileyici sayıların sağlanmasında 180 mAh’lik pil ve ekranın STN-LCD olması büyük pay sahibi. Ekran güneş altında dahi görme kayıpları yaşatmıyor. Saat plastik bir gövdeyle geliyor ve 4 adet butonla kontrol ediliyor.
Amazfit Neo, günümüzde akıllı bileklik ve saatlerden beklediğimiz birçok özelliğe sahip. 24 saat nabız ölçümü, 50 metre derinliğe kadar suya dayanıklılık, aktivite ve uyku takibi bunların en başta gelenleri. Saatte ayrıca son zamanlarda Mi Band’lerde gördüğümüz PAI skoru hesaplama özelliği de bulunuyor. Bu skor kullanıcının gün içindeki nabız değişimleri, hareketlilik ve spor durumu gibi birçok girdiyi hesaba katarak genel bir skor oluşturuyor ve sağlığını korumasında kullanıcılara kolaylık sağlıyor. Bluetooth 5.0 LE desteği de bulunan saat Android ve iOS cihazlarla da uyumlu. Ayrıca telefonlardan gelen aramalar, mesajlar, e-mailler, hava durumu bilgileri veya diğer bildirimler ekranda gösterilebiliyor.
Çin’de şimdiden siyah, yeşil ve turuncu renklerde satışa sunulan saatin fiyatı ise 43 dolara denk gelmekte.