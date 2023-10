Huawei’in TWS kulaklıkları yaratmadaki ses uzmanlığından yararlanan en yeni nesil kulaklıklar, HUAWEI FreeBuds ailesinin adını yaşatıyor ve kulaklarınıza güzellik getiren gerçek ses sunuyor. Yeni amiral gemisi HUAWEI FreeBuds Pro 3, ses doğruluğunu yeniden tanımlamak için yenilikçi teknolojiyi kullanıyor ve endüstri standartlarını yeni zirvelere taşıyor. En yeni model, Yüksek Çözünürlüklü Çift Sürücülü Ses Sistemi, Kristal Netliğinde İletişim ve Pure Voice 2.0, Intelligent ANC 3.0 ve Triple Adaptive EQ ile gürültü engellemenin yanı sıra geliştirilmiş tasarım ve akıllı bağlantı deneyimi ile sınıfının lideri ses deneyimini daha da geliştiriyor.

FreeBuds Pro 3 ile kullanıcılar, gürültülü ortamlardan bağımsız olarak, herhangi bir ses sınırlaması olmadan, nerede olurlarsa olsunlar en sevdikleri müzikleri, sesli kitapları ve podcast’leri dinleyebilir veya kristal netliğinde sesli aramalar yapabilirler.

FreeBuds Pro 3, gecikme olmaksızın mükemmel, gerçeğe yakın bir işitsel deneyim sunan Yüksek Çözünürlüklü Çift Sürücülü Ses Sistemi ile güçlendirilmiştir ve sesin 48 kHz’e yükselmesine veya hiçbir ritmi kaçırmadan 14 Hz’e kadar düşmesine izin verir. Ayrıca HUAWEI FreeBuds Pro 3, L2HC 2.0 ve LDAC kodeklerini destekler ve hem HWA hem de Hi-Res Audio Wireless tarafından onaylanmıştır. Bu çifte sertifika, kulaklıkların zengin ayrıntılar ve dokular getiren yüksek çözünürlüklü ses sunmasını sağlar.

FreeBuds Pro 3 ayrıca, kullanıcının en sevdiği müziğin her zaman tam istediği gibi duyulmasını sağlayan Üçlü Uyarlanabilir EQ algoritmasına sahiptir ve her zaman her yerde olağanüstü kişiselleştirilmiş dinleme deneyimi sunar. FreeBuds Pro 3, telefon görüşmeleri söz konusu olduğunda, sesli ve görüntülü aramalar sırasında 2,5 kat daha iyi ses alma sağlayan Pure Voice 2.0 teknolojisi ile donatılmış olarak gelir ve kullanıcının sesinin en gürültülü ortamlarda bile net bir şekilde duyulmasını sağlar.

Bu karmaşık mühendislik, gürültü engellemede %50 iyileştirme sağlamak için gerçek zamanlı olarak çalışan güncellenmiş bir AI uyarlamalı gürültü engelleme algoritması olan Intelligent ANC 3.0 ile geliştirilmiştir. Bu, HUAWEI FreeBuds Pro 3’ü, kullanıcılar ister uçuşta ister tren yolculuğunda olsun, ideal bir seyahat arkadaşı yapar.

HUAWEI FreeBuds Pro 3, tasarım açısından doğadan ilham alan üç renk seçeneğiyle geliyor: Seramik Beyazı, Yeşil ve Gümüş Frost. Şarj kutusundaki tek parça nano cam, aşınma ve yıpranmaya karşı %32 daha fazla dayanıklılık sağlıyor.

Pil ömrü söz konusu olduğunda HUAWEI FreeBuds Pro 3, şarj kutusu ile 31 saate kadar ve tek bir şarjla 6,5 saate kadar dinleme süresi sunuyor. Kullanıcılar ayrıca kablosuz olarak şarj edebilir ve HUAWEI FreeBuds Pro 3’lerini alıp hemen kullanmaya başlayabilirler. Kulaklıklar ayrıca IP54 toza ve su sıçramasına karşı dayanıklıdır, bu da onları aktif bir yaşam tarzı için mükemmel kılar.

Bağlantı açısından, kullanıcılar aynı anda iki cihaza bağlanabilir ve tekrar tekrar eşleştirmek ve bağlantıyı kesmek zorunda kalmadan iOS ve Android cihazlar arasında bile ses geçişi yapabilirler. Huawei FreeBuds Pro 3, 4.999 TL fiyatla Huawei Online Mağaza üzerinden satışa sunuluyor. 399 TL değerinde 1 yıl kayıp kulaklık desteği, AFBPRO300 kupon koduyla 300 TL ekstra indirim ve vade farksız 3 taksit avantajları da tüketicilere sunulan Huawei fırsatları arasında.