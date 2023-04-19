Huawei FreeBuds 5 modeli Türkiye’de satışa sunuldu. Açık tasarımlı kulaklıklar arasında sunduğu özellikler ile en iyilerinden biri olmayı başaran FreeBuds 5’in detaylarını Aydoğan aktarıyor.

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Not: Bu videoda yer alan Huawei FreeBuds 5 modeli inceleme örneği olarak Huawei Türkiye tarafından temin edilmiştir.

Farklı ama mantıklı tasarım

Huawei Freebuds 5 modeline baktığımızda tasarımsal olarak dışı yumurta, içi ise oldukça farklı olarak dikkat çekiyor. Yatay değil dikey konumlandırılan taşıma ve şarj kutusu, elle tutuş bakımından oldukça ergonomik olarak tasarlanmış.

Kulaklıkların kendisi ise form olarak çok farklı olsa da ergonomik ve mantıklı bir tasarım olduğunu kullanmaya başladığınız zaman anlıyorsunuz. Açık tasarım kulaklık sevmeyen biri olarak bu tasarıma kolayca alıştığımı söyleyebilirim. Çünkü, açık tasarımlı kulaklıkların kulağa oturmama, dışarıdan fazla ses alma ve kolayca düşme gibi durumları oluyor.

Ancak söz konusu nokta Huawei FreeBuds 5’e geldiğinde kulaklık tamamen kulağınıza oturacak ve saracak şekilde ayarlanmış. Hatta kutu içeriğinden çıkan silikonlar ile tutuş hissiyatını arttırmanız da mümkün.

FreeBuds Pro 2’nin açık hali

Teknik özellik noktalarına geldiğimizde 11 mm LCP çift manyetik dinamik sürücü kullanan Huawei FreeBuds 5, 16 Hz – 40 kHz arası frekanslardaki sesleri iletebiliyor. Çok sevilen Sony WF-1000XM4’te 20 Hz – 40 kHz olduğunu düşünürsek, frekans aralığı olarak daha iyi bir sonuç verdiğini görebiliyoruz.

Kodek kanadında SBC, AAC elbette var. Qualcomm AptX olmamasına rağmen L2HC ve LDAC desteğiyle beraber 990 kbps’e varan bir iletim sağlayabiliyor. Bu da Huawei, Xiaomi, Oppo, realme gibi birçok telefonda rahatlıkla yüksek kalitede Hi-Res Audio ve HWA sertifikasıyla beraber çok kaliteli bir ses deneyimini iletmeyi başarıyor.

Aktif ve akıllı gürültü engelleme

Yeni nesil TWS kulaklıklarda ANC desteğini de daha iyi hale getiren Huawei, FreeBuds 4’teki kişiye özel ayarlanabilir aktif gürültü engelleme sistemini artık yapay zeka ile otomatik ayarlanabilir hale getirmiş. 3 mikrofon ile hem kulaklık hem mikrofon için ANC desteği sunan kulaklık, FreeBuds Pro 2 kadar ses kısamıyor olsa da -ki bu silikon uçlu ve açık tasarım farkından kaynaklanıyor- gürültü engellemeyi oldukça başarılı hale getiriyor.

Etrafın farkında olarak izole olmadan keyifli bir müzik zevki sunan Huawei FreeBus 5, izole olanlar için FreeBuds Pro 2’yi rahatlıkla önerebiliriz.

Uzun batarya ömrü

Huawei Freebuds 5 modeline baktığımızda batarya ömrü noktasında da oldukça tatminkar sonuçlar vermeyi başarıyor. ANC açık 3,5 saat, kapalı 5 saat müzik dinleme imkanı veren kulaklık, şarj kutusu ile beraber 30 saate varan müzik deneyimi imkanı sunuyor.

Genel olarak baktığımızda Apple Airpods’lara ciddi bir rakip olarak hem batarya ömrü, hem de kodek desteği, frekans aralığı gibi noktalarda şahane bir deneyim vadediyor. 2.999 TL olan fiyatıyla benzer rakipleriyle yakın fiyatlarda gelen Huawei FreeBuds 5 için ön siparişe özel 300 TL indirim de olduğunu belirtelim.

İnceleme FreeBuds 5 9 Puan Genel olarak baktığımızda Apple Airpods'lara ciddi bir rakip olarak hem batarya ömrü, hem de kodek desteği, frekans aralığı gibi noktalarda şahane bir deneyim vadediyor. 2.999 TL olan fiyatıyla benzer rakipleriyle yakın fiyatlarda gelen Huawei FreeBuds 5 için ön siparişe özel 300 TL indirim de olduğunu belirtelim. ARTILARI Ergonomik Tasarım

Ergonomik Tasarım LDAC ve L2HC Desteği

LDAC ve L2HC Desteği Uzun Batarya Ömrü

Uzun Batarya Ömrü Tüm Cihazlar İle Uyum EKSİLERİ Açık Tasarım Sevmeyenler İçin Uygun Değil Editörün Kararı Tasarım 0

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