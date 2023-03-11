Huawei Watch Buds FIRSATLARI Hepsiburada İNCELE

Huawei Watch Buds, görünürde akıllı saat, fakat kalbinde iki adet oldukça kaliteli kulaklık barındıran bir hibrit cihaz olarak karşımıza çıkıyor. Yani, Huawei Watch serisinin kalitesi ve işlevselliği ile Huawei FreeBuds ailesinin de gücü birleşerek bir He-Man olmuş gibi 🙂

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Not: Bu videodaki Huawei Watch Buds akıllı saati inceleme örneği olarak Huawei Türkiye tarafından temin edilmiştir.

Farklı Tasarım

Aslına bakarsanız Huawei Watch Buds’a dışarıdan baktığınızda özellikle Huawei Watch serisi ana cihazlardan biri olduğunu düşünebileceğiniz bir tasarım ile karşımıza çıkıyor. 3D kavisli cam yüzeyi ve 710 Clous de Paris deseniyle gelen düğme yapısıyla şık olduğunu net gösteriyor. Kasanın kendisi ise paslanmaz çelikten yapıldığını belirtelim.

Ancak Pandora’nın Kutusu’nu yani saatin alt bölümünde bulunan kapağı açınca diğer tüm akıllı saatlerden en önemli farkını ortaya koyduğunu görüyoruz.

Şaşırtıcı Derecede İyi Kulaklıklar

Huawei Watch Buds,kapağını açtığınızda birçok kişinin kurşuna benzeyeceği formda iki adet kulaklıkla farkını ortaya koyuyor. Mıknatıslı yapıda ve oldukça küçük ve 4 gram gibi çok hafif olan kulaklıklar ile her zaman müzik deneyimini yaşayabiliyorsunuz.

Üzerinde sol ya da sağ diye bir bilgi olmayan kulaklıklarda “Adaptif Tanımlama Teknolojisi” ile istediğiniz kulaklığı istediğiniz kulağınıza takın stereo olarak sağ ve sol eşlemesini yapıyor. Sadece kafanızı biraz aşağı eğdiğiniz anda kulaklıklar sol ve sağ ses kanallarını otomatik

olarak düzeltebiliyor. Bu küçük detay benim gerçekten çok hoşuma gitti.

Kulaklıkların yapısı sayesinde kutudan çıkan S ve L ile başlığı değiştirerek en uygun hale getirebilirsiniz. Pasif gürültü engellemesini ve kulakta hiç rahatsızlık vermeden durmasını da fazlasıyla sevdim. Ancak kulaklıkları taktığınızda bir şey fark edeceksiniz. Neredeyse kulağınızın içine giren bu ikiliyi kontrol etmek için dokunacak pek bir yer kalmıyor.

İşte bunu çözmek için çok farklı bir yola giden Huawei mühendisleri kulak içi dokunmatik kontrol sistemi ile kontrol yüzeyini kulağınız yapıyor. Evet, yanlış söylemiyorum 🙂 Kulağınıza dokunarak kulaklığın kontrol işlevlerini yerine getirebilirsiniz. İki kere dokunarak şarkı durdurma ve başlatma, arama cevaplama yapabilirken üç kere dokunarak gürültü engelleme sistemini kapatıp açma ya da ortam sesi moduna alabilirsiniz.

Ses kalitesi olarak Huawei FreeBuds Pro kadar olmasa da güçlü ve doyurucu bir sesi olduğunu söylemeliyim. Yani FreeBuds ana serisi, SE ya da 5i seviyesinde kulaklıklar gibi hissettiriyor. Ki bu önemli bir artısı.Diğerlerine göre çok daha küçük bir alanda bu kadar iyi ses vermesi sevindirici.

Saat Bildiğiniz Huawei Saati

Saatin kendisine dönecek olursak Huawei Watch Buds klasik bir Huawei saat deneyimini eksiksiz sunabiliyor. Tasarımsal olarak oldukça şık olan saatte Huawei TruSeen 5.0+, yani en güncel sağlık izleme sistemi yer alıyor. Ayrıca Huawei TruSleep 3.0 teknolojisi de mevcut. Böylece nabız takibi, uyku takibi, SpO2 ölçümü yapabiliyor. Ayrıca stres ve akıllı egzersiz takibi de yapabiliyorsunuz.

HarmonyOS 3 işletim sistemi ile gelen saatte App Gallery üzerinden destekleyen uygulamaları indirme, dilerseniz APK kurulumu da mümkün. Müzik, kamera kontrolü ve hızlı mesajlar ile mesajlara cevap verme işlevini de yerine getirebiliyorsunuz.

Eksi Ama Kabul Edilebilir Eksiklikler

Saate baktığımızda 2’si 1 arada sistemi ve başarılı saat-kulaklık ikilisi olması oldukça önemli bir artı. Ama böyle bir cihaza sahip olduğunuz için bazı eksik noktaları da kabul edilebilir seviyede olabiliyor.

Örneğin sadece kulaklıklarda IP54 sertifikası bulunuyorken, saatte bu sistem yok. Elbette mekanik bir açma kapama bölümü olması bu duruma sebebiyet veriyor. İlerleyen modellerde bu geliştirilir mi bilemiyorum ama uzun bir el yıkama durumunda bire saatte kulaklık haznesini temizleme gerektiği bilgisi geliyor ve baktığımda hazne bölümünde ufak bir su görebiliyorum.

Bir diğer yandan 3 günlük pil ömrü var. Şimdi diğer marka saat kullananlar “E ne güzel işte, biz 2 gün olunca bile şükrediyoruz.” diyenler olacaktır. Ama Huawei saat kullananların hepsi bu 3 güne hemen “Az” diyecektir. Çünkü Huawei saatlerinde iki hafta ve bir hafta süreler oldukça normal iken burada 3 günlük bir süre bulunuyor. Ama bunu pek de eksi kabul etmemek lazım. Çünkü bataryanın büyük kısmı kulaklık için ayrılan alana ve dahili bataryanın siz kulaklık kullandıkça azaldığını da göz önünde bulundurduğumuzda bu durum normal oluyor.

Son olarak sağdaki şık kontrol tuşunun yakınlaştırma ya da kaydırma hareketi yapamaması diyebilirim. Çünkü yıllardır çeşitli Huawei akıllı saat kullandığım için onu kullanmaya çok alışmıştım. Şimdi ise sadece şık bir menü tuşundan başka bir işe yaramıyormuş gibi hissettiriyor.

Genel Kanı: Şahane!

Genel olarak baktığımızda ise Huawei Watch Buds, tasarımıyla oldukça şık, artık kulaklığım nerede ve şarjı ne alemde diye düşünmeden hep yanınızda kullanabileceğiniz bir hibrit cihaza sahip oluyorsunuz. Ağırlığı yerinde ve kullanması da oldukça keyifli bir saat olmuş. Buradaki bağlantıdan güncel fiyatını görebilirsiniz. Diğer tüm detaylar ve değerlendirmeler videoda!

İnceleme Huawei Watch Buds 8.8 Puan Genel olarak baktığımızda ise Huawei Watch Buds, tasarımıyla oldukça şık, artık kulaklığım nerede ve şarjı ne alemde diye düşünmeden hep yanınızda kullanabileceğiniz bir hibrit cihaza sahip oluyorsunuz. Ağırlığı yerinde ve kullanması da oldukça keyifli bir saat olmuş. ARTILARI Hibrit Tasarım

Hibrit Tasarım APK Desteği

APK Desteği Her Cihaz İle Uyum

Her Cihaz İle Uyum Yenilikçi Teknoloji EKSİLERİ Saatin IP Sertifikası Yok

Saatin IP Sertifikası Yok Pil Ömrü Huawei Saatler Arasında Kötü Editörün Kararı Tasarım 0

Pil Ömrü 0

Dayanıklılık 0

Kullanışlılık 0

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