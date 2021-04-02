Huawei FreeBuds 4i ile ritmi yakala!

Güne müzikle başlama ihtiyacı, kablosuz ancak yüksek kaliteli çözümlere ulaşma konusunda bizi oldukça tetikliyor. Bunları göz önüne alırken, Huawei FreeBuds 4i gibi 10 saatlik pil ömrüyle sevilen müzikleri gün boyu dinlememizi sağlayacak olanları aramalıyız.

Göz atmak isteyebilirsiniz; GÜZEL SES, GÜZEL GÜRÜLTÜ ENGELLEME | Huawei FreeBuds 4i

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Müzik dinleme ihtiyacı gün geçtikçe artmakta. Ancak yine de günümüzün kablosuz kulaklıklarının en büyük sorunu pil ömrü olarak karşımıza çıkıyor. Kaç kez bir arkadaşınızın kulaklığı çıkardığını ve pilinin şarjı bittiği için bir saniye sonra tekrar kutuya koyduğunu gördünüz? Huawei FreeBuds 4i, 10 saatlik pil ömrüyle kullanıcıların kullanım süresinde ki şikayetlerini en aza indiriyor.

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Müzik keyfinizi zirveye taşıyın!

Müziğin ruh halimiz üzerindeki etkisini hiç merak ettiniz mi? Müziğin nasıl hissettiğimiz üzerinde yadsınamaz bir etkisi olduğu bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Bu detayın yanında dinleyiciler sezgisel olarak kendileri için doğru olan müziği seçiyorlar. Algılanan enerji seviyeleri ve esenlik duyguları, insanların neden duygusal durumlarına katkıda bulunan belirli müzikleri dinlemeyi seçtiklerini belirliyor. Müzik, anıları tetikler ve belirli düşünceleri beyinde harekete geçirir.Bununla beraber aynı zamanda kardiyovasküler ve solunum sistemlerini de etkilediği de gözlemlendi. Müziğin hissettiklerimiz üzerindeki etkisi, belirli bir ruh hali yaratmayı amaçlayan sinema yapımlarında kullanılmaktadır. Ruh halinize göre bir şarkıyı kaç kez çaldığınızı saymayı denediniz mi?

Olumsuz bir ruh hali içindeyseniz, sizi neşelendirecek bir şeyler çalarsınız ve ya durumun üstüne gider, daha soft şarkılar çalarsınız. Bunun gibi bir yöntem, psikoterapi seansları sırasında kullanılır ve anksiyete bozukluğunun tedavisine yardımcı olur.

Müziğin yaşam için gerekli olduğunu ele alırsak, en sevdiğiniz ritimleri istediğiniz zaman dinleyebilmeniz önemli bir detay. Mevcut kulaklıklarınızın pilinin ne kadar hızlı bittiğine şaşırdığınız oldu mu? Peki ya tüm bu yaşadığınız sorunların basit bir çözümü varsa? Pili 10 saat boyunca bitmeyen kulaklıklar Huawei FreeBuds 4i’yi keşfedin. Hızlı şarj sayesinde yeni Huawei kulaklıkları, sadece 10 dakikalık şarjla 4 saatlik dinleme seçeneğine sahip oluyorsunuz. Dahası, şarj kutusu ile 22 saate kadar müzik çalma veya 14 saate kadar sesli arama gerçekleştirebiliyor olması.

Müziğin her detayına hakim olun!

Aktif gürültü engelleme sağlamak üzere yeni FreeBuds 4i ortam gürültüsünü algılamak ve ters çevrilmiş akustik dalgalar oluşturmak için mikrofonlar kullanıyor ve aktif gürültü giderme algoritmalarını kullanıyor. Bu bir kulaklık için gerçekten etkileyivi bir özellik. Etkili aktif gürültü engelleme sağlarken ses kalitesinden ödün verilmediği gibi ayrıca kulaklarınızdaki basıncı azaltmaya da yardımcı olmasıyla dikkat çekiyor.

Kulaklıklarınızı kontrol etmeyi unutmayın!

Her iki FreeBuds 4i kulak içi kulaklık da sezgisel dokunmatik kontroller için yerleşik kapasitif sensörler içeriyor ve daha doğru yanıt için gelişmiş bir algoritma tarafından destekleniyor. Yalnızca birkaç basit hareketle, yani dokunuşla müzik çalın, arama yapın ve gürültüyü azaltın. Etkinleştirmek için, müzik çalma (müziği çalma / duraklatma) ve sesli arama (aramayı cevaplama / sonlandırma) için iki kez dokunmanız yeterli. ANC sistemini açmak, kapatmak ve Farkındalık Modunu başlatmak için uzun basma işlemini gerçekleştirmeniz yeterli.

Ek olarak belirtmeliyiz ki, kulak içi kulaklıkların yüzeyi, kullanıcıların yanlış dokunuşlardan kaçınmasına yardımcı olan yanlış dokunma önleme algoritmasıyla birlikte kir ve sürtünme izlerini ortadan kaldıran yüksek parlaklıkta bir malzeme ile kaplandı.

Akıllı telefonunuzun işletim sistemi ne olursa olsun, FreeBuds 4i’yi istediğiniz ekipmanla özgürce kullanabilirsiniz. Yeni Huawei kulaklıklar hem iOS hem de Android ekosistemlerinde çalışan tüm akıllı telefonlara kolayca bağlanma özelliğinin yanı sıra herkes için en iyi ses deneyimini sağlamasıyla da dikkat çekiyor.

FreeBuds 4i, 749 TL tavsiye edilen son kullanıcı fiyatıyla HUAWEI Online Mağaza’da ön satışa sunuluyor. Ürünü alan kullanıcılara ayrıca Huawei Akıllı Tartı 3 satın alırken kullanabilecekleri 150 TL değerinde hediye kuponu da veriliyor.