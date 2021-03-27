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GÜZEL SES, GÜZEL GÜRÜLTÜ ENGELLEME | Huawei FreeBuds 4i
Huawei FreeBuds 4i incelemesiyle karşınızdayız. Freebuds 3i ile fiyat-performans odaklı ve ANC desteği olan bir kulaklık modeli çıkaran marka, 4i ile yeniledi.
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GÜZEL SES, GÜZEL GÜRÜLTÜ ENGELLEME | Huawei FreeBuds 4i
Freebuds 4i tasarımsal olarak yumurtaya benzeyen şekilde geliyor. Siyah, beyaz ve kırmızı renkte gelen model tasarımsal olarak en küçük kutuya sahip olmasıyla çok rahat taşınıyor.
Freebuds Pro’ya benzer kulaklık yapısı sunan Freebuds 4i, üzerinde yer alan mikrofon ile konuşma sırasında da gürültü engelleme yapabiliyor. FreeBuds 4i, gürültüyü aktif olarak ortadan kaldırabilen tersine çevrilmiş 22dB gücünde akustik ses dalgaları oluşturmak için yerleşik akustik bileşenler ve algoritmalar kullanıyor.
FreeBuds 4i, düşük güç tüketimi tasarımı kullanıyor. Kulaklık 10 saat kesintisiz müzik çalmayı destekliyor. ANC açıkken, tek bir tam şarjla 7,5 saate kadar sürekli olarak müzik çalabiliyor. Huawei FreeBuds 4i hızlı şarjı da destekliyor. 10 dakikalık şarjla, dört saate kadar müzik çalabiliyor. Kulaklıklar bu gelişmiş pilleri aracılığıyla ayrıca 200 güne varan stand-by süresi de sunuyor.
10 mm dinamik sürücü ve kompakt gövdeye yerleştirilmiş kompozit diyafram ve üç seviyeli dengeli ses sunmak için yerleşik profesyonel ayar algoritmaları ile azımsanmayacak bir ses kalitesi sunuyor. 4i’yi gitar, davul, vokal ve piyano müziği gibi çok çeşitli popüler ses stilleri için uygun hale getirerek, insanların dinleme alışkanlıklarına göre bilimsel olarak optimize edilmiş ses kalitesi sağlıyor.
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WI-FI 6 DESTEKLİ EN İYİ OYUNCU MODEMİ! Asus DSL-AX82U
Asus DSL-AX82U sunduğu üstün özellikler ile beraber piyasanın en iyi modem router modeli olarak karşımıza çıkıyor. Wi-Fi 6 desteğini DSL bağlantılara getiren bu model ile ADSL, VDSL ya da fiber bağlantı fark etmeksizin üstün bir ağ bağlantısı kazanabileceksiniz.
Ürünün kullanım arayüzü ve farklı özellikleri için RT-AX82U modeli incelemesine de göz atabilirsiniz.
EN İYİ OYUNCU MODEMİ! Asus DSL-AX82U
ASUS DSL-AX82U’nun Nisan ayı içerisinde piyasada olması bekleniyor.
Ön siparişe özel indirimli fiyatla satın almak için Vatan Bilgisayar’ı takipte kalın: https://qr.asus.com/ce988c
Mevcut ASUS modem sahibi kullanıcıların yararlanabileceği indirimli değişim kampanyası için (Nisan başı itibarıyla aktif olacak): https://qr.asus.com/f920ff
ASUS DSL-AX82U ürün sayfası için: https://qr.asus.com/badd
DSL-AX82U, özellikle tasarımıyla bir uzay mekiğini andırıyor. Yarım kg ağırlığında ve 4 anteni, Aura RGB destekli görüntüsü ile hem oyuncu hem de gerçekten üstün performansa sahip olduğunu net bir biçimde gösteriyor.
Wi-Fi tarafında 802.11a/b/n/ac/ax desteği sağlayan üründe Wi-Fi 6 desteği de mevcut. “ADSL’de Wi-Fi 6 ne işime yarayacak ki?” diyenler için stabil bağlantı, çoklu ürün bağlantılarında kopma olmaması ve dosya transferlerinde üstün performans gibi avantajları olacak. Aynı zamanda Türkiye’de KabloNet dışındaki tüm internet altyapılarında bu standardı kullanabileceğiniz tek model konumunda.
Hız konusunda 5,4 Gbps hızına kadar çıkabilen, kapsama alanı oldukça geniş olan bu cihaz, evde, ofiste hatta yazlıkta da size kolaylık sağlaylacak. AiMesh uyumlu router’larla tüm evi kapsayan esnek bir ağ sistemi kurabilirsiniz. Ayrıca Adaptive QoS ile internete bağlanan herkesin sorunsuz, ve duruma göre öncelikli bağlantı alması da mümkün.
Trend Micro destekli ASUS AiProtection Pro ile de güvenli internetinizi kendiniz oluşturabileceksiniz. WPA3 desteği de burada önem arz ediyor.
Yani, Asus DSL-AX82U modelini özetlemek gerekirse; İster ADSL, ister VDSL, isterseniz de fiber hatta sahip olun, DSL-AX82U Wi-Fi 6 desteğiyle şu an piyasadaki en gelişmiş gaming modem olarak karşımıza çıkıyor.
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ANDROID İÇİN CLUBHOUSE! | Houseclub uygulamasını denedik!
Houseclub isimli Android için geliştirilen resmi olmayan Clubhouse uygulamasını denedik!
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ANDROID İÇİN CLUBHOUSE! | Houseclub uygulamasını denedik!
Clubhouse merakla Android ekosisteminde beklenirken, bir Github üzerindeki geliştirici Android için client olarak çalışan Houseclub uygulamasını üretti. Her ne kadar kısıtlı özellikler sunsa da bu uygulama ile Android üzerinden Clubhouse uygulamasına giriş yapabilir, kendi kullanıcı adınızı alabilirsiniz. Bazı konuşmalara katılabilir, el kaldırarak konuşmaya dahil olabilirsiniz.
Detayları videomuzda!
Houseclub uygulamasını indirmek için; http://hwp.to/ClubhouseAndroid
GitHub; https://github.com/grishka/Houseclub/
İnceleme
2.500 TL TELEFON vs. 16.000 TL TELEFON | Gerçekten ne farkı var?
Günümüzde 20.000 TL’ye varan fiyatlara sahip telefonlar var. Peki, en uygun fiyatlı ve fiyat/performans oranı yüksek telefon ile yüksek fiyatlara satılan telefonun ne farkı var? Bu videomuzda farklı bir değerlendirme ve kıyaslama yapıyoruz.
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2.500 TL TELEFON vs. 16.000 TL TELEFON | Gerçekten ne farkı var?
TCL 10 Plus şu anda fiyat performans oranıyla dikkat çeken bir telefon. Bir diğer yanda ise 16.000 TL fiyatıyla çıkan Samsung’un en güçlü telefonu Galaxy S10+ var. Peki bu kadar büyük fark size ne kazandırıyor? Ne kaybettiriyor? Gelin beraber bakalım.
İyi seyirler…
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Yazan: levent_orgun, 2 hafta önce
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