GÜZEL SES, GÜZEL GÜRÜLTÜ ENGELLEME | Huawei FreeBuds 4i

Asus DSL-AX82U sunduğu üstün özellikler ile beraber piyasanın en iyi modem router modeli olarak karşımıza çıkıyor. Wi-Fi 6 desteğini DSL bağlantılara getiren bu model ile ADSL, VDSL ya da fiber bağlantı fark etmeksizin üstün bir ağ bağlantısı kazanabileceksiniz.

Ürünün kullanım arayüzü ve farklı özellikleri için RT-AX82U modeli incelemesine de göz atabilirsiniz.

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ASUS DSL-AX82U’nun Nisan ayı içerisinde piyasada olması bekleniyor.

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ASUS DSL-AX82U ürün sayfası için: https://qr.asus.com/badd

DSL-AX82U, özellikle tasarımıyla bir uzay mekiğini andırıyor. Yarım kg ağırlığında ve 4 anteni, Aura RGB destekli görüntüsü ile hem oyuncu hem de gerçekten üstün performansa sahip olduğunu net bir biçimde gösteriyor.

Wi-Fi tarafında 802.11a/b/n/ac/ax desteği sağlayan üründe Wi-Fi 6 desteği de mevcut. “ADSL’de Wi-Fi 6 ne işime yarayacak ki?” diyenler için stabil bağlantı, çoklu ürün bağlantılarında kopma olmaması ve dosya transferlerinde üstün performans gibi avantajları olacak. Aynı zamanda Türkiye’de KabloNet dışındaki tüm internet altyapılarında bu standardı kullanabileceğiniz tek model konumunda.

Hız konusunda 5,4 Gbps hızına kadar çıkabilen, kapsama alanı oldukça geniş olan bu cihaz, evde, ofiste hatta yazlıkta da size kolaylık sağlaylacak. AiMesh uyumlu router’larla tüm evi kapsayan esnek bir ağ sistemi kurabilirsiniz. Ayrıca Adaptive QoS ile internete bağlanan herkesin sorunsuz, ve duruma göre öncelikli bağlantı alması da mümkün.

Trend Micro destekli ASUS AiProtection Pro ile de güvenli internetinizi kendiniz oluşturabileceksiniz. WPA3 desteği de burada önem arz ediyor.

Yani, Asus DSL-AX82U modelini özetlemek gerekirse; İster ADSL, ister VDSL, isterseniz de fiber hatta sahip olun, DSL-AX82U Wi-Fi 6 desteğiyle şu an piyasadaki en gelişmiş gaming modem olarak karşımıza çıkıyor.