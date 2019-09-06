Huawei Mate 30 işlemcisi Kirin 990 neler sunuyor? | #IFA2019

Huawei Mate 30 ve Mate 30 Pro modellerine güç verecek dünyanın ilk dahili 5G modemi bulunan yonga seti Kirin 990 IFA 2019 kapsamında tanıtıldı.

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Berlin’de düzenlenen IFA 2019 fuarında Huawei’nin özel sunumunda Huawei Tüketici Elektroniği Grubu CEO’su Richard Yu sunumuyla duyurulan yeni yonga seti, özellikle dünyanın ilk 5G SoC’si olarak dikkat çekiyor.

Huawei Kirin 990 (5G) 7 nm + EUV üretim süreciyle daha küçük bir alan ve daha düşük güç tüketimi sağlıyor. Kirin 990 (5G), hem bağımsız olmayan (NSA) hem de bağımsız (SA) mimarileri ve TDD / FDD tam frekans bantlarını destekleyen ve çeşitli ağların donanım gereksinimlerini karşılamasını sağlayan ilk tam frekans 5G SoC olarak fark yaratacak. Balong 5000’in 5G bağlantı kabiliyetini temel alan Kirin 990 (5G), sektörde eşsiz 5G deneyimi sunan, 2.3 Gbit / sn’lik indirme hızı ve 1.25 Gbit / s’lik yükleme bağlantı hızı sunuyor.

Da Vinci mimarisi üzerine inşa edilen, büyük ve küçük olmak üzere çift NPU çekirdeği içeren ilk üst segment çipset olan Kirin, 2.86 GHz’e kadar baskın bir frekansa sahip iki ultra büyük çekirdek, iki büyük çekirdek ve dört küçük çekirdek içeren üç seviyeli bir güç verimliliği yapısına sahip.

Huawei’nin her zaman iddialı olduğu fotoğrafçılık konusunda da önemli gelişmeler bulunan Kirin 990 düşük ışıklı ortamlarda daha parlak ve daha net görüntüler yakalamak için blok eşleştirme ve 3D filtreleme (BM3D), profesyonel düzeyde donanım gürültüsü azaltma (NR) özellikleri yepyeni bir ISS 5.0 ile geliyor. Ayrıca videolarda daha doğru ses işleme için çift alanlı video NR kullanan ilk işlemci olma özelliğini taşıyor.

Kirin 990’nın tüm detaylarını IFA’dan Kerem aktarıyor.

İyi seyirler…