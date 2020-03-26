Akıllı Telefonlar
Huawei, EMUI içerisine akıllı şarj özelliği getiriyor
Huawei, EMUI bünyesine bir özellik daha katıyor. Cihazlarının pil performanslarını önemseyen Çinli üretici akıllı şarj isimli bir özelliği kullanıcılarına sunmaya hazırlanıyor.
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Akıllı şarj ile pil sağlığı korunacak.
Huawei, akıllı telefonlarında kullandığı arayüzü olan EMUI‘ı geliştirmeye devam ediyor. Firma yeni gelecek güncelleme ile cihazların şarj edilirken daha sağlıklı kalmalarını hedefliyor. Huawei yetkilisi Wang Chenglu‘nun tanıttığı “akıllı şarj” özelliği ile cihazınız şarj olurken, pil sağlığı da kontrol altında tutulabilecek. Akıllı telefonların olmazsa olmazı haline gelen ve bir cihaz alırken en kritik detaylardan biri olan günlük pil performansı, bu özellik sayesinde Huawei cihazlar için artık dert olmaktan çıkacak gibi gözüküyor. Bu özelliği sayesinde gece telefonu şarja taktığınızda telefon %80‘lik şarj seviyesine geldiği an dolum işlemi duracak. Bunun sebebi olarak gece şarja takılan telefonun %100 dolmasına rağmen prizde takılı kalması ve pilin kapasitesini kaybetmeye başlaması gösterildi. Ayrıca bu özelliği kullanmak istemeyenler kapatarak %80 şarj sınırına takılmak zorunda kalmayacaklar.
Şu an için Huawei Mate 30 ve Honor V30 serilerinde kullanılan bu özellik zamanla diğer cihazlara da entegre olacak. Ancak Huawei tam olarak hangi telefonların bu özelliği kullanabileceğini hangilerinin kullanamayacağını açıklamadı. Huawei veya Honor telefonunuza bu özellik geldiyse Ayarlar > Pil > Diğer pil ayarları > Akıllı şarj modu yolunu izleyerek kullanmaya başlayabilirsiniz. Ancak bu ayar cihazınızda gözükmüyor ise Huawei‘nin yapacağı yeni EMUI güncellemesini beklemek zorundasınız.
Akıllı Telefonlar
Vivo S6 5G, Geekbench’te görüntülendi!
Geçtiğimiz günlerde teaserı yayınlanan Vivo S6 5G, resmi olarak 31 Mart‘ta duyurulacak. Şimdi ise cihazın Geekbench testi sonuçları ortaya çıktı. Cihazda 5G ile entegre bir Exynos 980 yonga seti kullanılacak.
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Vivo S6 5G, Geekbench sonuçları nasıl değerlendirildi?
Vivo S6 5G, tıpkı geçtiğimiz sene çıkardığı bazı cihazlardaki gibi bu cihazda da Exynos işlemci kullanıyor. Exynos 980 ve 5G destekli cihazın Geekbench skorları bize önemli veriler sağlıyor. Bunların en önemlisi yine yakın zamanda Vivo tarafından Geekbench‘ten geçen Vivo Z6 5G ile karşılaştırabilmemiz. Vivo Z6 5G, Snapdragon 765G işlemci ile Geekbench‘ten geçmişti. Exynos 980 işlemci, tek çekirdek skorunda Qualcomm Snapdragon 765G‘den daha iyi sonuçlar elde etti. Snapdragon 765G, 400-450 aralığında skor alırken Exynos 980, 694 skor aldı.
Çoklu çekirdek skoruna geldiğimizde iki işlemci de benzer sonuçlar verdi. Exynos 980 işlemci, çoklu çekirdekte 1847 skor aldı. Buradaki ilginç nokta, Snapdragon işlemcide 7nm‘lik EUV çekirdek diğer çekirdeklerden daha hızlı çalışıyor. Buna rağmen yeterli bir sonuç alamamış gibi gözüküyor. Exynos ise 8nm‘lik bir çekirdek tasarımına sahip ve iki büyük çekirdek aynı hızda çalışıyor. Samsung‘un çipinin avantajı Cortex-A77 mimarisi kullanıyor olması. Snapdragon işlemci ise %20 daha az performans gösteren Cortex-A76 mimarisi kullanıyor.
Geekbench skorları güç tüketimi hakkında bize bir bilgi vermiyor, bu yüzden iki cihaz da kullanım testine girmeden bir tahmin yapılamıyor. Vivo S6, Z6‘dan daha küçük bir batarya kullanacak ve değer olarak 4.390 mAh olacağını söyleyebiliriz.
Akıllı Telefonlar
Realme 5, kullanıcının cebindeyken alev aldı!
Realme 5, bu sefer üzücü bir olay ile gündeme geldi. Hindistan’da yaşayan Amit Rathi, bir süredir kullandığı Realme 5‘inin kendi kendine alev aldığını iddia etti.
Türkiye’de de resmi olarak satışa sunulan Realme 5, sahibinin cebindeyken alev aldı. Bir anda yanan telefon, talihsiz kullanıcının bacağında yanıklar oluşmasına neden oldu. Kullanıcı, bu tehlikeli olayı bacağındaki ufak yanıklarla atlattı.
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Olay anında yaşadıklarını anlatan Rathi, cebinde bir sıcaklık hissettiğini, ardından da telefonunun yandığını fark ettiğini söylüyor. Telefonu yere attıktan sonra yangının kendi kendine söndüğünü ifade eden Rathi, telefonunun adeta kömüre döndüğünü belirtiyor.
Yanan Realme 5 telefonunu Hindistan’daki yetkili servise götüren Rathi, önce telefonunun ücretsiz olarak değiştirileceğini belirten bir yanıt almış. Ancak Realme yetkilileri, alev alan telefonu incelediklerinde cihazın kullanıcı tarafından deforme edildiği ve pilin delindiğini tespit etmişler. Şirket, bu sebeple kullanıcıya cihazın değişimi için ürün bedelinin % 50‘sini talep etmiş.
Realme 5 özellikleri
- Boyutlar: 164,4×75,6×9,3 mm
- Ağırlık: 198 g
- 6,5 inç (1600×720 piksel) HD+ mini damla çentik ekran, Corning Gorilla Glass 3 koruma
- Sekiz çekirdekli Snapdragon 665 + Adreno 610 GPU
- 3 GB RAM + 32 GB dahili depolama, 4 GB RAM + 64 GB dahili depolama / 128 GB dahili depolama, 256GB’a kadar MicroSD desteği
- Çift SIM (nano + nano + microSD)
- Android 9.0 (Pie) tabanlı ColorOS 6.0
- 12 MP arka kamera , PDAF, LED flaş, EIS, 8 MP 118° ultra geniş açılı lens, 2 MP derinlik sensörü
- 13 MP ön kamera
- Parmak izi sensörü
- 3,5 mm kulaklık girişi, FM radyo
- Dual 4G VoLTE, WiFi 802.11 ac, Bluetooth 5, GPS/ GLONASS/ Beidou, Micro USB
- 5.000 mAh batarya, 10 W şarj
Akıllı Telefonlar
Huawei P40, P40 Pro ve P40 Pro+ resmen tanıtıldı!
Huawei, bugün internet üzerinden canlı olarak gerçekleştirdiği lansmanda yeni amiral gemisi modelleri P40 ve P40 Pro’yu tanıttı. Yeni modeller, tam ekran deneyimini zirveye çıkaran şelale ekranı ve seramik kasa yapısıyla dikkat çekiyorlar.
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Firmanın canlı olarak internet üzerinden lansmanın gerçeleştirdiği yeni amiral gemi modelleri P40, P40 Pro ve bu sene aileye yeni katılan P40 Pro Plus resmen tanıtılmış oldu.
FLEX OLED panel ile desteklenen yeni şelale ekran deneyimi
Huawei Mate 30 Pro ile birlikte yeni bir ekran tasarımı modeline gitmişti. Bu ekran modeli, ekranın kenarlarında bulunan alanın tamamen eğim alması ve neredeyse yan çerçevelerin ortadan kaybolması anlamına geliyordu. Bu dizayn dahilinde, ses tuşları telefondan kaldırılmıştı.
Mate 30 Pro’da gördüğümüz bu yeni tasarım anlayışı P40 ailesinde de devam ediyor. P40, P40 Pro ve aileye yeni katılan P40 Pro Plus modelinde şelale ekran yapısı aktif şekilde kullanılıyor. Bu ekranların boyutları sırasıyla 6.1 inç, 6.5 inç ve 6.7 inç olarak sıralanıyor. FLEX OLED adı verilen 6,58 inç 2640×1200 piksellik 90 Hz tazeleme oranı sunan panel kullanan P40 serisi, özel bir mavi ışık filtreleme sistemine sahip olarak geliyor. 19.8:9 görüntü formatını destekleyen özel panelde aynı zamanda Samsung ve Xiaomi gibi telefon üreticilerinden artık aşina olduğumuz kamera deliğini görüyoruz.
Firmanın iddialarına göre hem P40 Pro’da hem de P40 Pro +’da bulunan, kenar çerçeve yapısı iPhone 11 Pro Max modelinden daha ince tutulmuş. Üç cihazda da şirketin %30 daha hızlı çalıştığını belirttiği ekran altı parmak izi teknolojisine yer verilmiş.
Huawei P40 ailesi kamera özellikleriyle yine dikkat çekecek!
Uzun senelerden beri Almanya menşeili profesyonel kamera şirketi Leica ile çalışmayı devam eden şirket, P40 ailesinde de “Ultra Vision Leica Camera” adı verilen kamera kurulumu konumlandırılmış. Seri içerisinde bulunan üç telefonda da farklı kamera kurulumları tercih edilmiş. Tüm kamera özelliklerini sizler için aşağıda derledik;
P40 (Üçlü Leica Kamera): 3x optik telefoto kamera (OIS destekli f/2.4) + “Ultra Vision” geniş açı kamera (50MP f/1.9) + “Ultra Geniş” açı kamera (17 mm’lik 16 MP).
P40 Pro (Dörtlü Leica Kamera): “Ultra Geniş Sinematik” kamera (40 MP’lik f/1.8″) + “Ultra Vision” geniş açı kamera (OIS destekli 5o MP’lik f/1.9″) + 5x optik telefoto kamera ve derinlik sensörü.
P40 Pro Plus (Beşli Leica Kamera): 52 MP’lik f/1.8 geniş açı kamera (OIS destekli, f/1.28″) + PDAF destekli 10x periskobik telefoto kamera (100x dijital zoom) + PDAF destekli 3X optik zoom yapabilen 8 MP’lik telefoto kamera (PDAF destekli) + 40 MP’lik ultra geniş açı kamera (f/1.8, 18 mm) + TOF 3DF derinlik sensörü.
Firmanın lansmanda belirttiğine göre kullanılan periskobik telefoto kamera sensörü güncellendi. Artık dijital zoom ile yakınlaştırılan fotoğraflar çok daha net ve berrak olacak. Dünyanın en iyi periskobik telefoto sensörü olarak lanse edilen donanım ışığı önceki modellere nazaran %40 daha fazla absorbe edebiliyor.
Yapılan etkinlikte ön kamera özelliklerine de yer verildi. Özçekim kamerası olarak P40 Pro ve Pro Plus modelinde 32 MP f/2.2 odak açıklığına sahip kamera ile birlikte “Pro-Bokeh” adı verilen derinlik kamerası bulunuyor. P40’ta ise derinlik kamerasının bulunmadığını görüyoruz. Üç cihazda tüm ışık koşullarında çalışabilen yüz ile kilit açma, akıllı hareket kontrolleri ve yapay zeka destekli yüz doğruluk modu bulunuyor.
P40 serisinin tüm cihazları 5G destekli Kirin 990 kullanacak!
Huawei yeni nesil cihaz ailesinde kendi geliştirmiş olduğu Kirin 990 işlemci birimini kullanıyor. Aynı zamanda kullanılan bu yonga seti 5G destekli olarak karşımıza çıkıyor. Şirketin lansman dahilinde iddia ettiğine göre piyasada rekabet oldukları Snapdragon 865’den çok daha güçlü.
P40 Serisi, verilerin 2400 Mbps’ye kadar aktarılmasına olanak tanıyan 160 MHz Wi-Fi 6 Plus teknolojisini de destekliyor. P40 Pro + hızlı ve güvenli şarj için endüstri lideri 40W kablosuz SuperCharge özelliğine de sahip. HUAWEI P40 Pro + ‘da yer alan yonga seti, 4-in-1 hibrid Supercool çözümü ile sağlanan soğutma performansı ile de performansını artırıyor.
Hafıza ve RAM seçeneklerinde ise 8GB RAM ve 256 GB’lık depolama kapasitesiyle karşılaşıyoruz. Aynı zamanda hızlı veri aktarımı sağlayan UFS 3.0 teknolojisi de cihazda yerini bulmuş durumda.
Huawei P40 fiyatı ne kadar olacak?
Huawei P40 modeli 799 Euro, P40 Pro modeli 999 Euro ve P40 Pro Plus modeli ise şaşırtıcı şekilde yüksek olan 1399 Euro fiyat etiketiyle raflardaki yerlerini alacaklar.
Firma; üç parlak (buz beyazı, derin deniz mavisi ve siyah) ve iki mat (pembe altın ve gümüş buz) renk seçeneklerini P40 Pro ve P40 modellerinde kullanacak. Beyaz ve siyah seramik renk seçeneklerine sahip P40 +’da ise dayanıklılığı artırmak ve zaman içindeki yıpranmaların önüne geçmek için, fırınlanmış ve cilalanmış zarif bir nano teknoloji seramik arka panelle gelecek. Yeni amiral gemisi serinin, nisan ayında satışa çıkması bekleniyor.