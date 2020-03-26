Huawei, EMUI içerisine akıllı şarj özelliği getiriyor

Huawei, EMUI bünyesine bir özellik daha katıyor. Cihazlarının pil performanslarını önemseyen Çinli üretici akıllı şarj isimli bir özelliği kullanıcılarına sunmaya hazırlanıyor.

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Akıllı şarj ile pil sağlığı korunacak.

Huawei, akıllı telefonlarında kullandığı arayüzü olan EMUI‘ı geliştirmeye devam ediyor. Firma yeni gelecek güncelleme ile cihazların şarj edilirken daha sağlıklı kalmalarını hedefliyor. Huawei yetkilisi Wang Chenglu‘nun tanıttığı “akıllı şarj” özelliği ile cihazınız şarj olurken, pil sağlığı da kontrol altında tutulabilecek. Akıllı telefonların olmazsa olmazı haline gelen ve bir cihaz alırken en kritik detaylardan biri olan günlük pil performansı, bu özellik sayesinde Huawei cihazlar için artık dert olmaktan çıkacak gibi gözüküyor. Bu özelliği sayesinde gece telefonu şarja taktığınızda telefon %80‘lik şarj seviyesine geldiği an dolum işlemi duracak. Bunun sebebi olarak gece şarja takılan telefonun %100 dolmasına rağmen prizde takılı kalması ve pilin kapasitesini kaybetmeye başlaması gösterildi. Ayrıca bu özelliği kullanmak istemeyenler kapatarak %80 şarj sınırına takılmak zorunda kalmayacaklar.

Şu an için Huawei Mate 30 ve Honor V30 serilerinde kullanılan bu özellik zamanla diğer cihazlara da entegre olacak. Ancak Huawei tam olarak hangi telefonların bu özelliği kullanabileceğini hangilerinin kullanamayacağını açıklamadı. Huawei veya Honor telefonunuza bu özellik geldiyse Ayarlar > Pil > Diğer pil ayarları > Akıllı şarj modu yolunu izleyerek kullanmaya başlayabilirsiniz. Ancak bu ayar cihazınızda gözükmüyor ise Huawei‘nin yapacağı yeni EMUI güncellemesini beklemek zorundasınız.