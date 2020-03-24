EMUI 10 yüklü cihaz sayısı, dünya çapında 100 milyonu aştı!

EMUI 10 işletim sistemi kullanan cihaz sayısı dünya çapında 100 milyon rakamını aştı. Haber ilk olarak Huawei’nin Weibo üzerindeki resmî hesabından duyuruldu.

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Firma, yeni işletim sistemini geçtiğimiz yılın eylül ayında duyurmuştu. O zamandan günümüze dek, şirketin birçok amiral gemisi, orta seviye ve giriş seviyesi pek çok cihazı Android 10 tabanlı EMUI 10 güncellemesine kavuştu.

Daha önce de açıklamalarda bulunan şirket 22 Ocak tarihinde yeni kullanıcı arayüzünün dünya çapında 50 milyon cihaz tarafından kullanıldığı haberini sevenleriyle paylaşmışlardı. Arasından iki hafta geçmesiyle birlikte rakam iki misline ulaşarak 100.000 rakamına erişti.

EMUI 10 işletim sistemi; yeni arayüz, yeniden dizayn edilmiş uygulamalar ve sistemsel Karanlık Mod desteğini içerisinde barındırıyor. Her ne kadar firma AOD modunda kişiselleştirme sunacağım dediyse de bu sözünü henüz gerçekleştirmiş değil.

Diğer geliştirmeler ise sırasıyla, son nesil GPU Turbo desteği, geliştirilmiş güvenlik seçenekleri ve performansa yönelik iyileştirmeler olmuş. Bildiğiniz üzere Huawei’nin Google ile anlaşması sonlanmış durumda.

Eğer telefonunuz kutudan çıktığı itibarıyla içerisinde Google Play Servisleri’ni barındırıyorsa üzülmeyin EMUI 10’da da bu destek verilmeye devam edilecek. Fakat, Huawei Mate 30 Pro ve Honor 9X Pro gibi cihazlardan birini satın almak istiyorsanız bu modellerde Play Servisleri yerine Huawei Medya Servisleri’yle karşılaşacaksınız.

Tüm dünya üzerinde, Huawei Medya Servisleri ve AppGallery uygulama mağazasını geliştirme sürecine giren şirket her ülke içerisinde en çok indirilen uygulamalarla işbirliğine gidiyor. Böylelikle kullanıcılar aramış oldukları uygulamaları kolayca AppGallery üzerinden de indirebiliyorlar.