Huawei EMUI 8.0 Arayüzü Mate 9 ve P10 Cihazlarına Gelecek

Huawei geçtiğimiz günlerde Almanya’nın Berlin şehrinde düzenlediği etkinlikte yeni Mate 10, Mate 10 Pro ve Mate 10 Porsche Design modellerini duyurdu.

Huawei düzenlediği etkinlikte yeni akıllı telefon mdoellerinin yanı sıra yeni kullanıcı arayüzü sürümü EMUI 8.0’ı duyurdu. Yeni arayüz Android 8.0 Oreo işletim sistemi tabanıyla çalışıyor ve şu anda Mate 10, Mate 10 Pro ve Mate 10 Porsche Design modellerinde yer alıyor.

Yapılan açıklamaya göre yazılım şirketin daha önceki modellerine de gelecek. Şirketin yöneticisi yaptığı açıklamada EMUI 8.0 kullanıcı arayüzünün Mate 9, Mate 9 Pro, P10 ve P10 Plus modellerine geleceğini duyurdu. Yeni arayüz Mate 9 ve Mate 9 Pro modellerine Mate 10 serisi piyasaya çıktıktan 3-4 hafta sonra gelecek. P serisi sahip ise biraz daha beklemek zorunda. Bu seri ile ilgili kesin bir tarih açıklanmadı.