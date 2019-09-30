Akıllı Telefonlar
Huawei, EMUI 10 Beta listesine 33 cihaz daha ekledi!
Huawei, Çin menşeili sosyal paylaşım sitesi olan Weibo’da güncelleme takvimini yayınladı. Aralarında Honor marka cihazların da bulunduğu listeye birçok cihaz daha dahil olacak.
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Huawei, yeni yazılımı deneyimlemek üzere bir grup cihaza daha, erken erişim imkanı sunacağını duyurdu. EMUI 10, şu anda beta testlerinden gelen geri bildirimler doğrultusunda geliştirilmeye devam ediyor.
Yayınlanan listede, hem Huawei hem de Honor marka telefonlar olmak üzere iki tane de Huawei tableti yer alıyor. Açık ve Kapalı Beta olmak üzere ikiye ayrılmış takvime göre güncellemeler, Ekim ve Aralık ayları arasında hangi cihazı kullandığınıza bağlı olarak gönderilecek.
Çin forumunda yayınlanan görselden yola çıkarak oluşturduğumuz takvimi aşağıdan görebilirsiniz:
EMUI 10 (Açık Beta)
- P30 / P30 Pro (Ekim Ortası)
- Mate 20 / Mate 20 Pro / Mate 20X (4G) / Mate 20 RS Porsche (Ekim Sonu)
- Honor 20 / Honor 20 Pro / Honor V20 / Honor Magic 2 (Ekim Sonu)
- Enjoy 8s / P Smart+ 2019 (Kasım Ortası)
- Honor 10 Youth Edition / Honor 20i (Kasım Ortası)
- Mate 10 / Mate 10 Pro / Mate 10 Porsche Design / Mate RS Porsche Design (Kasım Sonu)
EMUI 10 (Kapalı Beta)
- nova 4e / Mate 20 Lite / Enjoy 10 Plus (Ekim Başı)
- P20 / P20 Pro (Ekim Sonu)
- Mate 20X 5G (Kasım Başı)
- Nova 5 Pro (Kasım Ortası)
- Tab M6 8.4/10.8 (Kasım Ortası)
- nova 4 (Kasım Sonu)
- Honor 10 / Honor V10 / Honor 8X (Kasım Sonu)
- Honor 9X / Honor 9X Pro (Aralık Ortası)
Weibo’daki resmi yazıda yapılan açıklamaya göre, bu daha sadece başlangıç. Bu listeye önümüzdeki aylarda daha çok cihazın eklenmesi bekleniyor.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi Mix 4 bekleyenleri üzecek gelişme!
Xiaomi, geçtiğimiz hafta düzenlediği lansmanda Mi 9 Pro 5G modelinin yanı sıra Mi Mix Alpha adlı konsept telefonunu duyurmuştu. Etkinlikte tanıtılmayan Xiaomi Mi Mix 4 ile ilgili üzücü haber ise şirket yetkilileri tarafından geldi.
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Xiaomi Mi Mix 4 modelinin yerine Mi Mix Alpha geliyor
Daha önce Xiaomi Mi Mix 4 hakkında pek çok sızıntı raporlanmış, cihazın Mi 9 Pro modeliyle beraber duyurulacağı iddia edilmişti. Ancak lansmanda 5G uyumlu Mi 9 Pro’nun yanında yalnızca Mi Mix Alpha sergilenince teknoloji meraklıları Xiaomi’yi adeta soru yağmuruna tuttu. Xiaomi pazarlama müdürü Bishop Edward ise bu sorulara Çin’in popüler sosyal medya ağı Weibo üzerinden yanıt verdi.
Edward, yaptığı açıklamada Mi Mix serisinden yeni bir modelin duyurulduğunu ve Mi Mix 4 adlı bir telefonun çıkmayacağını açıkça belirtti. Yönetici bunun yanı sıra etkinlikte toplam 4 yeni ürünün tanıtımını gerçekleştirdiklerini ve sadece iki akıllı telefonun üzerine gidilmesinin yanlış olduğunu ifade etti.
Xiaomi’nin Mi Mix serisinde deneysel tasarımlar üzerine çalıştığını düşünürsek Mi Mix 4’ün çıkmayacağını söylemek gayet mümkün. Zira Xiaomi Mi Mix Alpha modeli, %180 ekran/gövde oranı ve 108 megapiksel kamerasıyla bu misyonu başarıyla yerine getiriyor. Durum böyleyken Xiaomi Mi Mix 4’ün varlığına da pek ihtiyaç kalmıyor. Bütün bunların yanı sıra yeni modelin fiyatının yaklaşık 2.800 dolar olması, tahmin edilebileceği üzere Mi fanları tarafından pek hoş karşılanmadı. Huawei Mate X ve Samsung Galaxy Fold gibi rakipleri varken Mi Mix Alpha’nın böyle bir fiyattan satışa sunulması marka cephesinde biraz hüsran yaratabilir.
Akıllı Telefonlar
Galaxy A50, Ekim güvenlik yaması dağıtılmaya başlandı!
Galaxy A50 için Ekim ayı güvenlik yaması dağıtılmaya kademeli olarak başladı. Kore Devi güncellemeyi periyortlar halinde ay sonu göndermeyi tercih ediyordu fakat bu hamleyle birlikte kullanıcılarına küçük bir süpriz yapmış oldu.
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Samsung, henüz Eylül güvenlik güncellemesini niye göndermediğini merak eden A50 kullanıcıları için küçük bir süpriz yaparak Ekim ayı güvenlik yamasını yayınladı. Kore Devi sunduğu güncelleştirmeyle birlikte Eylül yamasını atlamış oldu. Ama muhtemelen içinde bulunduğumuz ayın geliştirmeleri de dahil edilmiştir.
A505FNXXS2ASJ1 kod adını taşıyan yazılım; İsviçre, Kazakistan, Özbekistan ve birkaç Güney Avrupa ülkelerinde indirmeye sunulmuş durumda. Bu ülkelerden birinde yaşıyorsanız cihazınıza kolay bir şekilde yazılımı yükleyebilirsunuz.
Şu an için, gelen yükseltmenin güvenlik yamaları hariç ne gibi yenilikler getirdiğini bilemiyoruz. Fakat, güncelleme cihazınıza ulaştıysa eğer aşağıdaki yorumlar sekmesinden belirtebilirsiniz.
Her bölge hatta ülke için aynı durumun yaşanacağı da henüz net değil. Samsung, bazı ülkelere Eylül yamasını da şimdilik gönderebilir. Galaxy A50 güncellemeleri 3 aylık periyotlar halinde dağıtıldığı için teknik olarak böyle bir güncellemeyi beklemiyorduk.
Güncellemenin cihazınıza gelip gelmediğini kontrol etmek için Ayarlar uygulamasından “Yazılım Güncellemeleri” sekmesine girebilir. Eğer mevcutsa “İndir ve Yükle” seçeneğine dokunup cihazınıza kurabilirsiniz.
Ayrıca telefonunuza, buraya tıklayarak indirdiğiniz yazılımı cihazınıza bilgisayar üzerinden de yükleyebiliyorsunuz (Dikkat! Bu yazılım Türkiye içerisindeki cihazlara uygun olmayabilir. Tüm sorumluluk kullanıcıya aittir) .
Akıllı Telefonlar
Meizu 16T modelinin çıkış tarihi belli oldu!
Meizu, 16T isimli yeni modeli ile gündeme gelmiş durumda. Resmi olarak Ekim ayı sonunda lanse edilecek model büyük merak uyandırdı. Geçen ay yeni amiral gemi telefonu Meizu 16s Pro’nun duyurusunu gerçekleştiren Meizu’dan bu defa oyun odaklı bir telefon gelecek.
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Meizu 16T, şirketin üst düzey oyun telefonlarından biri olacak. Telefonun isminde bulunan ‘T’ harfi ‘Turbo’ anlamına geliyor ve Black Shark 2 Pro’ya büyük bir rakip olması bekleniyor. Şirketten edinilen bilgilere göre cihaz, Red Magic 3S ve Black Shark 2 Pro’da daha uygun fiyatlı olacak.
Meziu’nun yeni amiral gemisi 23 Ekim tarihinde Pekin’de gerçekleştirilecek olan bir etkinlikte tanıtılacak. Meizu 16s ile benzer şekilde Qualcomm’un Snapdragon 855 işlemcisi telefona güç verecek. Yer alan diğer bilgilere göre telefon 4.500 mAh bataryaya sahip olacak. Meizu 16T büyük bataryasına rağmen yalnızca 183 gram ağırlığında olacak. Meizu’nun son dönem tasarım anlayışını yansıtan telefonda 12 Megapiksel + 8 Megapiksel + 5 Megapiksel çözünürlüklü üçlü arka kamera ve 16 Megapiksel ön kamera ile gelecek.
AnTuTu performans testinde boy gösteren cihaz, 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı ile görülse de, 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı sunan bir modelin olacağı belirtiliyor. Ayrıca testlerde Android 9 Pie ile çalıştığı görülen Meizu 16T’nin satışa sunulduktan sonra Android 10’a güncelleneceği düşünülüyor.
Meizu 16T modelinin can alıcı özelliği fiyatı olacağı tahmin ediliyor. Meizu CEO’su Jack Wong,16T’nin 280-350 dolar seviyesinde fiyatlandırılacağını belirtti.