Huawei, EMUI 10 arayüzünü resmi olarak duyurdu

Bugün yeni işletim sisteminin resmi duyurusunu yapan Huawei, bir yandan da mevcut Android ekosistemi üzerinde çalışmaya devam ediyor. Markanın Android Q ile çalışacak olan EMUI 10 arayüzü ilk defa karşımıza çıktı.

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Huawei EMUI 10 arayüzü resmi detaylarıyla ortaya çıktı

Huawei Geliştiriciler Konferansı’nda ilk detayları paylaşılan EMUI 10, Huawei ve Honor markalı akıllı telefonlara Android Q güncellemesi ile sunulacak. Buradan hareketle Çinli şirketin ambargo tehlikesinin büyük olasılıkla ortadan kalktığını söyleyebiliriz. Emotion UI’ın yeniden tasarlanan 10. sürümü, yeniliklerini genel olarak yalınlaştırılmış tasarım ve artan performans etrafında şekillendiriyor.

Daha yuvarlak hatlara sahip bir ikon paketine geçiş yapan EMUI 10, yeni geçiş animasyonları ile farklılık yaratıyor. Başarılı arayüzün tasarım konusundaki en büyük yeniliği ise yeni karanlık mod seçeneği. Bunun yanı sıra yenilenen saat/takvim widgetları ile Always on Display seçeneği göze çarpıyor.

Performans tarafında önemli geliştirmelere sahip olan arayüz, geliştirilmiş EROFS dosyalama sistemi ve GPU Turbo 3.0 özelliği ile gelecek. Bu sayede daha verimli RAM kullanımı, çoklu uygulama hızında artış ve oyun performansında iyileştirme sunuluyor.

EMUI 10 ile beraber sunulan kablosuz bilgisayar bağlantısı, bağlantı tarafındaki önemli yenilikler arasında yer alıyor. Telefon ekranını doğrudan bilgisayara yansıtabilen özellik, Samsung Dex gibi ek bir stant ihtiyacı duymuyor. Ayrıca yeni uygulamalardan HiCar ise Android Auto ve Apple CarPlay gibi araç içi uygulamalara rakip olacak gibi görünüyor.

Tanıtımda EMUI 10’un ne zaman kullanılabilir olacağına dair Huawei kullanıcıları sevindirecek bir bilgi de paylaşıldı. Verilen bilgiye göre Huawei P30 kullanıcıları 8 Eylül’de alacakları Android Q güncellemesi ile beraber arayüzü ilk kez deneyimleyecek. Huawei Mate 30 serisi ise bu arayüz ile piyasaya sürülen ilk akıllı telefon modeli olacak.