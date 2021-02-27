Samsung Galaxy Z Fold 2, One UI 3.1 Güncellemesi Aldı!

Samsung‘un popüler katlanabilir telefon modeli Galaxy Z Fold 2, One UI 3.1 yazılım güncellemesi aldı. İşte güncelleme ile gelen yeni özellikler.

Samsung geçtiğimiz yıl tanıttığı modeller ile epey dikkat çekmişti. Özellikle katlanabilir telefon konsepti ile pazarda yeni bir yol açan Samsung geliştirdiği yeni cihazını ilk kez 2020 yılında gözler önüne sürdü. Şimdi Samsung’un en güncel katlanabilir telefon modeli Galaxy Z Fold 2, Android’in en yeni özellikleri ile buluşuyor.

reklam

Galaxy Z Fold 2 Android 11 destekli One UI 3.1 yazılım güncellemesini almaya başladı. Samsung paylaştığı bu yazılım güncellemesini ilk hangi ülkelerin alacağını açıklamadı. Ancak güncellemenin dağıtımına başlanıldığı biliniyor.

Öte yandan One UI 3.1 güncellemesi ile gelen özelliklere baktığımızda, Galaxy Z Fold 2’nin epey yenilendiğini söyleyebiliriz. Şimdi gelin hep birlikte bu yazılım güncellemesinin detaylarına bakalım.

İlginizi Çekebilir: Clubhouse kurucusu: “Android uygulaması bir numaralı önceliğimiz”

Çoklu görev sekmesinde yenilikler!

Samsung One UI 3.1 ile çoklu görev özelliğini ve arka plan uygulamaları sekmesini yeniliyor. Galaxy Z Fold 2 modelinde çoklu görevleri kapatmak istediğinizde hepsini tek tek kapatmanız gerekiyordu. One UI 3.1 ise bu işlemi daha basit hale getiriyor ve tüm uygulamaları bir hamlede açmanızı ve kapatmanızı sağlıyor. Dolayısıyla çoklu görev sekmesinden çıkmak artık daha kolay diyebiliriz.

Öte yandan One UI 3.1 yine çoklu görev sekmesi ile beraber çalışan bir özellik daha getiriyor. Artık yeni bildirimlerinize uzun basarak, gelen bildirime aynı ekranda farklı bir yer verebiliyorsunuz. Bu sayede hem önceki işleminize devam edebiliyor, hem de yeni bildirimlere göz atabiliyorsunuz. Aynı zamanda ana ekran ve kilit ekranındaki hava durumları senkronize edildi. Ayrıca bu widget’ların avuç içi veya çift dokunuş ile kapanması sağlandı.

Kamera ve görüntülü konuşma için yeni özellikler mevcut!

One UI 3.1 güncellemesi kameraya da yenilikler getirdi. Bu yeni güncelleme ile esnek modda çekim yaparken kamera kontrolcülerini istediğiniz konuma taşıyabiliyorsunuz. Bu sayede cihazı tutuş tarzınıza göre daha kolay bir kullanım ayarlamanız mümkün.

Ek olarak Galaxy Z Fold 2 görüntülü görüşme tarafında da yeni özellikler sunuyor. Bu yeni özellik ile karşı tarafın görüntüsünü sınırlı bir pencerede değil, tüm ekranda görebiliyorsunuz. Bu sayede daha kaliteli bir görüşme sağlayabiliyorsunuz.

Gelelim One UI 3.1 ile gelen son çarpıcı özelliğe. Aslında bu çok büyük bir güncelleme değil. Ancak kullanım açısından diğerlerine göre daha fazla göreceğimiz bir yenilik diyebiliriz. Daha öncesinde ses kontrol ünitesi mavi bir tema ile karşımıza gelirken; şimdi daha yenilikçi ve daha sade bir tasarım kazanmış. Yani Samsung bu tarafta tema olarak 2010 yılının modasından kurtulup, daha şık daha güncel bir tasarıma imza atmış.

Sonuç olarak Samsung Galaxy Z Fold 2 modeli bu yeni güncelleme ile epey yenilenmiş. Gelen yeni özellikler kullanım açısından büyük kolaylıklar sunuyor. Tabi bu yeniliklerin göze hoş görünmesi de ayrı bir mutluluk kaynağı. Bakalım Galaxy Z Fold 2 daha ne gibi güncellemeler alacak.

Seçtiğimiz Samsung modellerini Hepsiburada‘dan satın almak için tıklayınız!

Seçtiğimiz Samsung modellerini Trendyol‘dan satın almak için tıklayınız!