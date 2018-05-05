Huawei P20 Lite inceleme (VİDEO)

Huawei P20 Lite inceleme videomuzda, başta tasarımı ve kamerasıyla öne çıkan modelin sunduğu özelliklere yakından bakıyoruz.

Huawei P20 Lite inceleme

Ülkemizde pembe, mavi ve siyah renk seçenekleriyle satılan cihaz, abileri P20 ve P20 Pro’nun tasarım özelliklerini yansıtıyor. Ön tarafında çentik ile beraber neredeyse tamamen ekran ile karşımıza çıkan cihaz, yan çerçevelerinde metal malzeme kullanıyor. Arka tarafı da cam kaplı olan modelde çift arka kamera, LED flaş ve parmak izi sensörü bulunuyor. Parmak izi sensörü son derece hızlı çalışmasına rağmen, yüz tanıma teknolojisi sayesinde biz parmak izini pek kullanmaya ihtiyaç duymadık. Telefonda yer alan yüz tanıma teknolojisi farklı açılardan baksanız dahi son derece kararlı ve hızlı çalışıyor.

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Ekranla devam edecek olursak 5.84 inç boyutlu ekranda 1080 x 2280 çözünürlük, 19:9 görüntü oranı ve LTPS IPS LCD panel tercih edilmiş. Cihazda %80.5 oranında bir ekran kasa oranı var ve üst bölüm küçük bir çentikle bölünmüş durumda. Eğer çentikten hoşlanmıyorsanız, yazılım desteği sayesinde çentiğin kenarlarını da siyah bant ile kaplayarak bunu kapatabiliyorsunuz.

Donanım özelliklerine baktığımız zaman Kirin 659 işlemcisinden gücünü alan telefonda, Mali-T830 MP2 GPU ile birlikte 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanı yer alıyor. microSD kart desteği sayesinde depolama alanını arttırabiliyoruz. İşlemci tercihi günlük kullanımda, arayüz ve uygulamalarda gayet akıcı bir performans gösterse de işlemci ile birlikte gelen dahili GPU, bu fiyatta satılan bir akıllı telefona göre biraz yetersiz kalıyor. Örneğin PUBG Mobile‘da yer yer takılmalar görüyorsunuz ve oyunu en yüksek grafik ayarlarında oynayamıyorsunuz.

Huawei P20 Lite modelinin en iddialı olduğu alanlardan biri kamera. Arka tarafında 16 MP + 2 MP olarak çift kamera yer alan cihaz, son derece güzel fotoğraflar çekebiliyor. Derinlik algısı olarak çalışan ikinci kamera, başarılı Portre modu fotoğrafları elde etmenize imkân tanıyor. Ön tarafta ise yazılımsal olarak portre modunu kullanabileceğiniz yine 16 MP‘lik bir selfie kamerası bulunuyor.

Son olarak 3000 mAh pil kapasitesi sunan telefon, bizim kullanım tecrübemize göre yaklaşık 1 gün pil ömrü sunuyor. Ayrıca bataryada tabii ki hızlı şarj desteği de yer alıyor.