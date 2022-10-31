ABD hükümetinin Huawei’yi kara listeye almasının ardından, ABD’li birçok şirket Huawei ile ilişkilerini kesmişti. Bu şirketler arasında yer alan Google, kendi servislerinin Android işletim sistemine sahip cihazlarda kullanılması için gerekli olan Google Play Servisleri gibi bileşenleri Huawei cihazlarda sunmayacağını açıklamıştı.

Eğer ABD’nin Huawei’yi kara listeye almasının ardından tanıtılan bir cihazı satın aldıysanız ve Google uygulamalarına kolayca erişmenin bir yolunu arıyorsanız, tam olarak bunu yapan yeni bir araç var. Gspace adı verilen bu uygulama, Huawei Mobil Servisleri’ne sahip cihazlara Google uygulamaları desteği getiriyor.

Her ne kadar bu araç genellikle Google uygulamalarını cihazınıza yüklemek için kullanılsa da, Google Play Store’daki birçok uygulamayı Gspace ile cihazınıza yükleyebilirsiniz. Temelde bir uygulama mağazası görevi gören Gspace, birçok Huawei kullanıcısı tarafından sıkça kullanılıyor. Bu yazımızda, sizlere Gspace’i Huawei Mobil Servisleri’ne sahip cihazınıza nasıl yükleyeceğinizi göstereceğiz.

1. Adım: Gspace’i Cihazınıza Yükleme

İlk olarak Huawei cihazınızda bulunan resmi uygulama mağazası olan AppGallery’e gidin. Telegram, WhatsApp, TikTok gibi birçok uygulamayı indirmenize olanak sağlayan bu uygulama mağazasının arama kısmına giderek Gspace uygulamasını arayın. Ardından ilk çıkan uygulamayı yükleyin.

2. Adım: Gspace Arayüzü

Gspace uygulamasını cihazınıza kurduktan sonra açın. Uygulamaya gerekli izinleri verdikten sonra, karşınıza Google Haritalar, YouTube, Gmail, Instagram, Google Fotoğraflar gibi birçok popüler uygulamayı yüklemenizi sağlayan bir arayüz çıkacak.

3. Adım: Favori Uygulamalarınızı İndirin

Gspace’te yer alan uygulamalar, Google hesabınız üzerinden yüklendiği için Google Hesap bilgilerinizi girmeniz gerekiyor. Google Hesap bilgilerinizi doğru olarak girdikten sonra, Google Play Store’dan istediğiniz uygulamaları indirebileceksiniz. Gspace arayüzü üzerinden indirdiğiniz YouTube, Google Keep gibi uygulamalar Gspace’te barındırılacak.

Uygulamaları indirmek için, istediğiniz uygulamanın simgesine tıklamanız yeterli. Gspace sizi otomatik olarak uygulamanın Google Play Store sayfasına yönlendiriyor ve buradan uygulamayı yükleyebiliyorsunuz.

Yüklenen uygulamaların tarayıcı sürümü olmadığını, herhangi bir Google Play Servisleri’ne sahip cihaza yüklenmiş gibi tam işlevselliğe sahip olduklarını hatırlatmakta fayda var. Yani bu uygulamalardan gelecek bildirimleriniz eksiksiz olarak size ulaşacak veya yalnızca uygulamada sunulan bazı özelliklerden faydalanabileceksiniz.

Gspace uygulaması, “spoofing” (başka bir cihazı taklit etme) adı verilen bir sistemi kullandığı için, Google hesabınıza “Huawei P30 Pro cihazınızda yeni oturum açma işlemi” benzeri bir ileti gelebilir. Bunun tamamen normal olduğunu belirtelim.

4. Adım: Uygulama Kısayolları

Eğer bir uygulamayı Gspace arayüzü yerine ana ekranınızda görmek istiyorsanız, uygulamanın üzerine uzun basılı tuttuktan sonra “Kısayol Oluştur” seçeneğine tıklamanız gerekiyor.

Başlangıç ekranına ekleme izni verdikten sonra, uygulamanızı kısayol şeklinde ana ekranınızda görebiliyorsunuz. Bu sayede YouTube, Gmail, Google Haritalar, Instagram gibi favori uygulamalarınıza tek tıkla erişebiliyorsunuz.

Gspace Neden “Spoofing” Kullanıyor?

Sizlere Gpsace’in “spoofing” tekniğini kullandığını ve bu nedenle Google hesabınıza “Huawei P30 Pro cihazınızda yeni oturum açma işlemi” benzeri bir ileti geldiğinde şaşırmamanız gerektiğini söylemiştik.

Peki Gspace uygulamasında neden “spoofing” kullanılması gerekiyor? Basitçe, Gspace uygulaması cihazınızı Google Play Servisleri yüklü olan bir Huawei cihazmış gibi (örneğin P30 Pro ya da P20) tanıtarak, Google Play Store’dan uygulama yüklemenize olanak sağlıyor.

Tamamen güvenli olan bu sistemi açık kaynak kodlu popüler uygulama mağazası Aurora Store’da da görmüştük.

Eğer “spoofing” kullanılmasaydı, Google Play Store uygulamasını kullanamaz ve uygulamaların tüm işlevselleğinden yararlanamazdık. Bu nedenle “spoofing” sisteminin oldukça basit ve güçlü bir çözüm olduğunu söylemekte fayda var.

Neden Gspace?

Kullanıcıların popüler uygulamalarına anında erişmesini sağlayan Gspace, birçok Huawei kullanıcısının favori uygulamalarından biri. Bu başarının tesadüf olmadığı söylenebilir. Zira Gspace, oldukça kolay bir kurulum aşamasına sahip olan güçlü bir araç.

Gspace sayesinde, sanki telefonunuzda Google servisleri yüklüymüş gibi istediğiniz uygulamaları eksiksiz olarak kullanabiliyorsunuz. Yani anlık bildirimleri alabiliyor ve yalnızca uygulamaya özel olan özelliklerden faydalanabiliyorsunuz.

Mesela, bir kullanıcı Instagram gönderinizi beğenirse, anlık olarak bu bildirimi alabileceksiniz. Eğer Microsoft Teams’i indirmişseniz ve planlanmış bir toplantınız varsa, toplantı hakkında bir hatırlatıcı alabilirsiniz.

Kısaca, Gspace üzerinden indirilen uygulamalar, bağlı oldukları ekosistemler ile tam uyumlu olarak çalışırlar ve işlevsellik konusunda asla geride kalmazsınız. Huawei cep telefonu kullanıcıları için, Google uygulamalarını Gspace kullanarak indirmenin, AppGallery’de sunulan binlerce uygulamaya ek bir avantaj sağladığını da söylemeliyiz.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Huawei cihazınızda Gspace uygulamasını kullanıyor musunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

İlginizi Çekebilir: KRAL GERİ DÖNDÜ! | Huawei Mate 50 Pro İncelemesi