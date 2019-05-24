Huawei ürünlerinde hafıza kartı kullanılamayacak!

Çinli teknoloji devi Huawei artık telefonlarında ve dizüstü bilgisayarlarında SD veya microSD kart desteği sunamayacak.

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Huawei hafıza kartlarını desteklemeyecek

Amerikan başkanı Donald Trump‘ın Çinli üreticilere karşı aldığı karar, en çok Huawei‘yi etkilemiş gibi görünüyor. Geçtiğimiz haftadan bu yana şirketin Google, Intel, ARM ve Qualcomm gibi iş ortaklarıyla yaptığı anlaşmalar tek taraflı olarak feshediliyor. Teknoloji devine bir darbe de SD Birliği’nden (SD ve microSD kartlar için standartlaştırılmış özellikleri belirleyen ticaret grubu) geldi.

9to5Google sitesinin haberine göre Huawei kuruluştan men edildi. Kuruluştan çıkarılan şirket artık telefonlarında ve dizüstü bilgisayarlarında SD veya microSD kart desteği sunamayacak. Hafıza kartları üreticinin mevcut ürünlerinde çalışacak fakat yeni ürünlerde bu bellek standartları kullanılamayacak.

Bu olayların yaşanabileceğini öngören Huawei, Mate 20 Pro, Mate 20 X, Mate 20, P30 ve P30 Pro gibi üst seviye akıllı telefonlarında kendi geliştirdiği NM (Nano Memory) standardını kullanmaya başlamıştı. İlerde üreticinin bu standardı yaygınlaştırması ve alt-orta seviye telefonlarında da kullanması beklenebilir.