Haber
Huawei’nin kurucusu ve CEO’su, ABD Başkanı Biden ile görüşmek istediğini söyledi
Huawei kurucusu ve hâlihazırda CEO’su Ren Zhengfei, ABD Başkanı ile görüşmek istediğini söyledi. Zhengfei, Amerika ile Çin menşeili teknoloji devleri arasındaki ilişkilerin gözden geçirilmesi gerektiğini kaydetti.
İlgili haber: Huawei, HarmonyOS tabanlı EMUI 11.1’i mart ayında yayınlayacak!
Bildiğiniz gibi Huawei şu anda ABD’li şirketlerle ticari açıdan hiçbir ortaklık yapamıyor. Zira Trump yönetimi, ulusal güvenlik endişelerini gerekçe göstererek Huawei’yi Ticaret Bakanlığı kararıyla Varlık Listesi’ne eklemişti. Şirket bu sebepten ötürü, 1 yıldan fazladır Google servislerini kullanamıyor; aynı zamanda ABD teknolojilerini kullanan işlemci üreticileriyle de işbirliği sağlayamıyor.
Huawei CEO’su Ren Zhengfei, Biden ile görüşmek istiyor
Bu konuyla âlâkalı olarak Huawei’nin kurucusu ve CEO’sundan uluslararası basına resmi bir açıklama geldi. ABD yasağının yürürlüğe girmesinden bu yana ilk defa konuyla ilgili medyaya konuşan Huawei CEO’su Ren Zhengfei, Başkan Joe Biden ile bizzat görüşmek istediğini dile getirdi.
Huawei CEO’su Ren Zhengfei, basına verdiği demeçte, Washington yönetiminin yaklaşık iki yıllık baskısının bitmesini ve bununla beraber Biden yönetiminden, telekomünikasyon devi Huawei’ye karşı daha yumuşak bir yaklaşım umduğunu söyledi. Gazetecilere verdiği demeçte hem ABD’nin hem de Çin’in ekonomik büyümeye sahip olmak istediklerini söyleyen Ren, şu ifadeleri kullandı:
“Telefon görüşmelerini memnuniyetle isterim. Benim vermek istediğim mesaj, iki ulus arasındaki ortak çalışma ve başarılarımızdır. ABD ekonomik büyümeye sahip olmak istiyor. Çin de ekonomik büyümeye sahip olmak istiyor.
Huawei’nin üretim kapasitesi genişletilebilirse, ABD’li şirketler de tedarik noktasında daha fazla fırsata sahip olacaktır. Bunun karşılıklı olarak yararlı olacağına inanıyorum. Yeni yönetimin, yeni politikalarına karar vermek üzereyken bu tür ticari çıkarları dikkate alacağına inanıyorum.”
“Akıllı telefon operasyonlarımızı ‘kesinlikle’ satmayacağız”
Hatırlayacak olursanız Huawei, baskılar nedeniyle alt markası Honor’u satmak zorunda kalmıştı. Bu bağlamda geçtiğimiz günlerde de şirketin kendi akıllı telefon operasyonlarını satacağı dillendiriliyordu. Fakat Huawei’nin CEO’su bu iddiaları sert bir dille yalanladı.
Huawei CEO’su Ren Zhengfei, açıklamasında, “Tüketicilere yönelik cihazlarımızı, akıllı telefon operasyonlarımızı kesinlikle satmamaya karar verdik.” ifadelerini kullandı.
Genel
GTA V 140 milyondan fazla kopya satmayı başardı!
GTA V adından söz ettirmeye devam ediyor. Neredeyse 10 yıl önce çıkan oyun toplam satış sayısında 140 milyonu geride bıraktı.
Göz atmak isteyebilirsiniz: Adidas, ULTRABOOST 21 ile koşu motivasyonunu ve spor yapma oranlarını araştırdı!
GTA V büyümeye devam ediyor!
Oyun dünyasının en önemli markalarından biri kuşkusuz GTA V. 2013 yılında çıkan ve popülaritesi artarak devam eden oyun, rekorları da alt üst etmeye devam ediyor. Çıkışının üzerinden 8 yıl geçen oyun, hala satın alınmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde konuyla alakalı bir rapor duyuran Take Two, oyunun 140 milyondan fazla kopya sattığını açıkladı. Böylelikle sevilen oyun bu alanda yeni rekorun da sahibi olmayı başardı.
Oyun dünyasından geri kalmanızı engelleyecek dizüstü bilgisayarlara, Hepsiburada ve Trendyol üzerinden ulaşabilirsiniz!
Çıkışının bu yana üçüncü kez nesil değiştirmeye hazırlanan oyun, çok oyunculu modda da tercih ediliyor. Oyun içi satın alımlarda %28‘lik bir artış yakalayan oyun, bir süre daha oyun dünyasının tepesinden inmeyecek gibi gözüküyor. Rockstar‘ın yapımcılığını yaptığı oyun, piyasada yeni bir akımı da beraberinde getirmişti. Çoğu firmanın denediği “GTA modeli” bu kadar başarılı olamamıştı. Ayrıca oyunun bu başarısı GTA VI‘nın da çıkışını etkiledi. Normal şartlarda çıkış yapması beklenen oyun ile alakalı resmi bir detay hala ortaya çıkmadı. Tüm bunlarla birlikte Rockstar‘ın bir diğer önemli markası Red Dead Redemption 2. Sevilen oyun 36 milyon kopya satmayı başardı. Bakalım Rockstar önümüzdeki yıllarda başarısını katlayarak sürdürebilecek mi bekleyip göreceğiz.
Güncelleme
Samsung Galaxy M31s için Android 11 güncellemesi yayınlandı!
Türkiye’de 3,149 TL’ye satılan Samsung Galaxy M31s bugün itibarıyla Android 11 tabanlı One UI 3.0 güncellemesine kavuştu. Elbette ki tüm güncellemelerde olduğu gibi, bu sefer de OTA kanalı üzerinden dağıtılan güncelleme, kademeli olarak sunuluyor.
İlgili haber: Samsung One UI 3.0: Çıkış tarihi, özellikler ve daha fazlası!
Geçtiğimiz haftalarda Samsung; Galaxy M21, Galaxy M30s, Galaxy M31 ve Galaxy A51 gibi orta sınıf akıllı telefonları için Android 11 güncellemesini yayınlamıştı. Güney Kore merkezli teknoloji üreticisi, benzer bir kararı Galaxy M31s için de aldı. Bugünden itibaren Samsung Galaxy M31s’e de Android 11 tabanlı One UI 3.0 güncellemesi yüklenebiliyor. Galaxy M31s, kutusundan normalde Android 10 tabanlı One UI 2.5 ile piyasaya çıkmıştı.
M317FXXU2CUB1 yazılım sürümüne sahip yeni yazılım güncellemesi, Galaxy M31s’i Android 11 tabanlı One UI 3.0’ın yenilikleriyle donatıyor. Aynı zamanda Şubat 2021 güvenlik yamalarını da bünyesinde bulunduran güncellemenin paket boyutu 1 GB’dan fazla. Bu sebeple güncellemeyi Wi-Fi kullanarak indirmenizde fayda var.
Peki Android 11 tabanlı One UI 3.0 güncellemesiyle birlikte Samsung Galaxy M31s ne tür yeniliklere sahip olacak? SamMobile’ın paylaştığı bilgilere göre, Galaxy M31s’in kullanıcıları; uygulamalara tek seferlik izin verme, mesajlaşma uygulamalarında sohbet balonları, sohbetleri gruplandırma gibi yeniliklere sahip olacaklar. Bunların yanında da, güncelleme ne nihayetinde Android 11 tabanlı olduğu için, kullanıcılar Android 11’in diğer tüm özelliklerinden de faydalanabilecekler.
One UI 3.0, Samsung Galaxy M31s kullanıcılarına ne yenilikler getirecek?
Ana ekran
- İlişkili bir widget eklemek için bir uygulamaya dokunun ve basılı tutun.
- Ana ekranın boş bir alanına çift dokunarak ekranı kapatın. Bu arada bunu Ayarlar > Gelişmiş özellikler > Hareketler ve İşaretler bölümünden açabilirsiniz.
Galaxy M31s kilit ekranı
- Dinamik Kilit ekranında artık daha fazla kategori var ve birden fazla seçim yapabilirsiniz.
- Kilit ekranı widget’ları geliştirilmiştir.
Hızlı panel
- Ekranın üstünden aşağı kaydırdığınızda konuşmalarınızı ve medya kontrollerinizi daha düzenli bir biçimde görebilirsiniz.
AOD
- Always on Display için sunulan widgetlar geliştirilmiştir.
Galaxy M31s erişilebilirlik özellikleri
- Cihaz kurulumu sırasında en önemli erişilebilirlik ayarlarına hızlı erişim sağlayabilirsiniz. Ayrıca kullandıklarınıza göre önerilen erişilebilirlik özelliklerini edinebilirsiniz.
- Erişilebilirlik kısayollarını daha kolay ayarlayabilirsiniz.
- Bundan böyle ses dedektörleri artık size daha fazla görünürlük sağlamak için TV’ler ve ışıklar gibi SmartThings cihazlarınızla birlikte çalışıyor.
Samsung Klavye
- Klavye ayarlarını Ayarlar > Genel yönetim altında daha kolay bulabilirsiniz. Ayarlar ayrıca en önemlilerini ilk sıraya koymak için yeniden düzenlenmiştir.
Samsung DeX
- Bundan böyle desteklenen TV’lere kablosuz olarak bağlanabilirsiniz.
- Yeni dokunmatik yüzey çoklu hareket desteği sayesinde bağlandığınız ekranı yakınlaştırabilir ve yazı tipi boyutunu daha kolay değiştirebilirsiniz.
Galaxy M31s İnternet uygulaması
- Geri düğmesine dokunduğunuzda web sitelerinin sizi yeniden yönlendirmesini engelleme özelliği eklenmiştir. Çok fazla açılır pencere veya bildirim gösteren web siteleri için uyarılar ve engelleme seçenekleri eklenmiştir.
- Ayarların bulunmasını kolaylaştırmak için menüler yeniden düzenlenmiştir. Ek olarak web siteleri için çevirici de dahil olmak üzere birkaç yeni eklenti eklenmiştir.
- Daha sürükleyici bir göz atma deneyimi için durum çubuğunu gizleme seçeneği eklenmiştir.
- Maksimum açık sekme sayısı 99’a çıkarılmıştır. Aynı zamanda da, sekmeleri kilitleme ve yeniden sıralama özelliği eklenmiştir.
- Tüm cihazlarda desteklenen sekme çubuğunun tasarımı geliştirilmiştir.
- Samsung İnternet kenar paneli desteği sona erdi.
Kişiler ve Telefon
- Yinelenen kişileri hızla silmenize yardımcı olacak bir seçenek eklenmiştir.
- Arama deneyimi geliştirilmiştir.
Telefon / Çağrı geçmişi
- Çağrı ekranını kendi resimleriniz ve videolarınızla özelleştirme özelliği eklenmiştir.
Mesajlar
- Yakın zamanda silinen mesajları içerecek bir çöp kutusu eklenmiştir.
Takvim
- Aynı başlangıç saatine sahip etkinlikler artık ay ve ajanda görünümünde birlikte gösteriliyor.
- Etkinlik ekleme ve düzenleme seçeneklerinin genel düzeni yeniden yapılandırılmıştır.
- Tam ekranda gösterilen uyarıların düzeni iyileştirilmiştir.
Galaxy M31s – Dijital sağlık ve Ebeveyn kontrolleri
- Haftalık raporunuza trendler eklenmiştir. Bu sayede, kullanımınızın önceki haftadan bu yana nasıl değiştiğini görebilir ve her özellik için kullanım sürenizi kontrol edebilirsiniz.
- Haftalık rapora sürüş sırasında telefon kullanım süresi eklendi.
- Telefonunuzun kilidini açmadan ekran sürenizi kontrol edebilmeniz için bir kilit ekranı widgetı eklenmiştir.
- Ekran sürenizi ayrı ayrı izleyebilmenizi sağlayacak kişisel ve çalışma modları için ayrı profiller eklenmiştir.
Kamera
- Otomatik odaklama ve otomatik pozlama işlevi ve kullanılabilirliği geliştirilmiştir.
Fotoğraf Editörü
- Düzenlenen resimleri orijinal sürümlerine geri döndürme özelliği eklenmiştir.
Ekran Kartı
Nvidia RTX 3080 stok sorunu kötüye gidiyor, fiyatları artabilir
Avrupalı bir satış platformuna göre Nvidia RTX 3000 serisi stok azlığının daha da kötüleşmesi mümkün. Bu kartların başında ise RTX 3080 geliyor.
Bu arada bilgisayar almayı düşünüyorsanız; 807-3.999TL arası her kullanıma uygun sağlam bilgisayarlar için bu listeye bir göz atmak isteyebilirsiniz.
Nvidia firmasının son nesil ekran kartlarındaki stok azlığı devamlı bir durum haline geldi. Buna neden olarak ise GDDR6 hafızaların dünya üzerinde az bulunması gösteriliyor. Aynı zamanda COVID-19 aşısı dağıtımının da bunda etkisi var.
Dolayısıyla bu durum yakın zamanda değişecek gibi de gözükmüyor. Ayrıca Almanya, Hollanda ve Belçika satış platformu Alternate’e üreticilerden ve Nvidia’dan gelen bilgilere göre ise; Nvidia RTX 3000 serisi kartlarının ulaşılabilirliği ilk çeyrekte daha da kötüye gidecek. Hammadde ve Nvidia çiplerinin azlığının yanı sıra; Çin Yeni Yılı dolayısıyla birçok yerin kapalı olması bu durumda başrol oynuyor.
Alternate aynı zamanda RTX 3080 ve 3060 Ti kartlarının en zor ulaşılan kartlar olacağını da söylüyor. Bu da kartları ön sipariş edenlerin bile aylarca bekleyebilecekleri anlamına geliyor. Üstelik ön sipariş verenler için fiyatlar aynı kalacak olsa da RTX 3000 serisi kartları yeni sipariş edecekler için fiyatların artma ihtimalinin yüksek olduğunun da iletildiğini hatırlatmakta fayda var.
RTX 3070 ve 3090 ekran kartlarında ise durumun biraz daha hafif olması muhtemel. Çünkü satış platformu bu kartlardan da az miktar üretim beklese de; bu seriler diğer kartlar kadar popüler olmamalarından dolayı daha kısa bekleme listelerine sahipler.
AMD firmasını da etkileyen stok sorunlarının ne zaman çözüleceğini bekleyip görmek gerekecek. Ancak yakın zamanda bu durum pek mümkün gözükmüyor. En yakın tarih Nisan olarak gösteriliyor olsa bile tedarik zincirinin ivme yakalaması için birkaç ay daha gerekebilir.
Forumdan Son Mesajlar
-
Yazan: levent_orgun, 2 saat önce
-
Yazan: levent_orgun, 4 saat önce
-
Yazan: mehmett, 17 saat önce
-
Galaxy M51, POCO X3 NFC ve realme 7 Pro Pil Karşılaştırması
Yazan: Ju1iet, 1 gün önce
-
Pi Network mobil uygulaması nedir ve nasıl kripto para kazanılır?
Yazan: singleman75, 1 gün önce
GTA V 140 milyondan fazla kopya satmayı başardı!
Samsung Galaxy M31s için Android 11 güncellemesi yayınlandı!
Nvidia RTX 3080 stok sorunu kötüye gidiyor, fiyatları artabilir
Forza Horizon 4 Steam platformuna geliyor, tarih belli oldu
WhatsApp’ın beta sürümüne, videoyu göndermeden önce sessizleştirme özelliği geldi
PancakeSwap’a 10 Bin TL Yatırdık
Samsung Galaxy S21 Ultra Kullanıcı Deneyimi (Samet Kuzucuoğlu)
Dilşah’a hesap sordum! | Poco X3 NFC alınır mı?
Xiaomi Mi 11 kaç dakikada şarj oluyor? | 55W GaN şarj testi
Hwp Ekibi Aşı olacak mı?| Sorun Söyleyelim #10
PancakeSwap’a 10 Bin TL Yatırdık
Samsung Galaxy S21 Ultra Kullanıcı Deneyimi (Samet Kuzucuoğlu)
Dilşah’a hesap sordum! | Poco X3 NFC alınır mı?
Xiaomi Mi 11 kaç dakikada şarj oluyor? | 55W GaN şarj testi
Hwp Ekibi Aşı olacak mı?| Sorun Söyleyelim #10
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.