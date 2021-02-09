Huawei kurucusu ve hâlihazırda CEO’su Ren Zhengfei, ABD Başkanı ile görüşmek istediğini söyledi. Zhengfei, Amerika ile Çin menşeili teknoloji devleri arasındaki ilişkilerin gözden geçirilmesi gerektiğini kaydetti.

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Bildiğiniz gibi Huawei şu anda ABD’li şirketlerle ticari açıdan hiçbir ortaklık yapamıyor. Zira Trump yönetimi, ulusal güvenlik endişelerini gerekçe göstererek Huawei’yi Ticaret Bakanlığı kararıyla Varlık Listesi’ne eklemişti. Şirket bu sebepten ötürü, 1 yıldan fazladır Google servislerini kullanamıyor; aynı zamanda ABD teknolojilerini kullanan işlemci üreticileriyle de işbirliği sağlayamıyor.

Huawei CEO’su Ren Zhengfei, Biden ile görüşmek istiyor

Bu konuyla âlâkalı olarak Huawei’nin kurucusu ve CEO’sundan uluslararası basına resmi bir açıklama geldi. ABD yasağının yürürlüğe girmesinden bu yana ilk defa konuyla ilgili medyaya konuşan Huawei CEO’su Ren Zhengfei, Başkan Joe Biden ile bizzat görüşmek istediğini dile getirdi.

Huawei CEO’su Ren Zhengfei, basına verdiği demeçte, Washington yönetiminin yaklaşık iki yıllık baskısının bitmesini ve bununla beraber Biden yönetiminden, telekomünikasyon devi Huawei’ye karşı daha yumuşak bir yaklaşım umduğunu söyledi. Gazetecilere verdiği demeçte hem ABD’nin hem de Çin’in ekonomik büyümeye sahip olmak istediklerini söyleyen Ren, şu ifadeleri kullandı:

“Telefon görüşmelerini memnuniyetle isterim. Benim vermek istediğim mesaj, iki ulus arasındaki ortak çalışma ve başarılarımızdır. ABD ekonomik büyümeye sahip olmak istiyor. Çin de ekonomik büyümeye sahip olmak istiyor.

Huawei’nin üretim kapasitesi genişletilebilirse, ABD’li şirketler de tedarik noktasında daha fazla fırsata sahip olacaktır. Bunun karşılıklı olarak yararlı olacağına inanıyorum. Yeni yönetimin, yeni politikalarına karar vermek üzereyken bu tür ticari çıkarları dikkate alacağına inanıyorum.”

“Akıllı telefon operasyonlarımızı ‘kesinlikle’ satmayacağız”

Hatırlayacak olursanız Huawei, baskılar nedeniyle alt markası Honor’u satmak zorunda kalmıştı. Bu bağlamda geçtiğimiz günlerde de şirketin kendi akıllı telefon operasyonlarını satacağı dillendiriliyordu. Fakat Huawei’nin CEO’su bu iddiaları sert bir dille yalanladı.

Huawei CEO’su Ren Zhengfei, açıklamasında, “Tüketicilere yönelik cihazlarımızı, akıllı telefon operasyonlarımızı kesinlikle satmamaya karar verdik.” ifadelerini kullandı.