Huawei MediaPad T3 10 kutu açılışı videomuzda, şirketin yeni tablet modeline yakından bakıyoruz.

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Huawei MediaPad T3 10 özellikleri

Yekpare metal kasasıyla şık bir görünüme sahip tablet, 9.6 inç boyutu ekranda HD çözünürlük sunuyor ve IPS LCD panel ile geliyor. Gücünü Snapdragon 425 işlemcisinden alan tablette 16 GB depolama ve 2 GB RAM bulunuyor. Ana kamerası 5 MP olan tablette 2 MP‘lik ikinci bir kamera daha bulunuyor.

Android 7.0 Nougat işletim sistemiyle kutudan çıkan MediaPad T3 10 modelinde 4800 mAh batarya kapasiyesi bulunuyor.

Huawei MediaPad T3 10 kutu açılışı

Cihazın kutu içeriğinden bir adet microUSB kablo ile birlikte şarj adaptörü çıkıyor. Herhangi bir kılıf veya ekstra aksesuar bulunmuyor.