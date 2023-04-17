Huawei, Huawei Band 8 adlı akıllı bilekliğini duyurdu. Ürün, Nova 11 serisi akıllı telefonlar, Huawei Enjoy X orta sınıf telefon ve 2023 Huawei Matebook D 14 ve MateBook D 16 dizüstü bilgisayarlarla birlikte duyuruldu. İşte Band 8’in tüm özellikleri.

Huawei Band 8 teknik özellikleri

Huawei Band 8, şirketin en hafif ve en ince büyük ekranlı fitness takip cihazı. Cihaz, önceki nesilden biraz daha hafif olan sadece 14 gram ağırlığında ve 8,99 mm kalınlığa sahip. Dar çerçeveler sayesinde 368 x 194 piksel çözünürlük ve yüzde 65 ekran-gövde oranı sunan 1,47 inç AMOLED ekran ve zarif bir görünüm sağlayan 2,5D yüksek kaliteli kavisli cam ekran ile donatılmıştır. Band 8 fitness takip cihazı, aralarından seçim yapabileceğiniz 10.000’den fazla saat yüzü stiline sahip.

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Huawei Band 8, 5 dakikalık şarjın 2 günlük kullanım ve tam şarj için 45 dakika sağladığı hızlı şarjı destekler. Band 8’in tam şarjlı pili 14 güne kadar dayanabiliyor ve pil ömrüyle ilgili endişeleri ortadan kaldırıyor. HarmonyOS 3.1 ile donatılmış.

Band 8, önceki nesillere göre doğruluğu yüzde 10 artıran Huawei’nin TruSleep 3.0 uyku izleme teknolojisi ile donatılırken, geliştirilmiş algoritma, kullanıcılar için profesyonel ve bilimsel uyku tavsiyeleri sağlıyor. Şirket ayrıca, uyku sorunları yaşayan kullanıcılara sistematik ve kişiselleştirilmiş uyku yorumlama ve iyileştirme planları sunmak için Çin Uyku Araştırmaları Derneği ile işbirliği içinde “Akıllı Uyku İyileştirme Planı “nı başlattı.

Band 8 ayrıca, doğruluğu yüzde 10 artıran HUAWEI TruSeen 5.0 kalp atış hızı izleme teknolojisi ile kalp atış hızı algoritmasında bir yükseltme aldı. Kullanıcının son 7 gündeki dinlenme kalp atış hızının bir eğrisini sağlayan 7 günlük dinlenme kalp atış hızı özelliği sunuyor. Profesyonel sağlık yönetimi özelliklerine sahip Band 8, otomatik kan oksijen tespiti, kalp sağlığı araştırması, kadın sağlığı yönetimi ve tüm gün stres izlemeyi de destekliyor.

Ayrıca Huawei’nin akıllı negatif ekrana sahip ilk fitness takip cihazıdır. Ekranı sağa doğru kaydırdığınızda, kullanıcıların program, otel, uçuş ve tren gibi akıllı sahne bilgilerine erişebilecekleri negatif ekran ortaya çıkıyor. Cihaz ayrıca bir erişim kontrol kartı, trafik kartı ve akıllı flaş karta dönüşerek saniyeler içinde bir “akıllı seyahat sekreteri” haline gelebiliyor.

Huawei Band 8 fiyatı

Huawei Band 8’in standart versiyon 269 Yuan (39 dolar ), NFC versiyonunun fiyatı ise 309 Yuan (45 dolar) olarak açıklandı.