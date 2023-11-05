Çin akıllı telefon pazarındaki son gelişmelere göre, Apple zorluklarla karşı karşıya. TF Securities’den analist Ming-Chi Kuo, özellikle iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max modelleri için iPhone sevkiyatlarında yaşanan önemli bir düşüşe dikkat çekiyor. Kasım 2022’de gerçekleşen bu düşüş, toplamda 12 milyon adetlik bir azalmayla sonuçlandı. Huawei ise Apple’ın bu tökezlemesini çok iyi değerlendirerek 2023’ün aynı döneminde damga vurdu.

Huawei Yükselirken Apple Düşüyor, Çin Pazarında İlginç Günler Yaşanıyor

Apple’ın bu zorlu dönemdeki performansındaki gerileme, Huawei’nin Çin pazarında yeniden güçlenmesiyle ilişkilendirilebilir. Huawei, Çin pazarındaki yapısal değişikliklere öncülük ediyor gibi görünüyor ve Apple, bu trendin 2024 yılına kadar devam etmesini ve sevkiyatların daha da azalmasını bekliyor.

2023’ün dördüncü çeyreğinde, Apple, hisse fiyatlarında %3’lük bir düşüş yaşasa da, beklenenden düşük performansa rağmen 89,50 milyar dolar gelir elde ederek gelir tahminlerini hafifçe aşmayı başardı. Bu düşük performansın nedeni, iPad ve giyilebilir cihazlara yönelik talepteki durgunluk ile Çin’deki gelirdeki hafif düşüştü.

Ancak Apple CEO’su Tim Cook, iyimser bir tavır sergileyerek Eylül ayında rekor kıran bir satış çeyreğine atıfta bulunarak Apple’ın Çin pazarındaki bağlılığını vurguluyor.

Bu iyimserlik, Apple’ın iPhone 15 serisi için e-ticaret platformlarında sunulan fiyat indirimleri ve devam eden inovasyon çabalarıyla destekleniyor. Apple, Huawei Mate 60 Pro ile rekabet ve yasal zorluklara rağmen hizmet gelirlerinde artış elde etti ve şirketin stratejisinin dirençli olduğunu gösterdi.

Dünya genelinde, Apple gelirlerde Samsung’un önünde lider konumunu sürdürüyor ve dünyanın en büyük pazarı kabul edilen Hindistan’da güçlü bir pazar payına sahip. Apple, Hindistan’da finansman seçenekleri ve cazip teklifler sayesinde premium akıllı telefonlara olan ilgiyi artırdı. Apple’ın pazara odaklanması ve yerel üretim girişimleri, Hindistan’daki pazar payının %4,5’ten %6’ya çıkmasını bekliyor.

Ancak özellikle iPhone 15 serisinin sorunları ve Android cephesinin her konuda Apple’a yetişmesi ve hatta geçmesi, Apple’ı zorlayacak gibi görünüyor. Çin pazarının en büyüklerinden olan Huawei de özellikle üst segmentte Apple’ın yerini doldurmaya aday gibi görünüyor.

Huawei’nin önümüzdeki çeyreklerde performansını daha da artırarak eski görkemli günlerine geri dönmesini bekliyoruz. Apple ise iPhone 16 serisiyle pazarda yeniden hakimiyet kurabilmek için çabalayacaktır.

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