Huawei, merakla beklenen yeni akıllı telefonu Huawei Nova 11 SE modelini sonunda resmi olarak piyasaya sürdü. Bu cihaz, yüksek çözünürlüklü kamerası ve ince tasarımı ile dikkat çekiyor. İşte Huawei nova 11 SE’nin öne çıkan özellikleri ve fiyatı.

Huawei Nova 11 SE Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı

Huawei nova 11 SE, 108 MP ana kamerası ile geliyor. Bu, kullanıcılara keskin ve ayrıntılı fotoğraflar çekme fırsatı sunuyor. Özellikle fotoğraf çekmeyi sevenler için büyük bir avantaj.

Cihazın teknik özellikler sayfası, 5G bağlantısı olmadığını gösteriyor. Ayrıca, Huawei, yonga seti ayrıntılarını bu aşamada paylaşmamış gibi görünüyor.

Huawei nova 11 SE, 6.67 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüklü bir OLED ekrana sahip. Bu ekran, 90 Hz yenileme hızı ve %100 DCI-P3 renk gamı kapsamı sunarak kullanıcılara görsel bir şölen sunuyor.

Şimdiye kadar bildiklerimize dayanarak, cihazın işlemcisi 2.4 GHz hızında çalışan Snapdragon 680 yonga seti tarafından destekleniyor. 6 nm süreci üzerine inşa edilen bu işlemci, hızlı ve verimli bir performans sunuyor.

Ön kamera ise 32 MP çözünürlüğünde ve merkezde tek bir delikle ekranın üst kısmında yer alıyor. Bu kamera, yüksek kaliteli selfie’ler çekmek isteyenler için ideal.

Huawei nova 11 SE, sadece 7.39 mm inceliği ve 186 gram ağırlığıyla ince ve hafif bir tasarıma sahip. Ayrıca, 4,500 mAh batarya kapasitesi taşıyor ve hızlı şarjı destekliyor. Huawei, cihazın sadece 32 dakikada tamamen şarj olabileceğini iddia ediyor.

Cihaz, Huawei’nin yeni işletim sistemi HarmonyOS 4’ü önyüklüyor. Bu, kullanıcılara gelişmiş bildirim yönetimi, izin yönetimi ve daha fazlasını sunan yeni özellikler sunuyor.

Huawei nova 11 SE’nin diğer özellikleri arasında NFC ile çevrimdışı ödemeler, çift nano SIM yuvası ve ekran altı parmak izi tarayıcısı bulunuyor.

Cihaz, Yeşil, Beyaz ve Siyah renk seçenekleriyle geliyor. 256 GB depolama seçeneği için 273 dolar ve 512 GB depolama seçeneği için 300 dolar fiyat etiketleriyle satışa sunulacak. Çin’de ön siparişler başladı ve ilk satışlar 3 Kasım’da gerçekleştirilecek.

Huawei nova 11 SE, yüksek kaliteli fotoğrafçılık deneyimi ve şık tasarımı ile dikkat çekiyor. Ayrıca, güçlü donanımı sayesinde kullanıcılara hızlı ve sorunsuz bir işlem deneyimi sunmayı amaçlıyor.

Cihazın fiyatı da rekabetçi olduğu için, birçok kullanıcının ilgisini çekeceği tahmin ediliyor. Huawei nova 11 SE, teknoloji tutkunları için kesinlikle göz önünde bulundurulması gereken bir seçenek olabilir.

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