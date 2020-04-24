Apple, 2021’in ilk çeyreğinde yeni AirPods’ları piyasaya sürecek!

Apple, 2020’nin sonunda yeni AirPods’ların seri üretimine başlamış olmayı planlıyor. Yeni nesil AirPods‘lar 2021 ilk çeyreğinde ise piyasaya çıkacak. AirPods‘ların çıkış tarihi hakkındaki bu bilgiyi bir analist olan Ming-Chi Kuo açıkladı.

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Yeni nesil Apple AirPods’larla ilgili neler biliyoruz?

Apple Insider tarafından yatırımcılara aktarılan notlara göre ikinci nesil AirPods Pro‘ların yakın zamanda gelmeyeceğini biliyoruz. Yeni nesil AirPods Pro‘ların 2021’in sonunda seri üretime geçeceğini bildiğimiz için en erken 2022 yılının ilk çeyreğinde gelmesini bekliyoruz. Bunlar haricinde taban AirPods modeli hakkında bildiğimiz şeyler henüz sınırlı. Kuo‘ya göre pazar yeni AirPods‘ları bekliyor. Fakat bu model piyasaya oldukça dikkat çekici bir şekilde gelecek ve en erken 2021’in ilk çeyreğinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Ming-Chi Kuo, ikinci nesil Apple AirPods‘lardan yüksek fiyatına rağmen AirPods Pro‘ya geçişler olduğunu belirtti. Bu da aslında Pro modelinin daha çok sevildiğini ve beklendiğini gösteriyor. Pro olmayan modelin satışlarının çeyrek bazında %40 düşüş göstermesi de bunun en önemli göstergelerinden biri. 2020’nin ikinci yarısında tahmini ikinci nesil AirPods satışları 11-13 milyon olması bekleniyor.

Analistin hesaplamalarına göre, Apple’ın 2020’de satılmasını beklediği 90 milyon AirPods‘un 50-55 milyonunu ikinci nesil AirPods oluşturacak. Geri kalan 35-40 milyon tanesi ise AirPods Pro‘dan oluşacak. En kısa sürede yeni nesil AirPods‘lar hakkında daha fazla şey duymayı bekliyoruz.