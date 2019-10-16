Huawei, Amerikan ambargosuna rağmen üçüncü çeyrekte büyüdü!

Huawei için bu yıl çok zor geçti. Çin-Amerika arasındaki ticaret savaşları tırmanırken Huawei için uzun süredir kararlaştırılması beklenen yaptırımlar sürekli ertelenmeye devam etmişti.

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Her türlü zorluğa rağmen, Huawei bu yılı da büyüme trendini yakalayarak kapatacak gibi gözüküyor. Yılın birinci çeyreğiyle üçüncü çeyreği arasında toplamda 86 milyar hasılat rakamına ulaşan firma bu istatistikle geçen yıla oranla %24.4 büyümüş oldu.

Akıllı telefon satışlarının yükseliş gösterdiği firma özellikle bu istatistikleri Çin içerisindeki yerli piyasadan yakaladı. Ticari yasaklamaların şirketin önünü kesemeyeceğini ispatlayan firma için daha parlak bir gelecek yaratabildiğini şimdiden ispatlamış oldu.

Üçüncü çeyrek rakamları sadece akıllı telefon satışlarından gelen verileri içermediği tahmin ediliyor. Ancak tahminler, bu periyottaki adetlerin 67 milyon birime ulaşması gerektiğini gösteriyor.

Yılın ikinci dönemine oranla şirketin satışlarının %13.5 yükseliş trendinde olduğunu gösteriyor. Firma bahsettiğimiz dönem içerisinde, 59 milyon ünite toplamda akıllı cihaz satışında bulunmuştu.

Demek oluyor ki, Huawei Amerika’nın ambargo listesine girse dahi, gücünden hiçbir şey kaybetmemiş. Ve daha da güçlenmeye devam etmiş. Geçtiğimiz günlerde Çinli Devin, Android lisansını geri almak adına birtakım çalışmalar başlattığını yazmıştık.

Rapor’da ayrıca, Huawei’nin dünya çapında telekomünikasyon sağlayacılarıyla yaptıkları 60 ticari antlaşmayla birlikte 5G ağlarını genişlettiklerine yer verildi.

Ek olarak 500 şirket ve 700’den fazla şehirde de Huawei Horizon Digital platformundaki antlaşmaları doğrultusunda çalışmaya başladıkları belirtiliyor.