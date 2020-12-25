Akıllı Ev
Huawei akıllı yastık Çin’de tanıtıldı!
Gün geçmiyor ki akıllı cihazlar olarak adlandırdığımız kategoriye yeni çeşitler eklenmesin. En son Xiaomi’den gelen bir akıllı tuvaletle hayatlarımız yeni bir boyut kazanırken bu sefer bir başka Çinli akıllı telefon üreticisi akıllı bir yastık tanıttı. Yastık, Huawei tarafından ana vatanında tanıtıldı. “Smart Choice MOK PLANET” adıyla ön satışa sunulan akıllı lateks yastık adından da anlaşılacağı üzere birçok akıllı özelliğe sahip.
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Huawei akıllı yastık gelişmiş özellikleriyle dikkat çekiyor!
Akıllı yastığın özelliklerinden bahsedecek olursak yastık çift katmanlı bir tasarıma sahip. Bunlardan dokuz santimetrelik lateks katman yastığın temelini oluşturuyor. İki santimetrelik çıkarılabilir katman ise kullanıcıların farklı uyuma alışkanlıklarına karşılık yastığın yüksekliğini ayarlama imkanı sunuyor. Üzerine yatıldığı zaman kalp atış ve nefes hızı ölçümleri de yapabilen “Smart Choice MOK Planet” güncel kurla yaklaşık 68 dolarlık bir fiyata sahip.
Yastığın teknik özelliklerine detaylıca baktığımızda doğal Tayland lateks kolajeninden yapıldığını görüyoruz. %93 oranında bu lateksten içeren yastık bu sayede boynun doğal kıvrımını destekleyerek omuzlardaki ve boyundaki baskıyı azaltıyor. Yastık, yapısında bulundurduğu binlerce petek şeklindeki havalandırma delikleri sayesinde sürekli yumuşak ve rahatlatıcı halde kalabiliyor. Sağlık açısından yapılan testlerde ise birinci sınıf anti-mantar standardını yakalayan Huawei akıllı yastık, akarlardan %99 kaçınma oranına ve sıfır formaldehit içeriğine de sahip.
Yastık, akıllı ölçümler tarafında ise ultra ince görüntüleme sensörlerine sahip. Bu sensörler sayesinde kalp hızı, nefes alma verme hızı, uyku döngüsü, kullanıcının uyku sırasında kaç defa döndüğü ve kaç defa yastıktan ayrıldığı gibi ölçümleri yapabiliyor. Huawei Smart Life uygulamasına bağlanan yastık verileri buraya gönderiyor. Yastık bu sayede günlük, haftalık ve aylık raporlar da hazırlayabiliyor. Yastığın global pazara ne zaman açılacağı ile ilgili elimizde henüz bir bilgi yok.
Akıllı Ev
Smartmi Grafen Isıtıcı su sıçralamaları için IPX4 sertifikasına sahip!
Smartmi Grafen Isıtıcı çarpıcı bir özellikle geçtiğimiz günlerde piyasaya sürüldü. Isıtıcı, IPX4 su sıçrama sertifikasına sahip.IPX4 sertifikası yön ne olursa olsun su sıçramasına karşı cihazın korunmasını sağlıyor.
Kışa yaklaşıyoruz ve tüm kış boyunca bizi sıcak tutmaya yardımcı olacak alışverişi yapmak için ideal zaman. Ayrıca üreticiler yeni ürünlerini kış öncesinde tanıtmaya başladı. Bu üreticilerden birisi de Türkiye’de akıllı telefonları ile tanıdığımız Xiaomi‘nin alt markası olan Smartmi. Xiaomi‘nin ekolojik zinciri koruyan ürünler üreten şirketi Smartmi Technology, en son GR-H isimli yeni grafen ısıtıcısını piyasaya sürdü. Ürün 20 Ekim’de 799 yuan (~ 119 $) fiyatla satışa sunuldu.
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Smartmi Grafen Isıtıcısının özellikleri nasıl?
Smartmi’nin yeni grafen ısıtıcısı, ısıtma sırasında enerji kaybını azaltan % 99 elektrik ısısı dönüştürme oranına sahip yeni bir malzeme olan grafen kullanıyor. Isıtma elemanı yapısı açısından, grafen ısıtıcı, 7116 cm²’lik ısı yayma alanına sahip yenilikçi bir GFM yapısı kullanıyor ve bu, önceki modelden % 48 daha büyük. Ayrıca, ısıtıcının genel ısı yayma verimini etkili bir şekilde artıran ısıtma elemanının yüzeyinde 3322cm² grafen far-infrared ısıtma elemanı kaplaması ile kaplanmıştır ve ısıtma oranı diğer elektrikli ısıtıcılardan % 60 daha yüksektir.
Isıtma yönteminde, termal konveksiyon ve termal radyasyon(ısıl ışınım) kombinasyonu hızlı ve dengeli ısıtma sağlayabilir. Bu, eşit olmayan ısıtma ve ısıtıcıların yavaş ısıtma hızı sorunlarını tek bir ısıtma yöntemiyle etkili bir şekilde çözer. Smartmi Grafen Isıtıcı, IPX4 su geçirmezlik derecesine sahip ve yatak odası ve oturma odasının yanı sıra banyoda bile kullanılabiliceği iddia ediliyor.Bu iddianın dayanağı ise ısıtıcının dahili tamamen kapalı devre tasarımı vesu geçirmez bir koruyucu kabuk ile donatılması. Örneğin, duş suyu ısıtıcıya sıçrasa bile normal ve güvenli bir şekilde kullanılabildiği söyleniyor.
Cihaz, 900W, 1300W ve 2200W olmak üzere üç güç seçeneğine sahiptir. Ayrıca istenen sıcaklığı ayarlamak için kullanılabilecek bir sıcaklık kontrol düğmesi de vardır. Ayarlanan sıcaklığa kadar ısıtıldıktan sonra, otomatik olarak ısıtmayı durdurur ve ısı koruma durumuna girer.Ayrıca ısıtıcı, çocukların dokunamayacağı bir yükseklikte asılabilen dikey ve duvara monte olmak üzere iki yerleştirme yöntemini desteklemek üzere tasarlanmıştır. Ek olarak, aşırı ısınma veya yüksek sıcaklık durumunda ısıtıcının otomatik olarak kapanması gibi üçlü güç kapatma koruması da bulunuyor. Bakalım ürün Xiaomi Türkiye ile beraber Türkiye’de satışa sunulacak mı? Hep beraber bu ürünü takip ediyor olacağız.
Akıllı Ev
HomePod Mini akıllı hoparlörü tanıtıldı!
HomePod Mini akıllı hoparlörü, Apple ‘ın düzenlediği “Hi, Speed” etkinliğinde tanıtıldı. Salı günü iPhone 12 serisiyle beraber tanıtılan bu akıllı hoparlör, 99 dolar fiyatıyla alıcısını bekliyor.
Ek olarak, normal HomePod 299 dolara satılıyordu, benzer özelliklere sahip HomePod Mini 99 dolara satılacak ve bütçe dostu olduğu için daha çok insanın evinde göreceğiz gibi görünüyor.
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HomePod Mini akıllı hoparlörünün özellikleri neler?
HomePod Mini, standart HomePod’a benzer bir tasarımı paylaşıyor, ancak Homepod gibi silindirik değil küresel bir tasarımla karşımıza çıkıyor. Ayrıca cihazımızın üstünde, ses seçeneklerini ve oynatma listesini kontrol edebiliceğiniz arkadan aydınlatmalı dokunmatik bir yüzey bulunuyor. Bu yüzey, Siriye seslendiğinizde da parlıyor. Ürünün lansmanında, daha küçük olmasına rağmen, yeni ”computational audio” özelliği ve ses donanımı ile yüksek kaliteli ses deneyimi sağlayacağı söylendi. Cihazımız, HomePod ile tamamen aynı malzemelere sahip değil, ancak yine de tam kapsamlı bir dinamik sürücü ve gelişmiş bas tepkisi için iki pasif radiator içeriyor. Aynı zamanda, net ve 360 derecelik ses sağlamak için ekstra donanımlar içeriyor. Cihazın içindeki Apple S5 yongası, hoparlörün hem ses yüksekliğini hem de dinamik aralığı akıllıca optimize etmesine olanak tanıyan computational audio özelliğini destekliyor.
HomePod Mini hoparlörüne eklenen en yeni özelliklerden birisi ise iPhone ve Apple Watch Series 6 gibi ekosistem cihazlarını daha kolay tanınması için ultra geniş bant özelliğidir. Apple, HomePod Mini’nin “sihirli” bir Handoff deneyimi alacağını söylüyor. Cihaz, iPhone’un yakınlarda olduğunu anlar ve sesli, görsel ve dokunsal geri bildirim sağlar, böylece iki Apple cihazı fiziksel olarak birbirine bağlıymış gibi hissiyatını sağlıyor.
Salı günü tanıtılan Intercom özelliği sayesinde tüm Apple cihazları ile uyumlu çalışabilen HomePod Mini tam bir ekosistem cihazı. Böylece ekosistemi kullanan aileler, odalar içinde birbirlerine sesli mesaj gönderebilir, anlık olarak cevap alabilir. Ayrıca akıllı hoparlörümüz kendisine sesli bir mesaj bırakıldığında bağlı olduğu iPhone’a da bildirim gönderebiliyor.
HomePod mini, yakındaki diğer HomePod modellerini de algılayabilecek ve akıllı stereo hoparlör gibi kullanılabilecek
Apple sürdürülebilirlik için HomePod Mini cihazını büyük bir kısmının geri dönüştürülmüş malzemeler ile üretildiğini söylüyor. Ek olarak cihazımız düşük güç kullanan bileşenler ve yazılımlar kullanır.
Homepod Mini, uzay grisi ve beyaz renkleriyle 99 dolardan tüketicilerle buluşacak. Cihazımız 6 Kasımda ön siparişe açılacak. Türkiye’deki satış durumu konusunda henüz net bir bilgi yok.
Akıllı Ev
Xiaomi, Ultra Geniş Bant (UWB) teknolojisini gösterdi!
Xiaomi, Ultra Geniş Bant (UWB) teknolojisi ile akıllı cihaz kontrolünde yapacağı yenilikleri gösteren bir video yayımladı. İlk olarak Mi 10 5G modeli ile sunulan teknoloji sonraki modellere de gelecek.
UWB teknolojisi, veri aktarımı için yüksek bant genişliği sunmasının yanı sıra cihazlar arasındaki mesafe ve konumun doğru hesaplamasını sağlayarak akıllı ev cihazları ile etkileşim şeklimizi değiştirmeyi vaat ediyor.
Haberimizin devamında bulunan videoda da gördüldüğü gibi söz konusu teknoloji, akıllı telefonlarımızın işaret ettiğimiz cihaz ile etklişime geçmesine izin veriyor. Fan kontrolü için basit açma ve kapama komutlarını sunan arayüz, hoparlör ile etkleşime geçildiğinde oynatma kontrollerini kullanıcıya sunuyor.
Oldukça sezgisel şekilde çalıştığı görülen teknoloji ile evde bulunan tüm cihazların kontrolünü akıllı telefon üzerinden rahatlıkla yapmak mümkün. Yön verileri konusunda da şaşırtıcı derecede doğruluk payı olduğu görülen teknoloji +/- 3 derece hata payı ile çalışabiliyor.
UWB teknoljisi ile sağlanan mesafe verileri, akıllı kilit mekanizmalarının yakınlık derecenize göre açık veya kapalı şekilde konumlanmasını da güvenli şekilde sağlayabilecek. Söz konusu sistemler daha önce Bluetooth tabanlı verilerle de kullanılmıştı. Fakat Bluetooth üzerinden sağlanan mesafe verilerinin oldukça düşük hassasiyetli olması kilit sistemlerini de güvenliksiz hale getiriyordu. UWB ile akıllı telefonlarımız araçlarımız için güvenli birer anahtara dönüşebilecek.
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Xiaomi dışında UWB teknolojisini akıllı telefonlarına dahil edecek bir diğer marka ise Samsung. Firma söz konusu teknolojiyi ilk olarak Samsung Galaxy Note 20 Ultra modeline ekledi. Firma yaptığı demoda araçlarla etkileşimde bulunmak ve kaybettiğiniz birine SmartThings Find uygulamasında sunulan AR desteği ile yönlendirilmek gibi özellikler üzerinde durmuştu.
Xiaomi ve Samsung’un UWB teknolojisini NXP yongaları ile sağladığını da belirtelim.
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