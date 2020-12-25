Huawei akıllı yastık Çin’de tanıtıldı!

Gün geçmiyor ki akıllı cihazlar olarak adlandırdığımız kategoriye yeni çeşitler eklenmesin. En son Xiaomi’den gelen bir akıllı tuvaletle hayatlarımız yeni bir boyut kazanırken bu sefer bir başka Çinli akıllı telefon üreticisi akıllı bir yastık tanıttı. Yastık, Huawei tarafından ana vatanında tanıtıldı. “Smart Choice MOK PLANET” adıyla ön satışa sunulan akıllı lateks yastık adından da anlaşılacağı üzere birçok akıllı özelliğe sahip.

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Huawei akıllı yastık gelişmiş özellikleriyle dikkat çekiyor!

Akıllı yastığın özelliklerinden bahsedecek olursak yastık çift katmanlı bir tasarıma sahip. Bunlardan dokuz santimetrelik lateks katman yastığın temelini oluşturuyor. İki santimetrelik çıkarılabilir katman ise kullanıcıların farklı uyuma alışkanlıklarına karşılık yastığın yüksekliğini ayarlama imkanı sunuyor. Üzerine yatıldığı zaman kalp atış ve nefes hızı ölçümleri de yapabilen “Smart Choice MOK Planet” güncel kurla yaklaşık 68 dolarlık bir fiyata sahip.

Yastığın teknik özelliklerine detaylıca baktığımızda doğal Tayland lateks kolajeninden yapıldığını görüyoruz. %93 oranında bu lateksten içeren yastık bu sayede boynun doğal kıvrımını destekleyerek omuzlardaki ve boyundaki baskıyı azaltıyor. Yastık, yapısında bulundurduğu binlerce petek şeklindeki havalandırma delikleri sayesinde sürekli yumuşak ve rahatlatıcı halde kalabiliyor. Sağlık açısından yapılan testlerde ise birinci sınıf anti-mantar standardını yakalayan Huawei akıllı yastık, akarlardan %99 kaçınma oranına ve sıfır formaldehit içeriğine de sahip.

Yastık, akıllı ölçümler tarafında ise ultra ince görüntüleme sensörlerine sahip. Bu sensörler sayesinde kalp hızı, nefes alma verme hızı, uyku döngüsü, kullanıcının uyku sırasında kaç defa döndüğü ve kaç defa yastıktan ayrıldığı gibi ölçümleri yapabiliyor. Huawei Smart Life uygulamasına bağlanan yastık verileri buraya gönderiyor. Yastık bu sayede günlük, haftalık ve aylık raporlar da hazırlayabiliyor. Yastığın global pazara ne zaman açılacağı ile ilgili elimizde henüz bir bilgi yok.