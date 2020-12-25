Huawei Nova 8 Pro, Honor of Kings temalı özel sürümüyle gelecek

Huawei, Nova 8 Pro akıllı telefonunun dünyanın en popüler mobil oyunlarından birisi olan Honor of Kings temalı özel varyantını tanıtacak. Sınırlı sayıda üretileceği belirtilen Honor of Kings temalı telefonun Türkiye pazarına gelip gelmeyeceğiyse bilinmiyor.

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Huawei, en yeni amiral gemisi olan Nova 8 serisini geçtiğimiz günlerde piyasaya sürmüştü. Gerek 240 Hz dokunmatik örnekleme hızı, gerekse 120 Hz ekran yenileme hızıyla sahip olduğu özellikler bakımından piyasadaki oyunculara dişli bir rakip olan Nova 8 serisi, toplam iki modelden oluşuyor. Türkiye pazarında ne zaman satışa çıkacağı belli olmayan telefon, 3299 yuan’dan (3.856,77 TL + vergiler) başlayan fiyatlarla Çin’de satışa çıkacak.

Çiçeği burnunda akıllı telefon Huawei Nova 8 Pro, Honor of Kings temasıyla oyun severleri kendisine çekecek

Gizmochina’nın haberine göre Huawei, Nova 8 serisinin üst seviye modeli olan Nova 8 Pro’nun Honor of Kings oyununa özel bir sürümünü çıkaracak. Dünyanın en popüler mobil oyunlarından birisi olan Honor of Kings oyununa özel bir tasarımla tüketicilerin karşısına çıkacak olan özel Nova 8 Pro’nun teknik açıdan herhangi bir farkının ise olmayacağı belirtiliyor. Bununla birlikte de telefonun sınırlı sayıda stoklara sahip olacağı ve Çin dışında herhangi bir pazarda satışa çıkmayacağı tahmin ediliyor.

Popüler akıllı telefonlarının özel sürümlerini piyasaya sürmesiyle tanınan Huawei’nin Nova 8 Pro için de benzer bir hamleyi yapacak olması şaşırtıcı bir gelişme değil. Özellikle ABD baskısı nedeniyle Dünya çapındaki kullanıcılar tarafından kendisine karşı önyargı oluşan şirket, bu hamlesiyle oyuncuların beğenisini kazanmak istiyor olabilir. Bu arada Nova 8 Pro’nun Honor of Kings özel versiyonunda 90 FPS desteği bulunacak. Böylelikle Huawei, oyun severleri kendisine çekmek için telefona ekstradan bir albeni kazandırmış olacak.

Huawei Nova 8 Pro özellikleri

Donanım – Ekran – Batarya

İşlemci: Kirin 985 (7nm)

Wi-Fi sürümü: Wi-Fi 6+

Boyut: 163.3mm x 74.1mm x 7.85mm | 184 gram

Huawei Nova 8 Pro ekran boyutu: 6,72 inç Full HD+ OLED (2676 x 1236 – 440 PPI)

HDR 10 desteği: Var

Ekran yenileme hızı: 120 Hz

Batarya: 4000 mAh | 66W süper hızlı şarj

USB: USB Type-C

Depolama ve Kamera

RAM: 8 GB

Dahili hafıza: 128 GB / 256 GB

Ön: 32 MP + 16 MP

Arka: 64 MP ana + 8 MP ultra geniş açı + 2 MP makro + 2 MP alan derinliği sensörü