Akıllı Telefonlar
Huawei akıllı telefon pazarında ivme kaybediyor!
Akıllı telefon devi Huawei, geçtiğimiz yıl ABD’nin uyguladığı ticaret ambargosuna rağmen başarılı bir dönem geçirmeyi başarmıştı. 2020 yılı için yeni bir yol haritası belirleyen marka, kendisini bekleyen sancılı sürece girmiş gibi görünüyor!
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Huawei, akıllı telefon satış performansında önemli bir düşüş bekliyor!
Mayıs 2019’da yürürlüğe giren ticaret yasağı, markanın halihazırda lisansladığı teknolojileri kullanmasına ilişkin herhangi bir engel yaratmıyor. Bu nedenle Huawei, geçtiğimiz yılı pek de ciddi bir sorun yaşamadan atlattı. 240 milyon akıllı telefon sevkiyatı sayesinde yılı 2. sırada tamamlayan şirket, gözüne kestirdiği en büyük rakibi Apple’ı da geçmeyi başarmıştı. Ancak Mate 30 serisiyle başlayan süreçte ambargo etkisini göstermeye başladı ve yeni tanıtılan modellerde Google servisleri yer almamaya başladı.
Bu kritik durum, Huawei kaynaklarına göre markanın 2020’deki satış performansını önemli ölçüde etkileyecek. P40 başta olmak üzere yeni çıkan cihazlarda Google servislerinin yer almayacak olması nedeniyle bu yıl %20’ye kadar satış kaybı öngörülüyor. Bu da şirket cephesinde yaklaşık 190 milyon adetlik satış tahmini yapıldığını ortaya çıkarıyor.
Satış tahmininin aşağı doğru çekilmesi; rekabeti yakından takip eden Apple, Xiaomi ve Oppo gibi rakiplerin de iştahını kabartıyor. Özellikle 2019’un son çeyreğinde elde edilen satış istatistikleri, Apple’ı kaybettiği ikinci sıraya daha da yaklaştırmıştı. Ancak Coronavirus nedeniyle satış istatistiklerinin genel olarak düşüşe geçmesi, markanın küresel pazarda ikinci sırayı elinde tutmasını sağlayabilir. Bunun yanı sıra Huawei Mobil Servisleri’nin (HMS) kullanıcılar tarafında karşılık bulma durumu da satış tahminlerini değiştirebilecek faktörler arasında yer alıyor.
Akıllı Telefonlar
Redmi, LCD ekrana parmak izi okuyucu yerleştirdi!
Akıllı telefonların güvenliğini sağlayan parmak izi okuyucu, günümüzdeki pek çok modelde ekrana entegre olarak gelmeye başladı. Xiaomi’nin alt markası Redmi ise yapısı gereği yalnızca OLED panellerde kullanılabilen bu teknolojiyi LCD ekrana eklemeyi başardı.
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Redmi, ekran içi parmak izi okuyucuyu ucuz telefonlara da getirecek!
Yeni akıllı telefonlarda büyüyen ekran boyutları, parmak izi okuma teknolojisini de önemli ölçüde etkiliyor. Çoğu üretici parmak izi sensörünü cihazların yan ve arka kısımlarına alırken, yenilikçi teknolojilerden ekrana gömülü tarayıcılar da yaygınlaşmaya başladı. Ancak bu teknoloji piksellerin bağımsız çalışmasına dayandığı için yalnızca OLED panellerde kullanılabiliyor.
Redmi genel müdürü Lu Weibing, çalışmalar sonucunda ekrana gömülü parmak izi tarama özelliğinin LCD ekrana başarılı şekilde entegre edildiğini açıkladı. Redmi tarafından bulunan çözüm ise OLED panellere göre daha farklı bir çalışma mantığı barındırıyor. Yüksek geçirgenliğe sahip film tabakasından geçen kızılötesi ışık, parmak izini ekrana yansıtan bir yüzey oluşturuyor. Bu sayede kullanıcının parmak izi, ekran altına entegre edilen sensörün üzerine kolay bir şekilde düşüyor. Bağımsız pikseller barındıran OLED panellerde ise ultrasonik aydınlatma yapılabildiği için özel bir film tabakası gerekmiyor.
Redmi tarafından yayınlanan bir videoda ise geliştirilen yeni teknolojinin testleri yapılıyor. Redmi Note 8 Pro olduğu tahmin edilen cihaza parmak izi tanımlandıktan sonra ekran kilidi hızlı bir şekilde açılıyor. Giriş ve orta seviye telefonlarda kullanılması beklenen özelliğin ne zaman kullanıcılara sunulacağı ise henüz bilinmiyor.
Akıllı Telefonlar
Realme X50 Pro 5G TENAA’da görüntülendi, Çin’de ise 12 Mart’ta duyurulacak
Realme tarafından, amiral gemisi modeli olan Realme X50 Pro 5G daha önce duyurulmuştu. Bugün ise TENAA’da RMX2071 model koduyla görüntülendi. Tahminlere göre RMX2071 model kodlu cihaz Realme X50 Pro 5G’nin Çin’de satılacak olan versiyonu olacak. TENAA’da görüntülenen cihazda, radikal bir değişiklik göze çarpmıyor.
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Realme X50 Pro 5G Çin’de 12 Mart’ta satışa sunulacak
Realme X50 Pro 5G’nin Hindistan versiyonunu 12 GB Ram ve 256 GB dahili depolama olmak üzere görmüştük. TENAA’da gördüğümüz üzere ise modelin Çin versiyonunda 12 GB Ram ve 512 GB dahili depolama seçeneği de bulunacak. Bunun dışında 6 GB ve 8 GB Ram seçenekleri yanı sıra 128 GB ve 256 GB dahili depolama seçenekleri de sunulacak. Cihaz Qualcomm’un Snapdragon 865 işlemcisi ile satılacak.
Ekran tarafında ise 6,44 inç Süper AMOLED Full HD+ ekran paneli 90 Hz yenileme hızı ile müşterilere sunulacak. Bu panel ayrıca HDR 10 destekli olacak. Ekran altında ise parmak izi tarayıcı bulunacak.
Arka tarafta ise 64 Mp, f/1.8 diyafram aralığına sahip bir ana kamera bizi karşılarken 12 Mp telefoto kamera 20x hibrid zoom desteği sunacak. Bir adet geniş açı kamera ise 119 derecelik açıyı 8 Mp ile görüntüleyebilecek. Ön kameralar ise 31 Mp’lik bir ana kamera ve 8 Mp 105 derecelik geniş açı kamera olmak üzere iki kameralık bir modülden oluşuyor.
Cihazda çift SIM desteği, Wi-Fi 6 kablosuz bağlantı, Bluetooth 5.0, çift frekanslı GPS, NFC, Usb Type-C gibi teknik donanımlar da mevcut.
Android 10 işletim sistemi ile gelecek modelde; Realme UI arayüzü bulunacak. 4200 mAh batarya ise 65 W hızlı şarj ile desteklenecek.
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Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy A31 lansmanı yaklaşıyor!
Samsung Galaxy A31 kısa bir süre önce bir lansmanla piyasaya sürüleceğini ima eden Bluetooth sertifikası aldı. Şimdi ise destek sayfası Samsung‘un resmi Rus sitesinde yayınlandı ve akıllı telefonun yakında piyasaya sürüleceğini gösteriyor.
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Samsung Galaxy A31 ile ilgili başka hangi bulgular var?
Destek sayfası Galaxy A31 hakkında tam olarak bir şey açıklamıyor denebilir. Ancak Geekbench sayesinde Android 10’a önyükleme yapacağını ve 4 GB RAM‘e sahip olacağını biliyoruz. Muhtemelen henüz onaylanmamış başka hafıza seçenekleri de olacaktır. Tahminlere göre diğer hafıza seçenekleri 6 GB ve 3 GB seçenekleri ile gelebilir.
Cihazla ilgili hangi tahminler mevcut?
Geekbench ayrıca Galaxy A31‘in Helio P65 yonga seti ile yani başlık olarak bakarsak MediaTek’in MT6768V/CA‘sı ile geleceğini açıkladı. Bu tarz ana detayların ortaya çıkması Galaxy A31‘in yakınlarda olduğunu gösteriyor. Galaxy A31‘in 5000 mAh‘lik bir bataryaya sahip olduğu ve 64 GB temel depolama alanı ile geleceği hakkında önemli söylentiler mevcut. Ayrıca bazı kaynaklara göre de telefonun arka tarafında 5 MP‘lik bir makro kamerası ve 48 MP değerinde ana kamera bulunduğu söyleniyor. Tabii ki bunlar sadece söylentiden ibaret, kesin açıklama telefonun lansmanı ile birlikte ortaya çıkacak.
Samsung Galaxy A31 ile ilgili çok daha fazla detaya yakın zamanda ulaşacağımızı tahmin ediyoruz.