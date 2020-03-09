Huawei akıllı telefon pazarında ivme kaybediyor!

Akıllı telefon devi Huawei, geçtiğimiz yıl ABD’nin uyguladığı ticaret ambargosuna rağmen başarılı bir dönem geçirmeyi başarmıştı. 2020 yılı için yeni bir yol haritası belirleyen marka, kendisini bekleyen sancılı sürece girmiş gibi görünüyor!

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Huawei, akıllı telefon satış performansında önemli bir düşüş bekliyor!

Mayıs 2019’da yürürlüğe giren ticaret yasağı, markanın halihazırda lisansladığı teknolojileri kullanmasına ilişkin herhangi bir engel yaratmıyor. Bu nedenle Huawei, geçtiğimiz yılı pek de ciddi bir sorun yaşamadan atlattı. 240 milyon akıllı telefon sevkiyatı sayesinde yılı 2. sırada tamamlayan şirket, gözüne kestirdiği en büyük rakibi Apple’ı da geçmeyi başarmıştı. Ancak Mate 30 serisiyle başlayan süreçte ambargo etkisini göstermeye başladı ve yeni tanıtılan modellerde Google servisleri yer almamaya başladı.

Bu kritik durum, Huawei kaynaklarına göre markanın 2020’deki satış performansını önemli ölçüde etkileyecek. P40 başta olmak üzere yeni çıkan cihazlarda Google servislerinin yer almayacak olması nedeniyle bu yıl %20’ye kadar satış kaybı öngörülüyor. Bu da şirket cephesinde yaklaşık 190 milyon adetlik satış tahmini yapıldığını ortaya çıkarıyor.

Satış tahmininin aşağı doğru çekilmesi; rekabeti yakından takip eden Apple, Xiaomi ve Oppo gibi rakiplerin de iştahını kabartıyor. Özellikle 2019’un son çeyreğinde elde edilen satış istatistikleri, Apple’ı kaybettiği ikinci sıraya daha da yaklaştırmıştı. Ancak Coronavirus nedeniyle satış istatistiklerinin genel olarak düşüşe geçmesi, markanın küresel pazarda ikinci sırayı elinde tutmasını sağlayabilir. Bunun yanı sıra Huawei Mobil Servisleri’nin (HMS) kullanıcılar tarafında karşılık bulma durumu da satış tahminlerini değiştirebilecek faktörler arasında yer alıyor.