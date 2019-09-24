MIUI 11 ne zaman geliyor? Hangi cihazlar MIUI 11 alacak?

Xiaomi bu sabah yaptığı Mi 9 Pro ve Mi Mix Alpha lansmanında aynı zamanda MIUI 11 beta ve çıkışı hakkında bilgi de paylaştı.

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Hangi telefonlar MIUI 11 beta güncellemesini alacak?

Xiaomi oldukça geniş bir skaladaki telefonda MIUI 11 beta güncellemesini vereceğini duyurdu. Güncellemeyi alacak cihazların tam listesi ise şu şekilde;

Xiaomi: Mi 5C, Mi MAX 2, Mi Note 2, Mi MIX, Mi 5s, Mi 5s Plus, Mi 5X, Mi Play, Mi Note3, Mi 6X, Mi 6, Mi MIX 2, Mi 8 SE, Mi 8 Youth Edition, Mi MAX 3, Mi CC 9, Mi CC 9e, Mi CC 9 Meitu Custom Version, Mi 8, Mi 8 screen fingerprint version, Mi MIX 3, Mi 8 Explorer Edition, Mi MIX 2S, Mi 9 SE, Mi 9

Mi 5C, Mi MAX 2, Mi Note 2, Mi MIX, Mi 5s, Mi 5s Plus, Mi 5X, Mi Play, Mi Note3, Mi 6X, Mi 6, Mi MIX 2, Mi 8 SE, Mi 8 Youth Edition, Mi MAX 3, Mi CC 9, Mi CC 9e, Mi CC 9 Meitu Custom Version, Mi 8, Mi 8 screen fingerprint version, Mi MIX 3, Mi 8 Explorer Edition, Mi MIX 2S, Mi 9 SE, Mi 9 Redmi: Redmi Note 4X, Redmi 4X, Redmi Note 5A standard version, Redmi Note 5A high version, Redmi 5A, Redmi 5, Redmi 5 Plus, Redmi 6A, Redmi 6, Redmi Note 5, Redmi 6 Pro, Redmi Note 7, Redmi Note 7 Pro, Redmi K20 Pro, Redmi K20, Redmi Note 8 Pro

MIUI 11 Beta ne zaman geliyor?

Xiaomi’den yapılan açıklamaya göre bugünden itibaren kapalı beta testi başlayan MIUI 11 için 27 Eylül tarihinde ise açık beta sistemine geçilecek. Yukarıda listelenen tüm cihazlar MIUI 11 beta desteğine sahip olacak.

MIUI 11 güncellemesi ne zaman başlıyor?

MIUI 11 güncellemesi için kesin bir tarih vermeyen Xiaomi kanadı önümüzdeki aydan itibaren Kasım ayının sonuna kadar MIUI 11 güncellemesi dağıtımını yapacak. Verilen bilgiye göre;

Ekim Ortası: Mi 9, Mi 9 Transparent, Mi 9 SE, Mi MIX 3, Mi MIX 2S, Mi 8, Mi 8 Youth, Mi 8 Explorer’s Edition, Mi 8 (in-display fingeprint), Mi 8 SE, Mi MAX 3, Redmi K20 Pro, Redmi K20 Pro Premium Edition, Redmi K20, Redmi Note 7, Redmi Note 7 Pro, Redmi 7

Mi 9, Mi 9 Transparent, Mi 9 SE, Mi MIX 3, Mi MIX 2S, Mi 8, Mi 8 Youth, Mi 8 Explorer’s Edition, Mi 8 (in-display fingeprint), Mi 8 SE, Mi MAX 3, Redmi K20 Pro, Redmi K20 Pro Premium Edition, Redmi K20, Redmi Note 7, Redmi Note 7 Pro, Redmi 7 Ekim Sonu: Mi 9 Pro 5G version, Mi CC 9, Mi CC 9 Meitu Custom Version, Mi CC 9e, Mi MIX 2, Mi Note3, Mi 6, Mi 6X, Redmi 7A, Redmi 6 Pro, Redmi Note 5, Redmi 6A, Redmi 6, Redmi S2

Mi 9 Pro 5G version, Mi CC 9, Mi CC 9 Meitu Custom Version, Mi CC 9e, Mi MIX 2, Mi Note3, Mi 6, Mi 6X, Redmi 7A, Redmi 6 Pro, Redmi Note 5, Redmi 6A, Redmi 6, Redmi S2 Kasım Başı:Mi MIX, Mi 5s, Mi 5s plus, Mi 5X, Mi 5C, Mi Note2, Mi PLAY, Mi Max 2, Redmi Note 8, Redmi Note 8 Pro, Redmi 5 Plus, Redmi 5, Red Rice Phone 5A, Redmi Phone 4X, Redmi Note 5A Standard Edition, Redmi 5A High Edition

Yukarıda bahsedilmeyen Remi K20, CC 9e ve Note 8 Pro modelleri de daha geç sürede MIUI güncellemesini alacaklar.