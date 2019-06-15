Kirin 710 özellikleri ve oyun performansı

Huawei ‘nin 2018 Temmuz’da Nova3i etkinliğinde tanıttığı Kirin 710 işlemcisi birçok cihazda kullanıldı. Son olarak P30 Lite üzerinde gördüğümüz işlemcinin özelliklerine ve oyun performansına beraber bakalım.

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1991 yılında kurulan işlemci üreticisi Hisilicon, Kiri 710 işlemcisini Temmuz 2018’te Nova3i etkinliğinde tanıtmıştı. Huawei ve Honor ‘un giriş ve orta segmentte bulunan pek çok cihazda kullandığı CPU, 12 nanometre üretim sürecine sahip. 8 çekirdekten oluşan işlemcinin 4 çekirdeği Cortex A73 2.2 Ghz , 4 çekirdeği ise Cortex A53 1.7 Ghz hızında çalışıyor. Serinin bir önceki modeli Cortex A72’ye göre yeni çekirdekler %30 daha hızlı.

Enerji tüketiminde ise %30 oranında daha verimli. Çift sim kart ve fotoğraflarda yapay zeka desteği sunan çip, güvenlik teknolojisinde inSE & TEE çözümlerini kullanıyor. 2500 Mhz frekansında çalışan Kirin 710 5500 milyon transistör içeriyor. 64 bit mimarisi ile geliştirilen işlemcinin GPU tarafında ARM Mali G51 bulunuyor. İnternet erişimi noktasında ise LTE Cat.12/13 kullanan CPU, 600Mbps indirme /150Mbps yükleme hızı sunuyor.

Kirin 710 oyun performansı

Kirin 710 işlemciye sahip Mate 20 Lite üzerinde ısınma testlerini daha önce video olarak paylaşmıştık. Buradan ulaşabilirsiniz. PUBG Mobile (yüksek ayarlarda açabilirsiniz ) ile ısınma testimizde, oyuna başlamadan önce 36.6 derece olan cihaz 10 dakikalık oyun deneyimden sonra sıcaklığı 40.9 dereceye yükselirken %100 olan pili %1 oranında güç kaybetti. İşlemci testleri yapan notebookcheck, Kirin 710 ‘un sahip olduğu ARM G51 test sonuçlarında Arena Of Valor ultra ayarlarda 31 FPS aldığını belirtti.

Videonun 6:54 dakikasında Kirin 710 işlemcisinin oyun performansına Honor 8X telefonu üzerinden bakabilirsiniz.

Sentetik test sonuçları

İşlemcinin sentetik test sonuçları Geekbench 4.3 , Antutu v6 PCMark for Android ve PassMark PerformanceTest Mobile ile gerçekleştirildi . Benchmark test sonuçları ise şöyle :

Antutu v6 : Mate 20 Lite 138.000

Geekbench 4.2 : Mate 20 Lite tekli çekirdek 1598 – çoklu çekirdek 4665

PCMark for Android Depolama skoru : minimum 5523 maksimum 5286

PassMark PerformanceTest Mobile : minimum 181152 maksimum 187172

Kirin 710 işlemcisini kullanan telefonlar

Giriş ve orta segment akıllı telefonlarda sıklıkla gördüğümüz işlemci Huawei ve Honor tarafından 19 ayrı cihazda kullanıldı. En son P30 Lite akıllı telefonunda gördüğümüz işlemcinin kullanıldığı tüm cihaz listesi :