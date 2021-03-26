Huawei, 45.000 dolarlık yeni elektrikli arabası üzerinde çalışıyor!

Çinli kaynaklar, teknoloji devi Huawei‘nin 45.000 dolar fiyat etiketiyle gelecek olan yeni arabası üzerinde çalıştığını paylaştı. Şirketin yeni arabası, tamamen elektrik ile çalışacak ve bu araba firma için bir ilk olacak. Daha önceki açıklamalarda Huawei, arabayı tek başına üretmeyeceğini söylemişti. Bu nedenle, büyük olasılıkla bir otomobil üretim ortağı tarafından bu üretim gerçekleşecek.

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Huawei ve elektrikli otomobil sektörü nasıl ilişkilendiriliyor?

Huawei, geçmişte yaptığı açıklamalarda elektrikli araçlar için modern teknolojiler geliştirdiğini belirtmişti. Bu teknolojilere, kendi kendine sürüş ve geleceğin otomobillerinde kullanılacak olan çeşitli bileşenlerin üretimi de dahil. Şirket eskiden de otomotiv endüstrisi için yazılım ve donanım tedarik ediyordu. Ancak ilk defa bu kadar kapsamlı ve kendini merkeze koyan bir araç üzerinde çalışıyor.

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Şirket, geçtiğimiz günlerde Huawei Mobile Services‘in Çin‘de satışa çıkacak olan Mercedes Benz S-Class sedanlarda kullanılabileceğini duyurdu. Marka, Amerika ile yaşadığı sorunlar nedeniyle pek çok ambargoya maruz kaldı. Bununla birlikte, akıllı telefonlarda kullanılan çiplerin tedariği bile oldukça kısıtlı durumda. Huawei’nin bu pazarda zayıflaması nedeniyle firmanın başka akıllı ürünlere ve otomobillere yöneldiğini görüyoruz. Şirket, kısıtlanan akıllı telefon üretimlerine karşı, alt markası olan Honor‘u da sattı. Bununla birlikte, yakın tarihli bir rapora göre şirketin beklenmedik bir zamanda elektrikli otomobil pazarına girdiğini görebiliriz. Şimdilik, geliştirilen otomobilin sadece tahmini fiyat bilgisine sahibiz.