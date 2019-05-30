Huawei P30 ve P30 Pro, DC karartma güncellemesi alıyor

Huawei, son zamanlarda pek çok şirketin yaptığı gibi P30 ve P30 Pro cihazlarına DC Karartma güncellemesi yayımlayacak. Huawei P30 ve P30 pro için güncelleme EMUI 9.1.0.163D (C735E163R1P11) sürümüyle birlikte gelecek ve 400 MB boyutunda olacak.

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Güncelleme ile gelecek DC Karartma özelliği de dahil olmak üzere birçok özellik ve iyileştirme getirerek, kullanıcıların düşük parlaklık seviyesi sırasında yaygın olarak ortaya çıkan ekran titremesinin önüne geçilecek.

Bu teknoloji ile telefonun ürettiği ısı takip edilebiliyor ve OLED ekranların klasik titremesi engellenebiliyor. Buna bağlı olarak göz yorgunluğu da hissedilir derecede azalıyor.

Güncellemenin ne zaman yapılacağı ve telefonlara ne zaman yayılacağı hakkında net bir bilgi yok. İlk etapta Çin’de dağıtılacak güncellemenin global kullanıcılar için çok uzak bir tarih olmayacağını söylemek mümkün.