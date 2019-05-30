Huawei Mate 20 Pro Android Beta programına tekrar alındı!

Çinli teknoloji devi Huawei‘nin en güçlü akıllı telefonlarından Huawei Mate 20 Pro tekrar Android Q Beta programına dahil oldu.

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Huawei Mate 20 Pro listeye geri döndü

Geçtiğimiz haftalarda Amerikan başkanı Trump‘ın Çinli üreticilere karşı aldığı boykot kararı en çok Huawei‘yi etkilemişti. Telekomünikasyon sektörünün her alanında güçlü bir yere sahip olan şirket oldukça zor bir duruma düşmüştü. Google, ARM ve Intel başta olmak üzere pek çok iş ortağı tarafından sözleşmeleri tek taraflı feshedilen şirket her gün yeni bir olumsuz haberle gündeme geliyordu.

Fakat Google cephesinden gelen yeni haber Huawei kullanıcılarının yüreklerini ferahlatacak gibi gözüküyor. Üreticinin en güçlü akıllı telefonlarından biri olan Mate 20 Pro tekrar Android Q Beta programına dahil oldu. Yaşanan gelişmeler yüzünden programdan çıkarılan telefonun listeye tekrar dahil edilmesi iki ülke arasında yaşanan gerginliğin bir miktar yumuşamaya başladığının işareti olabilir.